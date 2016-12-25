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175 лет назад 2016
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Лучший косплей за 2016 год
Текст: Георгий Ядвидчук

Кто на свете всех милее? Лучший косплей за 2016 год

Железный человек, Скорпион, Саб-Зиро и десятки других потрясающих костюмов и моделей на киберспортивных турнирах и не только.
25 декабря 2016, воскресенье. 14:00. Киберспорт
2016 год подарил не только напряжённые матчи, сенсации и скандалы в киберспорте, но и фантастический косплей. Причём его было так много, что при составлении подборки глаза разбегались. Например, в Нидерландах нашёлся умелец, который сконструировал костюм Железного Человека. И внешне он идеален, разве что взлететь не получится.

В уходящем году состоялись десятки игровых и прочих тематических мероприятий, на которых не обошлось без косплееров. Поэтому в подборку попали не только мероприятия, но и отдельные модели. Отдельно отметим фотографа и фотохудожника Викторию Романову, которая всегда отбирает лучших моделей для съёмки.

Турнир DreamHack




Турнир Moscow Fighting Arena




Выставка BlizzCon



Чемпионат мира по Dota 2 The International 6



Косплей по игре League of Legends





Таша



Жанна «Incosplay» Виноградова



Джессика Нигри



Ошли О’Нил



Наталья и Алексей Кочетковы




Виктория «Milligan» Романова


Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 3
Теги
League of Legends
Новости. Киберспорт
25 декабря 2016, воскресенье
16:04 Участник финалов WESG по CS:GO получил VAC-бан
13:40 Seraph, Ninja и Hakuho продолжат выступать за Team EnVyUs
13:00 Виктор «TaZ» Войтас: Антон Черепенников — лучший руководитель
12:40 Менеджер Virtus.pro: в данный момент мы не видим необходимости в тренере
12:18 Команда SK Gaming заработала за год около $ 1,8 млн
06:43 Слух: Team Roccat сформировала состав по League of Legends на весенний сплит
00:22 ESL и Blizzard анонсировали турнир по Hearthstone: Heroes of Warcraft
00:09 Александр «s1mple» Костылев: Ладислав «GuardiaN» Ковач — лучший снайпер, чем я
24 декабря 2016, суббота
18:38 Игроки Team SoloMid по CS:GO хотят сохранить прежний состав команды
14:01 Объявлены номинанты премии GosuAwards 2016
12:03 Millenium распустила составы по StarCraft 2 и Hearthstone
04:11 Просмотры популярных YouTube-каналов упали на 7 процентов
04:10 ALTERNATE aTTaX укомплектовала состав по CS:GO
23 декабря 2016, пятница
23:51 Глава организации Immortals ответил на претензии американских игроков в CS:GO
21:42 Ростислав «fn» Лозовой покинул состав Vega Squadron по Dota 2
18:40 Австралийский суд оштрафовал Valve на $ 3 млн
17:20 RFRSH Entertainment вложит в развитие Astralis, GODSENT, Heroic и Norse $ 30 млн
15:00 Команда Wings Gaming заработала за год свыше $ 9,5 млн
14:10 TSM расторгла контракт с Шоном «sg@res» Гейрсом из-за открытого письма к PEA
13:01 Василий Уткин сравнил киберспорт с онанизмом
12:26 Sony не повысит цены на игры с 1 января
11:54 В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена
11:09 Микаил «Maikelele» Билл собрал новую команду
10:42 The Alliance стала чемпионом WellPlay Invitational #6
02:58 League of Legends стала самой прибыльной киберспортивной игрой в 2016 году
02:29 Роман «CaspeRRR» Лепёхин: цель менеджера — контроль всей деятельности игрока
01:07 Виталий «labotryas» Муха стал игроком киевского «Динамо»
22 декабря 2016, четверг
20:16 Virtus.pro анонсировала состав по League of Legends на весенний сплит
18:53 Алексей «Sharkz» Таранда покинул пост главного тренера Vega Squadron
14:11 Североамериканские игроки бойкотируют запрет на участие в EPL по CS:GO
13:37 Стефано «Verbo» Дисальво вошёл в состав Immortals по Overwatch
12:36 Доходы игровой индустрии за 2016 год составили $ 91 млрд
11:16 В Dota 2 выпущен корректирующий патч
00:15 Игрок состава TORNADO.RoX по League of Legends получил бан на весенний сплит
21 декабря 2016, среда
23:29 Ninjas in Pyjamas получила последнее приглашение на DreamHack Las Vegas 2017
21:28 ФK «Динамо» Киев открыл киберспортивное подразделение
19:43 Team Dignitas анонсировала состав по League of Legends на 2017 год
18:28 Дастан «dastan» Акбаев покинул состав Tengri по CS:GO
16:18 В новой карте для CS:GO будет подводная лодка
15:00 Киберспортивное агентство Evolved представило первых клиентов
14:19 В EHOME произошёл конфликт между тренером и игроком
13:42 Wargaming Fest собрал более 21 тыс. посетителей и 2 млн просмотров в Интернете
13:07 Jin Air Green Wings укомплектовала состав по League of Legends
12:30 PEA может запретить американским командам участвовать в ESL Pro League
12:02 В Dota 2 вышел патч 7.01
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