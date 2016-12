Стержень греческой «Доты». Омар «Madara» Дабасас

Ещё полтора года назад он громко заявил о себе и при сильном желании мог примкнуть к сильнейшим коллективам мира.

Многим может показаться, что успех греческой команды Ad Finem на бостонском мэйджоре простая случайность или же результат попадания в сетку с более слабыми соперниками, но это не так. Командный дух, сплочённость, сила воли и боевой настрой — это те добродетели, которыми можно охарактеризовать греческую пятёрку, и ни у кого не должно возникать сомнений, что именно благодаря им команда-дебютант официальных турниров от Valve смогла сразу добиться участия в финале.И если большинство участников Ad Finem были почти неизвестны сообществу до турнира в Бостоне, то двадцатилетний Омар «Madara» Дабасас долгое время являлся лицом всей греческой «Доты», имея очень высокий одиночный рейтинг. Ещё полтора года назад он громко заявил о себе и при сильном желании мог примкнуть к сильнейшим коллективам мира, но решил добиться успеха вместе со своими соотечественниками.Увлекаться играми Омар стал ещё в девять лет, когда впервые с друзьями побывал в компьютерном клубе и попробовал Counter-Strike 1.6, а с «Дотой» он познакомился только спустя два года. Madara признаётся, что как только начал играть, чувствовал себя «нубом», но стремление стать лучшим уже двигало им даже в столь раннем возрасте, поэтому он старался искать возможность соревноваться и принимал участие в небольших турнирах в компьютерных клубах.Как и большинство киберспортсменов, с раннего детства Омар был предрасположен к точным наукам и математика была его любимым предметом. Уже тогда он думал о финансовом образовании и представлял себя бухгалтером. Когда Омару было 13 лет, родители отправили его учиться в Англию. Правда, задержался он там всего на два года, и главной причиной возвращения домой стала как раз таки «Дота», уже вторая.Разглядев будущее за профессиональным киберспортом после первого чемпионата мира по Dota 2 в Кёльне, на котором был разыгран $ 1 млн, Дабасас всерьёз захотел стать лучшим игроком, поэтому он начал упорно тренироваться, уделяя этому всё своё время, чтобы рано или поздно взойти на вершину. Стоит отдать должное его упорству и непоколебимости, ведь для того чтобы попасть в первую серьёзную команду, ему понадобилось целых три года.В XtremeXPC International Омар пришёл вместе с Йоргосом «SsaSpartan» Яннакопулосом, с которым по сей день выступает в одной команде. За полгода греческий коллектив сумел выиграть несколько небольших турниров, призовые фонды которых не превышали более $ 1 тыс., но это была уже серьёзная заявка на то, чтобы его заметили те, кто отвечает за поиск новых игроков.Так и случилось, и вскоре греческая пятёрка попала под крыло британской London Conspiracy. Спустя всего четыре месяца после подписания команда впервые поехала на LAN-турнир 12-го сезона Starladder в Бухарест. Правда, первый блин получился комом, и греки разделили последнее место с именитой Team Secret.Но уже вскоре они завоевали путёвку в американский Остин, где проходил второй сезон joinDota MLG Pro League. На групповой стадии London Conspiracy сумели оставить за бортом соревнований легендарную Evil Geniuses, которая считалась фаворитом домашнего турнира. Главным героем матча стал Madara, который сумел в одиночку за героя Phantom Lancer переиграть троих игроков «Злых гениев». Это было первое серьёзное заявление о себе на весь мир. К слову, на том же турнире в составе греков засветился и Харриус «SkyLark» Зафириу, один из нынешних игроков Ad Finem.Вскоре настало время отборочных на The International 2015, и London Conspiracy попала в одну группу с Natus Vincere. Неожиданно для всех греки достаточно легко справились с «Рождёнными побеждать», но затем несколько раз оступились и потеряли шансы на участие в главном турнире года. В межсезонье в коллективе возникло недопонимание, поэтому SsaSpartan ушёл в NoLogic Gaming, а Madara, SkyLark и MaybeNextTime продолжили играть вместе уже в составе Golden Boys.Тем не менее порознь дела у них не сложились. Позже Дабасас даже перешёл на короткий период в NoLogic Gaming. В конце 2015 года ребята вновь вернулись к идее играть мононациональной командой, и таким образом сформировался нынешний состав Ad Finem. Интересно то, что в The Boston Major приняли участие всего две команды, сохранившие состав с прошлого года. Это Wings Gaming — чемпионы The International 2016, которые играют вместе ещё с августа 2015 года, и, собственно, Ad Finem — финалисты The Boston Major, а основной этап бостонского мэйджора пришёлся на годовщину создания греческой команды.Madara сыграл немаловажную роль во всех достижениях команды, и без него греческий коллектив нельзя было бы и представить. Он долгое время являлся и фронтменом команды, позволяя Ad Finem постоянно быть на слуху, так как за его игрой следили многие поклонники. Секрет своего успеха Омар не скрывает, описывая его в простой схеме: нужно много играть, не позволять ничему и никому вывести тебя из строя и постоянно совершенствоваться, так как всегда есть куда стремиться и расти, но главное — «Дота» должна быть чем-то большим, чем игра, лично для него это дикая страсть.