Omega выпустила модель часов в честь партнёрства с Volvo Ocean Race

Швейцарский часовой бренд Omega принимает участие в регате Volvo Ocean Race 2017-18 в качестве официального хронометриста. Volvo Ocean Race – командная кругосветная регата на парусных яхтах. Регата стартовала 22 октября в Аликанте, а финиширует в июне следующего года в Гааге.

«Стать партнёром такого мероприятия — большая честь для нас. Мы очень хорошо знакомы с парусным спортом, и наше участие в регате Volvo Ocean Race как нельзя лучше демонстрирует новаторский дух нашего бренда, нашу страсть к исследованиям и наше стремление к совершенству», — сказал президент Omega Райнальд Эшлиманн.

В честь нового партнёрства марка выпустила модель часов Seamaster Planet Ocean 600M “Deep Black” в красном цвете.