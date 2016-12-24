Цифровой грабёж. Нападение на киберспортсмена

— организаторы DreamHack Masters Las Vegas 2017 по Counter-Strike: Global Offensive определились со всеми приглашениями на турнир;
— в Красноярске задержаны преступники, принудившие киберспортсмена передать им ценные внутриигровые предметы из CS:GO;
— легендарный киберспортсмен Скотт «SirScoots» Смит раскритиковал решение Американской ассоциации профессионального киберспорта влиять на допуск команд к турнирам;
— организация Virtus.pro окончательно определилась с составом команды по League of Legends;
— в финале WellPlay Invitational по Dota 2 шведская команда The Alliance обыграла российский коллектив Team Empire;
— в основной стадии четвёртого турнира серии NationaWars IV по StarCraft 2 примут участие национальные команды 16 государств.