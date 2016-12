Окно нараспашку. 4 загадки трансферного периода в Dota 2

Новая эра v.2.0 в Natus Vincere

Евгений Золотарев — киберспортивный директор Natus Vincere

По мнению некоторых профессиональных игроков, следующий состав Na’Vi окажется европейским.

Перестановки в Китае

«Датские мишки» и их новый спонсор

Александр «ХВОСТ» Дашкевич

Возвращение легенд

Для успешного набора формы особенно в свете выхода нового патча Dota 2 пока ещё достаточно времени.

Valve определилась со сроками проведения очередного трансферного окна, в результате которого станут известны участники команд на грядущий в апреле киевский мэйджор.Согласно правилам, исключение игроков из составов возможно до 27 декабря, после чего начнётся процесс закрепления ростеров, который продлится до 9 января включительно. Интересно, что перед The International у команд ещё будет время изменить состав, чего нельзя было сделать после весеннего мэйджора в уходящем году.Организаторы сохранили возможность для команд привлекать на групповой этап и стадию плей-офф сторонних игроков замены. На прошедшем в декабре The Boston Major этим правилом воспользовались несколько команд. И, несмотря на то что в преддверии киевского мэйджора большинство грандов оставляют свои ростеры без изменений, начало трансферного периода оставляет несколько вопросов, которые будоражат всё «Дота»-сообщество.Вне всяких сомнений, больше всего публику тревожит будущее её любимчиков. Фанатская база украинской команды Na’Vi не ограничивается одним СНГ-регионом, а представлена тысячами преданных болельщиков по всему миру. На этот раз и сами «Рождённые побеждать» не исключили возможности подписания зарубежных игроков. Менеджмент организации в лице киберспортивного директора Евгения Золотарева заверил, что имена трёх новичков будут представлены общественности уже в течение недели, до 27 декабря.По слухам, новичками команды могут стать Роман «rmN-» Палей и Иосиф «Solitude» Катаиба. Правда, касательно последнего Золотарев уже заявил, что такая информация не соответствует действительности и шведа в новом составе не будет. Некоторые известные профессиональные игроки и публичные лица во время стримов намекали, что владеют информацией о будущей пятёрке Na`Vi. По их словам, это будет европейский состав. Выдумка или реальность? Узнаем уже в ближайшее время, главное — запастись терпением.Коллективы из Поднебесной в очередной раз провалили мэйджор. Ни одной команде не удалось попасть в четвёрку лучших. И это при том, что впервые в истории турниров от Valve регион был представлен на мэйджоре сразу шестью дружинами! Ждать ли очередной волны перестановок в командах? Как показывает практика, представители Поднебесной могут перевернуть всё с головы на ноги в один момент. Так было во время прошлого трансферного окна, когда все китайские команды единогласно распустили составы. Предсказать ход событий здесь практически невозможно, хотя всё же есть большая вероятность, что составы останутся прежними, невзирая на неудачу в Америке.Около двух недель назад менеджмент команды The Imperial сообщил, что пятёрка дотеров, представляющих тег в последние полгода, переходит под крыло другой организации, которая предложила датчанам более выгодные контракты. Напомним, что скандинавы выиграли европейскую квалификацию на World Electronic Sport Games 2016, финальная часть которого состоится в Китае с 12 по 15 января 2017 года, а также несколько других менее крупных турниров. В целом датчане совершили, пожалуй, один из самых больших прорывов этого сезона. Они закрепились в двадцатке лучших команд мира по итогам уходящего года, хотя ещё совсем недавно принимали участие лишь в соревнованиях второго и третьего дивизионов. Многие полагают, что новым спонсором датского коллектива станет Cloud 9. Совсем скоро занавес должен приоткрыться.В период прошлого трансферного окна несколько именитых игроков решили взять перерыв в карьере, оставив за собой право на возвращение. Это Александр «XBOCT» Дашкевич, Лу «Ferrari_430» Феичи, Лэй «MMY!» Цзэнжун, Вонг Хок «Chuan» Чуан и Чэнь «Hao» Чжихао. Последний является игроком замены Newbee, и заявил, что готов вернуться в дело, если получит предложение от сильного коллектива. Не скрывал своего желания вернуться в Natus Vincere и ХВОСТ, если его услугами вновь заинтересуется украинская команда.В целом желающие принять участие в The International 2017 уже сейчас должны приступать к официальным играм. Для успешного набора формы особенно в свете выхода нового патча Dota 2 пока ещё достаточно времени. Сделать это за три месяца до старта чемпионата мира будет практически невозможно. Мастеровитые игроки прекрасно это понимают, поэтому если кто-то из них ещё окончательно не решил повесить мышку на гвоздь, обязательно должен присоединиться к одной из команд уже в ходе этого трансферного периода.