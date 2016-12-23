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175 лет назад 2016
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Зимняя распродажа в Steam
Текст: Георгий Ядвидчук

Предновогодняя распродажа. На что тратить деньги в Steam?

Всегда полезно иметь под рукой список игр для любой аудитории. Он и подарок поможет выбрать, и скучать не даст.
23 декабря 2016, пятница. 14:15. Киберспорт
Зимняя распродажа в Steam – настоящий праздник для всех, кто любит видеоигры. Она продлится до 2 января. Скидки на товары меняются ежедневно. Обновление главной страницы происходит в 21:00 по московскому времени. Мы собрали лучшие предложения в цифровом магазине на 23 декабря.

Rocket League
Цена со скидкой: 251 рубль (419 рублей)

Начнём со спортивных игр. Катать футбольный мяч на машинках – нелепейшая идея. Но замысел
разработчиков вкупе с механикой так понравился пользователям, что они постепенно перешли от рейтинговых матчей к соревнованиям уровня чемпионата мира. Головокружительная игра про футбол с ревущими грузовиками и легковушками, которые ещё можно и разукрашивать на свой вкус.

Project CARS
Цена со скидкой: 237 (719 рублей)

Настоящее автомобильное порно. С точки зрения управления, геймплея и способностей искусственного интеллекта Project CARS далеко не идеальная игра (на PC нет своего Gran Turismo), но любители автогонок полюбили её как родную. Всё-таки количество доступных авто подкупает.

Assetto Corsa
Цена со скидкой: 299 рублей (499 рублей)

Настоящий гоночный симулятор, который понравится даже самым привередливым любителям автогонок. Те, кто не пропускает выпуски шоу The Grand Tour, особенно полюбят игру.
DOOM
Цена со скидкой: 659 рублей (1 999 рублей)

Нет времени объяснять: держи дробовик, впереди тебя ждёт орда демонов, а теперь вали. Если в начале 90-х мы только представляли себе такой DOOM, то теперь он стал реальностью. Вырвать глаз у какодемона? Легко. Распилить пинки пополам? Заправь бензопилу и дерзай, сынок. Красиво расплющить голову демона после падения с большой высоты? Пожалуйста. Шутер с сумасшедшей скоростью, где не нужно бояться. Разработчики бережно сохранили дух оригинала, записали добротный металл для саундтрека, но при этом игра обзавелась рейтингом 18+. Всё-таки зрелище не для слабонервных, но ощущается как поездка на Harley-Davidson под Bad to the Bone.

Deus Ex: Mankind Divided
Цена со скидкой: 428 рублей (1299 рублей)

Прага будущего. Аугментированные люди снуют по улицам города, боевые роботы и дроны патрулируют улицы, а террористы готовят очередной теракт. Deus Ex: Mankind Divided не столько про превратности судьбы и мировые заговоры, сколько про людей и их способность выживать в самых разных ситуациях. Если вы играли в Human Revolution, то продолжение вас точно не разочарует.

Dishonored 2
Цена со скидкой: 1339 рублей (1999 рублей)

Ещё одно продолжение серии, которое многие поклонники считали не нужной. Без прохождения первой части будет не так интересно, но при этом и без неё можно играть спокойно. История про отцов и детей, силу прогресса, тёмную магию и борьбу за власть ради власти. Dishonored 2 прекрасна не только как игра в жанре «стелс-экшен», но и как архитектурный памятник. Сейчас игр в подобном жанре просто не существует, и проект Arkane Studios лучший из них.
Зимняя распродажа продлится до 2 января.

XCOM 2
Цена со скидкой: 849 рубля (1699 рублей)

Та самая игра, которую легко можно включить в список лучших проектов года. XCOM 2 не столько сложнее предыдущей части, сколько злее, настырней и избирательней бьет в самое сердце. Инопланетяне захватили Землю и начали проводить эксперименты над людьми. Секретная группа особого назначения вновь собрана ради того, чтобы остановить этот бардак и выкинуть пришельцев с планеты. При этом игра не так жёстко наказывает за ошибки, как предыдущая часть. Но всё же думать придётся много, а уж расставлять приоритеты и подавно. XCOM – про сложные решения, тактику и шансом попадания 10% в противника в упор.

Grand Theft Auto 5
Цена со скидкой: 999 рублей (1999 рублей)

Классика жанра. Сложно найти человека, который ни разу бы не слышал или не читал про GTA 5. Бандитский Петербург в солнечном Лос-Анджелесе. В игре рассказывается история про трёх персонажей — Майкла, Франклина и Тревора. Первый умеет стрелять в замедленном времени, второй отлично водит автомобили, а третий умеет управлять воздушным транспортом. Троица объединяется вместе, чтобы устроить ограбление века. GTA 5 — настоящий аттракцион реальной жизни.
Watch Dogs 2
Цена со скидкой: 1333 рубля (1999 рублей)

Молодёжный хакерский боевик а-ля GTA, только с дронами, взломами смартфонов и выступлениями против алчных корпораций, которые уже совсем обнаглели. Самая главная фишка Watch Dogs – настоящий Сан-Франциско. Разработчики детально перенесли город в игру. Порой даже не знаешь, что интереснее: выбивать бабки из очередного буржуа или колесить по дорогам жемчужины западного побережья.

Fallout 4
Цена со скидкой: 659 рублей (1999 рублей)

Одна из самых спорных игр серии. Fallout 4 – про то, как можно из мусора построить дом или сконструировать что-нибудь этакое. Мир пережил ядерную войну, вокруг снуют гигантские тараканы, летают огромные комары, а людям приходится выживать так, как они умеют. Сердитый мир постапокалипсиса, в котором невероятно весело и интересно не столько следовать по сюжету, сколько исследовать окружающий мир.

The Witcher 3: Wild Hunt — Game of the Year Edition
Цена со скидкой: 899 рублей (1499 рубля)

Лучшая ролевая игра последних лет, где есть всё: интриги, секс, маги, ведьмаки, гигантские монстры, поехавшие головой фанатики и душещипательные истории. Геральт из Ривии должен поставить финальную точку в истории мира писателя-фантаста Анджея Сапковского. И не страшно, если вы не читали ни одного романа или не проходили предыдущие части. «Ведьмак 3» — самодостаточное произведение, в котором обо всём расскажут.
Stellaris
Цена со скидкой: 468 рубля (699 рублей)

Лучшая космическая стратегия, которую только можно найти. Stellaris – настоящий ящик Пандоры, полный сюрпризов. Решил помочь молодой цивилизации, как она за считаные годы стала невероятно продвинутой, обвинила независимость, а за одно и войну. Занял планету, как на ней обнаружились некие наркотические цветы и в итоге все население отказывается работать. Если освоение космоса и должно быть, то только таким.

Life is Strange
Цена со скидкой: 104 рубля (419 рублей)

Лучшая интерактивная новелла 2015 года. В центре истории два подростка: Макс и Хлоя. Девочки встретились друг с другом, спустя годы, но при крайне необычных обстоятельствах. Во время преступления Макс обнаруживает необычную способность перематывать время назад. Отсюда и начинается увлекательная детективная история про дружбу, верность, подростковые проблемы и трудность выбора. В финале Life is Strange меньше всего хочется решать, каким будет финал.
На память об участии в распродаже пользователи получат памятный значок.

SOMA
Цена со скидкой: 174 рубля (499 рублей)

И вовсе никакой это не хоррор. SOMA – приключенческая игра, которая постоянно срывает шаблоны. Здесь поначалу некомфортно, но не из-за скримеров. Гнетущая атмосфера и осознание безысходности ситуации введут в ступор кого угодно. В конце концов, следование за научно-фантастическим сюжетом берёт верх над любыми страхами.

Darkest Dungeon
Цена со скидкой: 224 рубля (449 рублей)

Одна из немногих игр, в которой просто невыносимо находиться, но при этом желание продолжать исследовать мир не пропадает. Если вы думали, что руководить отрядом из священника, рыцаря, шута и лучника просто, вы ошибаетесь. В самый неожиданный момент кто-то из партии сходит с ума, цепляет сифилис в борделе, сбегает в разгар боя, спивается в таверне или ворует вещи прямо из-под носа. Darkest Dungeon полна непредсказуемости — разработчики играют на нервах и азарте как профессиональные картежники.
Ori and the Blind Forest
Цена со скидкой: 209 рублей (419 рублей)

Ещё одна невероятно красивая, сказочная, душевная игра, в которой рассказывается история двух друзей. Ори – лесной дух-защитник и его приятель Нару – напоминающий неуклюжего медведя. По сюжету злой дух Куро похитил сердце древа жизни и весь окружающий мир начал угасать. Ори предстоит не только развеять тьму и вернуть к жизни лес, но и встретиться с тем, кто все это затеял.

Broken Age
Цена со скидкой: 89 рублей (449 рублей)

Превосходная приключенческая игра от главного сказочника и выдумщика Тима Шейфера. История про двух подростков Веллу Тартин и Шайе Вольту, оказавшихся в одинаковой ситуации, пусть и в разных мирах. Персонажей озвучивают такие знаменитости, как Элайджа Вуд, Джек Блэк и Масаса Мойо. В Broken Age хватает сюжетных поворотов и удивительных, сложных загадок.

Child of Light
Цена со скидкой: 174 рубля (699 рублей)

Ubisoft особенно удаются «маленькие» игры. Child of Light – мягкая, теплая и акварельная игра. В ней рассказывается история про австрийскую принцессу Аврору, которая попадает в сказочный мир Лемурия. Чтобы вернуться в реальность и вытащить из беды отца, она должна вместе с новыми друзьями решить проблемы волшебного мира. Для этого придётся вернуть похищенные солнце, звёзды и луну.

Brothers: A Tale of Two Sons
Цена со скидкой: 52 рубля (349 рублей)

Настоящая сказка про двух братьев, которые отправляются на поиски для лекарства для отца, идеально подойдёт детям, взрослым и тем, кто далёк от мира видеоигр. В Brothers можно бегать одному или в союзе с кем-то. Управление на геймпаде выстроено таким образом, чтобы игрок не просто вжился в роль, а стал третьим главным участником повествования. Когда говорят, что вы никогда не забудете это приключение, не врут. Концовка истории заставит рыдать даже самых стойких людей.

ABZU
Цена со скидкой: 125 рубля (419 рублей)

Океан мудрости. ABZU разработана создателями восхитительной The Journey. Здесь вам предстоит заниматься дайвингом и исследовать подводный мир. Игра настолько прекрасна, что от неё невозможно оторваться. Как написал один из рецензентов Gamespot, «когда я умру, надеюсь, следующее, что со мной произойдёт, будет наполовину прекрасно, как ABZU».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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