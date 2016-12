«Старость» в радость, или Занятие для киберспортсменов на пенсии

Деннис «Thresh» Фонг

Джонатан «Fatal1ty» Уэндел

Джонатан «Fatal1ty» Уэндел открыл компанию, в названии которой увековечил собственный никнейм.

Лим Ё «BoxeR» Хван

Лим Е «BoxeR» Хван выпустил две книги, отслужил в армии и начал зарабатывать деньги игрой в покер.

Ярослав «NS» Кузнецов

Сергей «starix» Ищук

Сергей «starix» Ищук — пример того, как успешный киберспортсмен может стать не менее успешным тренером.

Иван «Soul» Демидов

Карьера киберспортсмена мимолётна: в современном компьютерном спорте игроков в возрасте старше 28 лет можно пересчитать по пальцам. То есть почти все, кто начинал играть в конце 1990-х и даже в начале 2000-х, уже почивают на лаврах. Но далеко не всем за свою карьеру получается заработать на безбедное существование. По этой причине некоторые киберспортсмены задумываются о собственном будущем, ещё выступая на профессиональной сцене, а по завершении карьеры стремятся к новым высотам. «Чемпионат» выяснил, чем занимаются известные киберспортсмены, повесившие компьютерную мышку на гвоздь.: 1992-1998 г.г.Один из членов Зала славы ESL, автор «Библии Quake» (руководства по стратегии игры) и многократный победитель международных турниров по DOOM и Quake Деннис «Thresh» Фонг за свою киберспортивную карьеру заработал не только внушительную сумму, но и по-настоящему ценные призы. Одержав победу на турнире Red Annihilation, он стал обладателем Ferrari 328, до этого принадлежащего легендарному программисту и совладельцу id Software Джону Кармаку.По окончании игровой карьеры Деннис Фонг пустился в свободное плавание. В 1999 году он основал геймерский холдинг GX Media, который привлёк $ 11 млн, а спустя четыре года Thresh вместе с Майком Кэссиди, Максом Вуном и Давидом Лави открыл компанию Xfire, которой принадлежит разработка одноименной программы обмена мгновенными сообщениями в сетевых играх.25 апреля 2006 года Xfire была приобретена компанией Viacom за внушительные $ 102 млн. Через два года на ежегодной конференции разработчиков игр Game Developers Conference Деннис Фонг анонсировал свой очередной проект — социальную сеть для геймеров «Raptr», которой занимается по сей день. На данный момент в Raptr зарегистрировано около 25 миллионов человек.: 1999-2006 г.г.Джонатан Уэндел дебютировал как профессиональный киберспортсмен в октябре 1999 года, заняв третье место на турнире FRAG 3. За всё время выступлений Fatal1ty выиграл пять турниров мирового уровня, включая CPL и World Cyber Games. Он был одинаково успешен сразу в четырёх FPS-дисциплинах тех лет – Quake, DOOM, Painkiller и Aliens versus Predator. На пике своей карьеры он тренировался не менее восьми часов в день, а о его популярности можно судить хотя бы по тому, что Уэнделу была посвящена передача «60 минут» на канале MTV.После завершения карьеры Джонатан открыл компанию, в названии которой увековечил собственный никнейм, на тот момент уже ставший брендом – Fatal1ty. Начав с выпуска ковриков для мыши, Уэдел постепенно расширил ассортимент продукции до самих компьютерных мышек, кулеров и наушников, а потом замахнулся на корпусы для системных блоков, материнские платы, звуковые и видеокарты. Его компания существует и по сей день, успешно выдерживая конкуренцию на рынке. Кому ещё, как не бывшему киберспортсмену знать все запросы геймеров относительно компьютерной техники и периферии?!: 2001-2007 г.г.Профессионально занимался хоккеем.За всё время отыграл только в двух командах – NiP и SK.Ещё один представитель Зала славы ESL, бывший профессиональный игрок в Counter-Strike Эмиль «HeatoN» Кристенсен стал одним из ярчайших киберспортсменов начала 2000-х. В детстве он увлекался хоккеем, состоял в одном из лучших молодёжных клубов Швеции, но из-за полученной на ледовой площадке травмы связал свою жизнь с «Контрой».За время своей карьеры выиграл множество титулов в составе всего двух команд – SK Gaming и Ninja in Pyjamas. Он становился победителем CPL World Championship и World Cyber Games. В сентябре 2007 года сыграл свой последний матч. Затем какое-то время занимался продвижением игр Counter-Strike: Source, Dead or Alive 4, FIFA 08, Forza Motorsport 2 и тренировал несколько киберспортивных коллективов. В августе 2012 года стал генеральным менеджером родной для него организации Ninja in Pyjamas.: 1999-2013 г.г.SlayerS_BoxeR является одним из наиболее успешных игроков за всю историю существования StarCraft и единственный двукратный чемпион World Cyber Games. Он оказал большое влияние на профессиональных игроков в своей дисциплине, способствовал развитию StarCraft в Южной Корее и за её пределами.Один из псевдонимов Лим Е Хвана – «Император Терранов» – говорит об уровне его мастерства. Он выиграл 1300 официальных турниров, удерживал первое место в рейтинге Корейской ассоциации киберспорта целых 17 месяцев, а его фан-клуб насчитывал более 600 тысяч человек! Завершив карьеру киберспортсмена, BoxeR выпустил две книги, отслужил в армии и начал зарабатывать деньги игрой в покер.Профессиональная карьера игрока: 2005-2014 г.г.По завершении киберспортивной карьеры стал комментатором и аналитиком профессиональных команд по Dota 2 : с 2005 по 2014 г.Ярослав Кузнецов увлёкся «Дотой» в далёком 2005-м. Точкой отсчёта в его игровой карьере стала команда SAY_PLZ и турнир ASUS Summer 2005. За девять лет профессиональных выступлений он успел поиграть практически во всех известных коллективах СНГ и выиграть на 24 турнирах, а большинство своих побед одержал в составе Virtus.pro.Сейчас Ярослав Кузнецов — один из главных аналитиков российской «Доты» студии RuHub. Ни один крупный турнир по Dota 2 не обходится без его комментариев.: 2009-2015 г.г.Сергей «starix» Ищук — один из наглядных примеров того, как успешный киберспортсмен может стать не менее успешным тренером. В течение шести лет Сергей был центральной фигурой команды Natus Vincere по Counter-Strike. Со своей командой он сумел выиграть всё, что только можно было выиграть.В марте 2015 года после неудачного выступления коллектива на ESL One Katowice 2015 руководство Natus Vincere решило пойти на крайние меры и провести замены. Тогда Сергей «starix» Ищук перешел с позиции игрока на позицию менеджера и тренера состава. В новую роль он вжился очень быстро. Трудно себе представить более спокойного, уравновешенного, но в то же время активного «рулевого». Своим игровым опытом Сергей Ищук делится не только с участниками Natus Vincere, но и со всеми поклонниками Counter-Strike.: 1999-2004 г.г.В профессиональный покер Иван Демидов пришёл из киберспорта, где был известен под псевдонимом Soul. Он играл в StarCraft, Age of Empires и WarCraft III. В последней дисциплине Soul стал победителем WCG Russia 2003. На закате своей киберспортивной карьеры Иван Демидов выступал за известный европейский киберспортивный клуб Schroet Kommando.Сейчас об Иване наслышаны даже те, кто не интересуется покером. Когда ему было 27 лет, он стал первым игроком, попавшим за один сезон за финальные столы главных турниров Мировой серии в Лас-Вегасе и Лондоне, и только за 2008 год заработал почти $ 6 млн! До 2016 года он был членом команды PokerStars.