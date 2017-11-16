Владелец «Монако» Рыболовлев продал картину да Винчи за рекордные € 382 млн

Владелец «Монако» Вадим Рыболовлев на аукционе в Нью-Йорке продан картину Леонардо да Винчи «Спаситель мира» за рекордную в мире сумму. Как сообщает L’Equipe, россиянин заработал на продаже произведения искусства € 382 млн.



На картине изображен Иисус Христос, который держит прозрачный шар левой рукой, а правая рука изображена в благословляющем жесте.



Аукцион, на котором Рыболовлев продал картину, состоялся в среду, 15 ноября.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «твиттере» L’Equipe.