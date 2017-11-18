Усманову предложили приобрести «Андерлехт», бизнесмен ещё не принял решения

Российский бизнесмен Алишер Усманов, который владеет 30 % акций лондонского футбольного клуба «Арсенал», не делал предложения о покупке контрольного пакета акций бельгийского «Андерлехта». Соответствующее предложение было сделано самому Усманову.

“Отвечая на запросы со стороны прессы, представитель USM Holdings Limited по связям с прессой заявил, что г-н Алишер Усманов регулярно получает различные предложения, в том числе о возможности приобретения футбольного клуба «Андерлехт», но никаких решений не было принято.

Г-н Усманов остаётся постоянным и искренним болельщиком и акционером футбольного клуба «Арсенал», — говорится в комментарии пресс-службы бизнесмена.