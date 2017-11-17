Бизнесмен из Израиля приобрёл долю в «Атлетико», инвестировав в него € 50 млн

Мадридский «Атлетико» на своём официальном сайте объявил, что компания Quantum Pacific Group во главе с бизнесменом из Израиля Иданом Офером приобрела долю клуба.

Совет директоров «Атлетико» дал соответствующее разрешение на дополнительные инвестиции из-за рубежа. Компания Quantum Pacific Group приобрела 15-процентную долю клуба, инвестировав тем самым в него € 50 млн. Отмечается, что вырученные средства пойдут на развитие клуба.

62-летний Офер стал миноритарным акционером клуба и по условиям соглашения не сможет вмешиваться в спортивную деятельность «Атлетико». Семья бизнесмена — одна из самых богатых еврейских и израильских семей. Собственный капитал Идана Офера оценивается в $ 3 млрд.