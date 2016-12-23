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175 лет назад 2016
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Скандал вокруг Профессиональной киберспортивной ассоциации
Текст: Георгий Ядвидчук

Лига раздора. За что борются американские киберспортсмены

Рассказываем, за что выгнали из команды Шона Гейреса и при чём здесь Профессиональная киберспортивная ассоциация.
23 декабря 2016, пятница. 19:30. Киберспорт
23 декабря американский киберспортсмен Шон «sgares» Гейрс написал в своём микроблоге об исключении из организации Team Solomid. Причиной тому стало подписанное письмо от 25 игроков. Послание опубликовали в свободном доступе и адресовали владельцам команд, сообществу Counter-Strike и Профессиональной киберспортивной ассоциации (PEA). Ситуация с Гейресом и Энди «Reginald» Дином, владельцем TSM, вызвала бурный общественный резонанс. К обсуждению темы подключились даже те, кто особо не следит за выступлениями профессиональных команд в CS:GO. Объясняем, что произошло в Америке и при чём здесь PEA.

Что это за Профессиональная киберспортивная ассоциация?


Организацию Professional Esports Association создали 8 сентября семь ведущих американских киберспортивных команд. В неё вошли Team Solomid, Cloud9, Team Liquid, Counter Logic Gaming (CLG), Immortals, NRG eSports и compLexity Gaming. Целью компании стало проведение отдельной лиги по CS:GO. Старт соревнований назначили на начало января 2017 года. На протяжении 10 недель командам предстоит дважды встретиться друг с другом.

Организаторы лиги планируют в первый год разыграть как минимум $ 1 миллион. Призовой фонд первого сезона составит $ 500 тыс. Главной особенностью турнира от PEA стали 50% от общей суммы доходов, которые будут поделены между участниками и владельцами команд, а также финансовые льготы в области медицинского страхования, пенсионного планирования и других сферах. Комментаторам, как и игрокам, также обещали 50% за работу на соревнованиях.

Помимо этого организаторы лиги предоставили игрокам возможность участвовать в принятии решений, затрагивающих лигу, при составлении формата и правил соревнований, а также в распределении призовых денег. Комиссар PEA Джейсон Кац, как и владельцы составов, обещали прозрачность, честность и открытость при обсуждении любых вопросов и проблем.

Что из обещанного выполнили организаторы лиги?


Ничего из того, что затрагивало интересы игроков. Проблемы начались в ноябре при составлении совета. В нём два места занимали сотрудники PEA, ещё два — представители киберспортивных команд, последние три – сами игроки. Их интересы представляли Якоб «Pimp» Виннече из NRG, Джордан «n0thing» Гилберт из Cloud9 и Спенсер «Hiko» Мартин из Team Liquid. Игроков насторожило, что их меньшинство. Джейсон Кац уверял, что это сделано для избежания тупиковых ситуаций при голосовании.
Профессиональная киберспортивная ассоциация не сдержала обещаний перед игроками.

В результате получилось так, что при обсуждении важных вопросов киберспортсменам всегда не хватало одного голоса. До старта лиги сотрудники PEA вместе с владельцами команд обещали не ограничивать участников в выборе. То есть если команда хотела соревноваться в другом турнире или чемпионате, у неё было на это право.

Однако во время IEM Oakland внутри сообщества начали ходить слухи о вынужденном уходе команд из североамериканского региона из лиги ESL Pro League (EPL). Когда киберспортсмены поняли, что их обманывают, они обратились за помощью к Скотту «SirScoots» Смиту, бывшему операционному директору Evil Geniuses, работающему в индустрии в течение последних 16 лет. Тот согласился предоставлять интересы игроков в общении с PEA и владельцами команд.

Что произошло дальше?


7 декабря Смит отправил первое письмо в PEA с вопросами и просьбами прокомментировать слухи и сложившуюся ситуацию. Ответа не последовало. Позже игроки узнали о переговорах между PEA и EPL. Профессиональная киберспортивная ассоциация предлагала ESL два варианта: или наши команды снимаются с соревнований, или вы оставляете в покое американский рынок. В ESL наоборот хотели вести обсуждение сложившейся ситуации.

14 декабря Скотт Смит и игроки отправили ещё одно письмо. Киберспортсмены не хотели отказываться от выступлений на EPL. Обе стороны договорились о телефонном звонке, но из-за квалификаций на мэйджор разговор пришлось отложить. Несмотря на договорённость, PEA ещё раз связались с EPN. В ESL даже были готовы поделиться прибылью, но ассоциация отклонила этот вариант. Самих киберспортсменов не уведомили о принятом решении.

В результате участники Cloud9, Immortals, Team SoloMid, Team Liquid и Counter Logic Gaming написали открытое письмо, которое уже упоминалось выше. Киберспортсменов волновало, кто дал право PEA и владельцам команд решать за них. На это им ответили: «Всё прописано в ваших контрактах». Да и сам Кац начал казаться не таким уж беспристрастным, как он описывал себя вначале.

При чём тут Шон Гейрес?


Новоиспечённый капитан подписался под письмом вместе с остальными напарниками по составу. Энди Дин посчитал поступок Гейреса неправильным. По его словам, Шон должен был обсудить ситуацию с ним заранее, а в результате своим поступком нанёс урон бренду и его репутации. Об этом стало известно из переписки, опубликованной Гейресом. Владелец TSM также обвиняет капитана в манипуляции и обмане четырёх игроков состава. Чуть позже он расписал ситуацию со своей стороны.

«Если ты решил биться, то бейся ради чего-то стоящего. Я не намерен влезать тут в драку с кем-либо», — написал Дин. В итоге и Reginald, и sgares решили расторгнуть контракт и разойтись.
Сообщество и некоторые профессиональные игроки встали на сторону Шона.

По словам Гейреса, он неоднократно обсуждал ситуацию с Дином как до подписания контракта, так и после. Причём обсуждение проходило во время личных встреч (ССЫЛКА — http://www.twitlonger.com/show/n_1spfdng). Четверо других игроков TSM выступили в защиту бывшего капитана. И хотя далеко не все из них были полностью в курсе темы, они сообща согласились подписать письмо. Шанзеб «ShahZaM» Хан и вовсе заявил, что он с Гейресом. Без него он не намерен выступать за TSM.

Что в итоге?


Сообщество и некоторые профессиональные игроки встали на сторону Шона. Поползли даже слухи, что владельцы организаций заставляют игроков признаваться, что они не читали письмо до его публикации.


Как заявил Петар Милованович, операционный директор и совладелец сайта HLTV, в составе PEA находятся почти все участники, которые выступили за снятие с телевизионной лиги ELEAGUE бразильского состава Luminosity Gaming после перехода в организацию SK Gaming. По его мнению, этих людей не интересует выстроенная экосистема.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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