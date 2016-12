Предновогодняя распродажа. На что тратить деньги в Steam?

Зимняя распродажа продлится до 2 января.

На память об участии в распродаже пользователи получат памятный значок.

Зимняя распродажа в Steam – настоящий праздник для всех, кто любит видеоигры. Она продлится до 2 января. Скидки на товары меняются ежедневно. Обновление главной страницы происходит в 21:00 по московскому времени. Мы собрали лучшие предложения в цифровом магазине на 23 декабря.Начнём со спортивных игр. Катать футбольный мяч на машинках – нелепейшая идея. Но замыселразработчиков вкупе с механикой так понравился пользователям, что они постепенно перешли от рейтинговых матчей к соревнованиям уровня чемпионата мира. Головокружительная игра про футбол с ревущими грузовиками и легковушками, которые ещё можно и разукрашивать на свой вкус.Настоящее автомобильное порно. С точки зрения управления, геймплея и способностей искусственного интеллекта Project CARS далеко не идеальная игра (на PC нет своего Gran Turismo), но любители автогонок полюбили её как родную. Всё-таки количество доступных авто подкупает.Настоящий гоночный симулятор, который понравится даже самым привередливым любителям автогонок. Те, кто не пропускает выпуски шоу The Grand Tour, особенно полюбят игру.Нет времени объяснять: держи дробовик, впереди тебя ждёт орда демонов, а теперь вали. Если в начале 90-х мы только представляли себе такой DOOM, то теперь он стал реальностью. Вырвать глаз у какодемона? Легко. Распилить пинки пополам? Заправь бензопилу и дерзай, сынок. Красиво расплющить голову демона после падения с большой высоты? Пожалуйста. Шутер с сумасшедшей скоростью, где не нужно бояться. Разработчики бережно сохранили дух оригинала, записали добротный металл для саундтрека, но при этом игра обзавелась рейтингом 18+. Всё-таки зрелище не для слабонервных, но ощущается как поездка на Harley-Davidson под Bad to the Bone.Прага будущего. Аугментированные люди снуют по улицам города, боевые роботы и дроны патрулируют улицы, а террористы готовят очередной теракт. Deus Ex: Mankind Divided не столько про превратности судьбы и мировые заговоры, сколько про людей и их способность выживать в самых разных ситуациях. Если вы играли в Human Revolution, то продолжение вас точно не разочарует.Ещё одно продолжение серии, которое многие поклонники считали не нужной. Без прохождения первой части будет не так интересно, но при этом и без неё можно играть спокойно. История про отцов и детей, силу прогресса, тёмную магию и борьбу за власть ради власти. Dishonored 2 прекрасна не только как игра в жанре «стелс-экшен», но и как архитектурный памятник. Сейчас игр в подобном жанре просто не существует, и проект Arkane Studios лучший из них.Та самая игра, которую легко можно включить в список лучших проектов года. XCOM 2 не столько сложнее предыдущей части, сколько злее, настырней и избирательней бьет в самое сердце. Инопланетяне захватили Землю и начали проводить эксперименты над людьми. Секретная группа особого назначения вновь собрана ради того, чтобы остановить этот бардак и выкинуть пришельцев с планеты. При этом игра не так жёстко наказывает за ошибки, как предыдущая часть. Но всё же думать придётся много, а уж расставлять приоритеты и подавно. XCOM – про сложные решения, тактику и шансом попадания 10% в противника в упор.Классика жанра. Сложно найти человека, который ни разу бы не слышал или не читал про GTA 5. Бандитский Петербург в солнечном Лос-Анджелесе. В игре рассказывается история про трёх персонажей — Майкла, Франклина и Тревора. Первый умеет стрелять в замедленном времени, второй отлично водит автомобили, а третий умеет управлять воздушным транспортом. Троица объединяется вместе, чтобы устроить ограбление века. GTA 5 — настоящий аттракцион реальной жизни.Молодёжный хакерский боевик а-ля GTA, только с дронами, взломами смартфонов и выступлениями против алчных корпораций, которые уже совсем обнаглели. Самая главная фишка Watch Dogs – настоящий Сан-Франциско. Разработчики детально перенесли город в игру. Порой даже не знаешь, что интереснее: выбивать бабки из очередного буржуа или колесить по дорогам жемчужины западного побережья.Одна из самых спорных игр серии. Fallout 4 – про то, как можно из мусора построить дом или сконструировать что-нибудь этакое. Мир пережил ядерную войну, вокруг снуют гигантские тараканы, летают огромные комары, а людям приходится выживать так, как они умеют. Сердитый мир постапокалипсиса, в котором невероятно весело и интересно не столько следовать по сюжету, сколько исследовать окружающий мир.Лучшая ролевая игра последних лет, где есть всё: интриги, секс, маги, ведьмаки, гигантские монстры, поехавшие головой фанатики и душещипательные истории. Геральт из Ривии должен поставить финальную точку в истории мира писателя-фантаста Анджея Сапковского. И не страшно, если вы не читали ни одного романа или не проходили предыдущие части. «Ведьмак 3» — самодостаточное произведение, в котором обо всём расскажут.Лучшая космическая стратегия, которую только можно найти. Stellaris – настоящий ящик Пандоры, полный сюрпризов. Решил помочь молодой цивилизации, как она за считаные годы стала невероятно продвинутой, обвинила независимость, а за одно и войну. Занял планету, как на ней обнаружились некие наркотические цветы и в итоге все население отказывается работать. Если освоение космоса и должно быть, то только таким.Лучшая интерактивная новелла 2015 года. В центре истории два подростка: Макс и Хлоя. Девочки встретились друг с другом, спустя годы, но при крайне необычных обстоятельствах. Во время преступления Макс обнаруживает необычную способность перематывать время назад. Отсюда и начинается увлекательная детективная история про дружбу, верность, подростковые проблемы и трудность выбора. В финале Life is Strange меньше всего хочется решать, каким будет финал.И вовсе никакой это не хоррор. SOMA – приключенческая игра, которая постоянно срывает шаблоны. Здесь поначалу некомфортно, но не из-за скримеров. Гнетущая атмосфера и осознание безысходности ситуации введут в ступор кого угодно. В конце концов, следование за научно-фантастическим сюжетом берёт верх над любыми страхами.Одна из немногих игр, в которой просто невыносимо находиться, но при этом желание продолжать исследовать мир не пропадает. Если вы думали, что руководить отрядом из священника, рыцаря, шута и лучника просто, вы ошибаетесь. В самый неожиданный момент кто-то из партии сходит с ума, цепляет сифилис в борделе, сбегает в разгар боя, спивается в таверне или ворует вещи прямо из-под носа. Darkest Dungeon полна непредсказуемости — разработчики играют на нервах и азарте как профессиональные картежники.Ещё одна невероятно красивая, сказочная, душевная игра, в которой рассказывается история двух друзей. Ори – лесной дух-защитник и его приятель Нару – напоминающий неуклюжего медведя. По сюжету злой дух Куро похитил сердце древа жизни и весь окружающий мир начал угасать. Ори предстоит не только развеять тьму и вернуть к жизни лес, но и встретиться с тем, кто все это затеял.Превосходная приключенческая игра от главного сказочника и выдумщика Тима Шейфера. История про двух подростков Веллу Тартин и Шайе Вольту, оказавшихся в одинаковой ситуации, пусть и в разных мирах. Персонажей озвучивают такие знаменитости, как Элайджа Вуд, Джек Блэк и Масаса Мойо. В Broken Age хватает сюжетных поворотов и удивительных, сложных загадок.Ubisoft особенно удаются «маленькие» игры. Child of Light – мягкая, теплая и акварельная игра. В ней рассказывается история про австрийскую принцессу Аврору, которая попадает в сказочный мир Лемурия. Чтобы вернуться в реальность и вытащить из беды отца, она должна вместе с новыми друзьями решить проблемы волшебного мира. Для этого придётся вернуть похищенные солнце, звёзды и луну.Настоящая сказка про двух братьев, которые отправляются на поиски для лекарства для отца, идеально подойдёт детям, взрослым и тем, кто далёк от мира видеоигр. В Brothers можно бегать одному или в союзе с кем-то. Управление на геймпаде выстроено таким образом, чтобы игрок не просто вжился в роль, а стал третьим главным участником повествования. Когда говорят, что вы никогда не забудете это приключение, не врут. Концовка истории заставит рыдать даже самых стойких людей.Океан мудрости. ABZU разработана создателями восхитительной The Journey. Здесь вам предстоит заниматься дайвингом и исследовать подводный мир. Игра настолько прекрасна, что от неё невозможно оторваться. Как написал один из рецензентов Gamespot, «когда я умру, надеюсь, следующее, что со мной произойдёт, будет наполовину прекрасно, как ABZU».