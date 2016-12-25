Кто на свете всех милее? Лучший косплей за 2016 год

Турнир DreamHack

Турнир Moscow Fighting Arena

Выставка BlizzCon

Чемпионат мира по Dota 2 The International 6

Косплей по игре League of Legends

Таша

Жанна «Incosplay» Виноградова

Джессика Нигри

Ошли О’Нил

Наталья и Алексей Кочетковы

Виктория «Milligan» Романова

2016 год подарил не только напряжённые матчи, сенсации и скандалы в киберспорте, но и фантастический косплей. Причём его было так много, что при составлении подборки глаза разбегались. Например, в Нидерландах нашёлся умелец, который сконструировал костюм Железного Человека. И внешне он идеален, разве что взлететь не получится.В уходящем году состоялись десятки игровых и прочих тематических мероприятий, на которых не обошлось без косплееров. Поэтому в подборку попали не только мероприятия, но и отдельные модели. Отдельно отметим фотографа и фотохудожника Викторию Романову, которая всегда отбирает лучших моделей для съёмки.