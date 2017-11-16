Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные

Бизнесмен из Израиля близок к приобретению доли в мадридском «Атлетико»

Бизнес

Бизнесмен из Израиля Идан Офер близок к приобретению доли в мадридском «Атлетико». В среду совет директоров клуба дал разрешение на дополнительные инвестиции из-за рубежа. В декабре состоится голосование акционеров по этому вопросу, информирует Marca.

62-летний Офер станет миноритарным акционером клуба и по условиям соглашения не сможет вмешиваться в спортивную деятельность «Атлетико».

Семья Офер — одна из самых богатых еврейских и израильских семей. Собственный капитал Идана Офера оценивается в $ 3 млрд.

Владелец «Краснодара» Галицкий продаст акции «Магнита» на $ 700 млн
Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
Атлетико Мадрид
Новости. Бизнес
Все новости RSS
Партнерский контент