Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017
Теннис
WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля 2016 Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров
Билеты на спорт Купить билет на матч ХК Витязь — ХК Нефтехимик!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
Советы по игре в новой реальности патча 7.00
Текст: Александр Колтан

8 ключевых изменений в игре в новой версии Dota 2

Матчи в новой версии игры Dota 2 будут непредсказуемыми, как минимум первое время. Разбираемся, как изменится тактика команд, вместе.
24 декабря 2016, суббота. 16:15. Киберспорт
Перемены в игре Dota 2 в связи с выходом патча 7.00 действительно получились революционными. Как если бы в футбол разрешили играть двумя мячами.

Был добавлен герой с принципиально иной механикой некоторых способностей, в очередной раз поменялась карта, добавились таланты, изменились характеристики многих навыков и артефактов.

Влияние на киберспортивную сцену в новой «мете» ещё только предстоит оценить, но то, что новая версия игры перевернула всё с ног на голову, уже очевидно. Свободу саппортам!

Лесные крипы теперь появляются не раз в минуту, а раз в две минуты. Хоть количество мест, где появляются нейтралы, и стало больше, «стакать» (копить) крипов стало делом менее выгодным. Это даёт надежду на то, что самые незащищенные герои-саппорты будут больше времени проводить на линии и их игра станет активнее.

Борьба за руны


На протяжении большей части истории игры руны в Dota 2 были лишь небольшим бонусом, который мог на время улучшить отдельные характеристики героя. Редко удавалось реализовать, например, двойной урон в настоящем командном сражении: соперник попросту отступал. Сейчас, с увеличением числа баунти-рун в два раза, бонусное золото и опыт не являются просто приятной мелочью или возможностью перезарядить бутылку для мидера. За такой бонус стоит биться, а следовательно борьба за руны становится реальным фактором в общей стратегии команды на игру. Зрители определённо увидят больше драк в районах их появления.
Зрители определённо увидят больше драк в районах появления рун.

Не закопать свой талант


Таланты в новой версии игры стали тем новшеством, которое может иметь очень далёкие последствия для развития игры. Сейчас таланты, пришедшие как бы на замену бонусной прокачке (через «плюсик»), позволяют дополнительно кастомизировать героя под конкретную тактику. Теперь у игроков только две опции таланта на выбор после 10-го, 15-го, 20-го и 25-го уровней, но кто помешает Valve сделать дерево талантов более разветвлённым в будущем?

Новый уровень


Также в Dota 3, как новый патч в шутку окрестили фанаты игры, была переработана таблица получения уровня. Теперь, начиная с седьмого уровня, очков для достижения следующего этапа надо меньше, чем в предыдущем патче. Для получения 12-го уровня нужно столько же опыта, сколько нужно было раньше для получения 11-го, а для достижения 18-го — столько же, сколько требовалось для 16-го, а чтобы взять последний (25-й) уровень, нужно заработать очков столько же, как для старого 23-го уровня. Это даст возможность саппортам брать уровни намного раньше и быть полезнее в сражениях.

Знание — сила


Кроме того, на радость тем же саппортам, разработчики переработали и артефакт Tome of Knowledge. Каждая новая книга даёт больше опыта её обладателю и может стать практически обязательной вещью для покупки на героях поддержки. Создается впечатление, что разработчики хотят вообще убрать это понятие из «Доты», чтобы не было главных и второстепенных ролей, а все были в равных условиях и не чувствовали себя обделенными.
Создается впечатление, что разработчики хотят, чтобы не было главных и второстепенных ролей, а все были в равных условиях и не чувствовали себя обделенными.

Больше народа — меньше кислорода


Одним из ключевых изменений для текущей меты стало изменение формулы получения золота за убийство вражеского героя в составе группы. Как видно из формулы, теперь убивать втроем, вчетвером или же всей командой почти не так выгодно по сравнению с убийствами в одиночку и гангами вдвоем. Это значит, что стадия начальной борьбы на линии очень важна и теперь более выгодно ставить на линию сильные парные связки. Кроме того, умерев в сражении один на один, можно оказаться в крайне неприятной ситуации.

Свои люди в лесу


Наконец, важность гангов и такой позиции, как «роамер, существенно возрастает. Это происходит ещё и благодаря введённым в игру Святилищам. В них можно полностью восстановить запасы здоровья и ману и избежать долгого возвращения на свою базу. Строения являются и хорошим точками телепортации для переброски войск. Иными словами, герои, не любящие сидеть на одном, получили существенный бонус в виде этого сооружения. Однако нужно будет думать и об их защите.

Байбеки для самых богатых


В новом патче, умирая, герои будут терять больше золота, чем раньше. С учётом сокращения времени ожидания после смерти, это может сместить приоритет в расходовании золота перед важным сражением. Вероятно, что покупка какого-то дорого артефакта для игрока и его команды будет полезнее возможного выкупа. Так же важным фактором становится так называемое гарантированное золото и любые способы его получения: трек Баунти Хантера или Мидас.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Dota 2
Новости. Киберспорт
24 декабря 2016, суббота
14:01 Объявлены номинанты премии GosuAwards 2016
12:03 Millenium распустила составы по StarCraft 2 и Hearthstone
04:11 Просмотры популярных YouTube-каналов упали на 7 процентов
04:10 ALTERNATE aTTaX укомплектовала состав по CS:GO
23 декабря 2016, пятница
23:51 Глава организации Immortals ответил на претензии американских игроков в CS:GO
21:42 Ростислав «fn» Лозовой покинул состав Vega Squadron по Dota 2
18:40 Австралийский суд оштрафовал Valve на $ 3 млн
17:20 RFRSH Entertainment вложит в развитие Astralis, GODSENT, Heroic и Norse $ 30 млн
15:00 Команда Wings Gaming заработала за год свыше $ 9,5 млн
14:10 TSM расторгла контракт с Шоном «sg@res» Гейрсом из-за открытого письма к PEA
13:01 Василий Уткин сравнил киберспорт с онанизмом
12:26 Sony не повысит цены на игры с 1 января
11:54 В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена
11:09 Микаил «Maikelele» Билл собрал новую команду
10:42 The Alliance стала чемпионом WellPlay Invitational #6
02:58 League of Legends стала самой прибыльной киберспортивной игрой в 2016 году
02:29 Роман «CaspeRRR» Лепёхин: цель менеджера — контроль всей деятельности игрока
01:07 Виталий «labotryas» Муха стал игроком киевского «Динамо»
22 декабря 2016, четверг
20:16 Virtus.pro анонсировала состав по League of Legends на весенний сплит
18:53 Алексей «Sharkz» Таранда покинул пост главного тренера Vega Squadron
14:11 Североамериканские игроки бойкотируют запрет на участие в EPL по CS:GO
13:37 Стефано «Verbo» Дисальво вошёл в состав Immortals по Overwatch
12:36 Доходы игровой индустрии за 2016 год составили $ 91 млрд
11:16 В Dota 2 выпущен корректирующий патч
00:15 Игрок состава TORNADO.RoX по League of Legends получил бан на весенний сплит
21 декабря 2016, среда
23:29 Ninjas in Pyjamas получила последнее приглашение на DreamHack Las Vegas 2017
21:28 ФK «Динамо» Киев открыл киберспортивное подразделение
19:43 Team Dignitas анонсировала состав по League of Legends на 2017 год
18:28 Дастан «dastan» Акбаев покинул состав Tengri по CS:GO
16:18 В новой карте для CS:GO будет подводная лодка
15:00 Киберспортивное агентство Evolved представило первых клиентов
14:19 В EHOME произошёл конфликт между тренером и игроком
13:42 Wargaming Fest собрал более 21 тыс. посетителей и 2 млн просмотров в Интернете
13:07 Jin Air Green Wings укомплектовала состав по League of Legends
12:30 PEA может запретить американским командам участвовать в ESL Pro League
12:02 В Dota 2 вышел патч 7.01
10:00 Российские фанаты Overwatch не смогут прочитать новый комикс
20 декабря 2016, вторник
23:45 Misfits подписала состав по Hearthstone
22:50 Йоаким «jkaem» Мирбустад покинул состав FaZe Clan по CS:GO
21:50 SK Gaming получила приглашение на DreamHack Las Vegas 2017 по CS:GO
20:46 Состав Natus Vincere по Dota 2 станет известен до конца года
20:18 CS:GO и Dota 2 стали финалистами The Steam Awards
19:36 Execration отказалась от изменений в составе по Dota 2
18:14 WG.Unity одержала победу на SEA Kappa Invitational Season 3 по Dota 2
16:36 Мутко предложил провести в России чемпионат мира по киберфутболу
Все новости RSS
Каких игроков нужно пригласить Na'Vi в обновлённый состав по Dota 2?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2016
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+