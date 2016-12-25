Кто на свете всех милее? Лучший косплей за 2016 год
Железный человек, Скорпион, Саб-Зиро и десятки других потрясающих костюмов и моделей на киберспортивных турнирах и не только.
25 декабря 2016, воскресенье. 14:00.
Киберспорт
2016 год подарил не только напряжённые матчи, сенсации и скандалы в киберспорте, но и фантастический косплей. Причём его было так много, что при составлении подборки глаза разбегались. Например, в Нидерландах нашёлся умелец, который сконструировал костюм Железного Человека. И внешне он идеален, разве что взлететь не получится.
В уходящем году состоялись десятки игровых и прочих тематических мероприятий, на которых не обошлось без косплееров. Поэтому в подборку попали не только мероприятия, но и отдельные модели. Отдельно отметим фотографа и фотохудожника Викторию Романову, которая всегда отбирает лучших моделей для съёмки.
Турнир DreamHack
Турнир Moscow Fighting Arena
Выставка BlizzCon
Чемпионат мира по Dota 2 The International 6
Таша
Жанна «Incosplay» Виноградова
Джессика Нигри
Ошли О’Нил
Наталья и Алексей Кочетковы
Виктория «Milligan» Романова