Доверяй, но проверяй. Кто защитит киберспортсменов

— центральный игрок казахского коллектива Tengri по Counter-Strike: Global Offensive Дастан «dastan» Акбаев покинул коллектив;
— созданная для сопровождения контрактов между киберспортсменами и организациями компания Evolved Talent Agency обзавелась первыми клиентами;
— американская ассоциация профессионального киберспорта может запретить американским командам участвовать в ESL Pro League Season 5 по CS:GO;
— организаторы League Of Legends Pro League Split 2017 опубликовали результаты жеребьёвки команд — участниц соревнований;
— Станислав «StanCifka» Цифка и англичанин Джордж «Georgec» Конноли вошли в состав Misfits по Hearthstone;
— чемпионат мира по World of Tanks в 2017 году пройдёт в Москве;
— официальный комикс по Overwatch запретили в России из-за пропаганды гомосексуализма.