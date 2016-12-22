На соревнованиях WESG 2016 Finals разыграют $ 4,5 млн

— норвежец Йоаким «jkaem» Мюрбостад покинул состав FaZe Clan по Counter-Strike: Global Offensive, а NRG eSports заменила сразу трёх центральных игроков;
— финальные соревнования WESG 2016 по CS:GO, Dota 2 и Heathstone пройдут с 12 по 15 января в Чанчжоу (Китай);
— стали известны шесть команд, прошедших в основную стадию турнира Dota 2 Professional League;
— Виталий Мутко продвигает мысль о проведении чемпионата по FIFA в России, а футбольный клуб «Копенгаген» собирается открыть собственное киберспортивное подразделение.