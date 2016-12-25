Надежда России. Красавицы из команды Team4Real

Команда Team4Real сформировалась в феврале 2015 года, и почти за два года сменила четыре киберспортивных организации. Ситуация сколь печальная, столь и обыденная для женского киберспорта.
Дарья Мишутина
«Очень тяжело найти хорошую организацию для девушек в киберспорте, особенно для русских девушек: соотечественники поддерживать не очень стремятся, а в Европе все стараются поддерживать своих, независимо от результата», — рассказывает Дарья «Dshq» Мишутина.
Татьяна Грачева
В поисках лучшей жизни россиянки сотрудничали в том числе с киберспортивной организацией TeamYP, спонсируемой популярным видеосервисом для взрослых, однако сотрудничество не было успешным. Организация отказалась спонсировать поездку команды на один из ключевых LAN-турниров, тем самым нарушив условия соглашения.
Кристина Галиченко
Важнейшим достижением команды является второе место на турнире CSGO Female Stars Starladder, а также бронзовые медали на DreamHack Winter 2016 и чемпионате мира ESWC 2016.
Татьяна Ворнцова
Турнир в Санкт-Петербурге запомнился в том числе неповторимой атмосферой большого игрового фестиваля. По мнению девушек, этот турнир даже превзошёл финал Electronic Sports World Cup, собирающий сильнейших киберспортсменок со всей планеты.
Игровым лидером команды является Александра «RiLey» Ксензик, однако её можно назвать капитаном поневоле. В женских киберспортивных командах (да и не только в женских) не так много желающих взвалить на себя подобную ношу.
Александра Ксензик
По заверениям самих же игроков Team4Real, в команде у них царят настоящие семейные отношения, что для такой специфической сферы деятельности настоящая редкость.
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Со своими европейскими «сёстрами по оружию» команда строит вполне приятельские отношения.
«Общаться с нашими командами куда сложнее: каждый почему-то ставит себя выше других. В этом плане девушки из европейских команд куда более доброжелательные. Не могу сказать, с чем это связано», — делится Дарья Мишутина.