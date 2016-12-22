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175 лет назад 2016
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Главные события нового трансферного окна в Dota 2
Текст: Владимир Чайка

Окно нараспашку. 4 загадки трансферного периода в Dota 2

Новый состав Na`Vi, тайный спонсор «датских мишек» и другие загадки в обзоре самых волнующих событий нового трансферного окна в Dota 2.
22 декабря 2016, четверг. 16:17. Киберспорт
Valve определилась со сроками проведения очередного трансферного окна, в результате которого станут известны участники команд на грядущий в апреле киевский мэйджор.
Согласно правилам, исключение игроков из составов возможно до 27 декабря, после чего начнётся процесс закрепления ростеров, который продлится до 9 января включительно. Интересно, что перед The International у команд ещё будет время изменить состав, чего нельзя было сделать после весеннего мэйджора в уходящем году.

Организаторы сохранили возможность для команд привлекать на групповой этап и стадию плей-офф сторонних игроков замены. На прошедшем в декабре The Boston Major этим правилом воспользовались несколько команд. И, несмотря на то что в преддверии киевского мэйджора большинство грандов оставляют свои ростеры без изменений, начало трансферного периода оставляет несколько вопросов, которые будоражат всё «Дота»-сообщество.

Новая эра v.2.0 в Natus Vincere


Вне всяких сомнений, больше всего публику тревожит будущее её любимчиков. Фанатская база украинской команды Na’Vi не ограничивается одним СНГ-регионом, а представлена тысячами преданных болельщиков по всему миру. На этот раз и сами «Рождённые побеждать» не исключили возможности подписания зарубежных игроков. Менеджмент организации в лице киберспортивного директора Евгения Золотарева заверил, что имена трёх новичков будут представлены общественности уже в течение недели, до 27 декабря.
Евгений Золотарев — киберспортивный директор Natus Vincere

Евгений Золотарев — киберспортивный директор Natus Vincere


По слухам, новичками команды могут стать Роман «rmN-» Палей и Иосиф «Solitude» Катаиба. Правда, касательно последнего Золотарев уже заявил, что такая информация не соответствует действительности и шведа в новом составе не будет. Некоторые известные профессиональные игроки и публичные лица во время стримов намекали, что владеют информацией о будущей пятёрке Na`Vi. По их словам, это будет европейский состав. Выдумка или реальность? Узнаем уже в ближайшее время, главное — запастись терпением.
По мнению некоторых профессиональных игроков, следующий состав Na’Vi окажется европейским.

Перестановки в Китае


Коллективы из Поднебесной в очередной раз провалили мэйджор. Ни одной команде не удалось попасть в четвёрку лучших. И это при том, что впервые в истории турниров от Valve регион был представлен на мэйджоре сразу шестью дружинами! Ждать ли очередной волны перестановок в командах? Как показывает практика, представители Поднебесной могут перевернуть всё с головы на ноги в один момент. Так было во время прошлого трансферного окна, когда все китайские команды единогласно распустили составы. Предсказать ход событий здесь практически невозможно, хотя всё же есть большая вероятность, что составы останутся прежними, невзирая на неудачу в Америке.

«Датские мишки» и их новый спонсор


Около двух недель назад менеджмент команды The Imperial сообщил, что пятёрка дотеров, представляющих тег в последние полгода, переходит под крыло другой организации, которая предложила датчанам более выгодные контракты. Напомним, что скандинавы выиграли европейскую квалификацию на World Electronic Sport Games 2016, финальная часть которого состоится в Китае с 12 по 15 января 2017 года, а также несколько других менее крупных турниров. В целом датчане совершили, пожалуй, один из самых больших прорывов этого сезона. Они закрепились в двадцатке лучших команд мира по итогам уходящего года, хотя ещё совсем недавно принимали участие лишь в соревнованиях второго и третьего дивизионов. Многие полагают, что новым спонсором датского коллектива станет Cloud 9. Совсем скоро занавес должен приоткрыться.
Александр «ХВОСТ» Дашкевич

Александр «ХВОСТ» Дашкевич

Возвращение легенд


В период прошлого трансферного окна несколько именитых игроков решили взять перерыв в карьере, оставив за собой право на возвращение. Это Александр «XBOCT» Дашкевич, Лу «Ferrari_430» Феичи, Лэй «MMY!» Цзэнжун, Вонг Хок «Chuan» Чуан и Чэнь «Hao» Чжихао. Последний является игроком замены Newbee, и заявил, что готов вернуться в дело, если получит предложение от сильного коллектива. Не скрывал своего желания вернуться в Natus Vincere и ХВОСТ, если его услугами вновь заинтересуется украинская команда.
Для успешного набора формы особенно в свете выхода нового патча Dota 2 пока ещё достаточно времени.

В целом желающие принять участие в The International 2017 уже сейчас должны приступать к официальным играм. Для успешного набора формы особенно в свете выхода нового патча Dota 2 пока ещё достаточно времени. Сделать это за три месяца до старта чемпионата мира будет практически невозможно. Мастеровитые игроки прекрасно это понимают, поэтому если кто-то из них ещё окончательно не решил повесить мышку на гвоздь, обязательно должен присоединиться к одной из команд уже в ходе этого трансферного периода.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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