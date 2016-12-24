8 ключевых изменений в игре в новой версии Dota 2

Был добавлен герой с принципиально иной механикой некоторых способностей, в очередной раз поменялась карта, добавились таланты, изменились характеристики многих навыков и артефактов.
Влияние на киберспортивную сцену в новой «мете» ещё только предстоит оценить, но то, что новая версия игры перевернула всё с ног на голову, уже очевидно. Свободу саппортам!
Лесные крипы теперь появляются не раз в минуту, а раз в две минуты. Хоть количество мест, где появляются нейтралы, и стало больше, «стакать» (копить) крипов стало делом менее выгодным. Это даёт надежду на то, что самые незащищенные герои-саппорты будут больше времени проводить на линии и их игра станет активнее.
Борьба за руны
На протяжении большей части истории игры руны в Dota 2 были лишь небольшим бонусом, который мог на время улучшить отдельные характеристики героя. Редко удавалось реализовать, например, двойной урон в настоящем командном сражении: соперник попросту отступал. Сейчас, с увеличением числа баунти-рун в два раза, бонусное золото и опыт не являются просто приятной мелочью или возможностью перезарядить бутылку для мидера. За такой бонус стоит биться, а следовательно борьба за руны становится реальным фактором в общей стратегии команды на игру. Зрители определённо увидят больше драк в районах их появления.
Зрители определённо увидят больше драк в районах появления рун.
Не закопать свой талант
Таланты в новой версии игры стали тем новшеством, которое может иметь очень далёкие последствия для развития игры. Сейчас таланты, пришедшие как бы на замену бонусной прокачке (через «плюсик»), позволяют дополнительно кастомизировать героя под конкретную тактику. Теперь у игроков только две опции таланта на выбор после 10-го, 15-го, 20-го и 25-го уровней, но кто помешает Valve сделать дерево талантов более разветвлённым в будущем?
Новый уровень
Также в Dota 3, как новый патч в шутку окрестили фанаты игры, была переработана таблица получения уровня. Теперь, начиная с седьмого уровня, очков для достижения следующего этапа надо меньше, чем в предыдущем патче. Для получения 12-го уровня нужно столько же опыта, сколько нужно было раньше для получения 11-го, а для достижения 18-го — столько же, сколько требовалось для 16-го, а чтобы взять последний (25-й) уровень, нужно заработать очков столько же, как для старого 23-го уровня. Это даст возможность саппортам брать уровни намного раньше и быть полезнее в сражениях.
Знание — сила
Кроме того, на радость тем же саппортам, разработчики переработали и артефакт Tome of Knowledge. Каждая новая книга даёт больше опыта её обладателю и может стать практически обязательной вещью для покупки на героях поддержки. Создается впечатление, что разработчики хотят вообще убрать это понятие из «Доты», чтобы не было главных и второстепенных ролей, а все были в равных условиях и не чувствовали себя обделенными.
Создается впечатление, что разработчики хотят, чтобы не было главных и второстепенных ролей, а все были в равных условиях и не чувствовали себя обделенными.
Больше народа — меньше кислорода
Одним из ключевых изменений для текущей меты стало изменение формулы получения золота за убийство вражеского героя в составе группы. Как видно из формулы, теперь убивать втроем, вчетвером или же всей командой почти не так выгодно по сравнению с убийствами в одиночку и гангами вдвоем. Это значит, что стадия начальной борьбы на линии очень важна и теперь более выгодно ставить на линию сильные парные связки. Кроме того, умерев в сражении один на один, можно оказаться в крайне неприятной ситуации.
Свои люди в лесу
Наконец, важность гангов и такой позиции, как «роамер, существенно возрастает. Это происходит ещё и благодаря введённым в игру Святилищам. В них можно полностью восстановить запасы здоровья и ману и избежать долгого возвращения на свою базу. Строения являются и хорошим точками телепортации для переброски войск. Иными словами, герои, не любящие сидеть на одном, получили существенный бонус в виде этого сооружения. Однако нужно будет думать и об их защите.
Байбеки для самых богатых
В новом патче, умирая, герои будут терять больше золота, чем раньше. С учётом сокращения времени ожидания после смерти, это может сместить приоритет в расходовании золота перед важным сражением. Вероятно, что покупка какого-то дорого артефакта для игрока и его команды будет полезнее возможного выкупа. Так же важным фактором становится так называемое гарантированное золото и любые способы его получения: трек Баунти Хантера или Мидас.