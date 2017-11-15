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Суд отложил заседание по иску Темпбанка к ЦСКА на 16 ноября

Бизнес

Арбитражный суд города Москвы отложил заседание по иску Темпбанка к футбольному клубу ЦСКА на € 1,17 млн до 16 ноября.

«Объявляю перерыв в заседании до 16 ноября», — приводит слова судьи Залины Битаевой RNS.

В ходе заседания представитель ЦСКА заявил, что сторона ответчика не согласна с расчётом процентов к уплате. Судья поручила ответчику к следующему заседанию предоставить собственные расчёты.

Представитель кредитной организации в зале суда представил суду и адвокату ЦСКА расчёты общей суммы задолженности клуба перед банком.

«После того как мы сверим расчёты Темпбанка, мы сможем точно обозначить свою позицию», — сказал представитель ЦСКА.

Иск был подан в августе 2017 года и предполагал требование с ЦСКА задолженности в € 1,17 млн, а также процентов по кредиту в размере 18% годовых.

Источник: Rambler News Service Сообщить об ошибке
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