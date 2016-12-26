Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017
Теннис
WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля 2016 Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат
Билеты на спорт Купить билет на матч ХК Витязь — ХК Нефтехимик!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
Иван Демидов
Текст: Артём Ращупкин

«Старость» в радость, или Занятие для киберспортсменов на пенсии

Карьера киберспортсмена мимолетна, но многие завершившие карьеру игроки оказываются по-прежнему успешными уже в другом деле.
26 декабря 2016, понедельник. 12:30. Киберспорт
Карьера киберспортсмена мимолётна: в современном компьютерном спорте игроков в возрасте старше 28 лет можно пересчитать по пальцам. То есть почти все, кто начинал играть в конце 1990-х и даже в начале 2000-х, уже почивают на лаврах. Но далеко не всем за свою карьеру получается заработать на безбедное существование. По этой причине некоторые киберспортсмены задумываются о собственном будущем, ещё выступая на профессиональной сцене, а по завершении карьеры стремятся к новым высотам. «Чемпионат» выяснил, чем занимаются известные киберспортсмены, повесившие компьютерную мышку на гвоздь.

Деннис «Thresh» Фонг



Профессиональная карьера игрока: 1992-1998 г.г.
На выигранные призовые организовал собственный бизнес.

Один из членов Зала славы ESL, автор «Библии Quake» (руководства по стратегии игры) и многократный победитель международных турниров по DOOM и Quake Деннис «Thresh» Фонг за свою киберспортивную карьеру заработал не только внушительную сумму, но и по-настоящему ценные призы. Одержав победу на турнире Red Annihilation, он стал обладателем Ferrari 328, до этого принадлежащего легендарному программисту и совладельцу id Software Джону Кармаку.

По окончании игровой карьеры Деннис Фонг пустился в свободное плавание. В 1999 году он основал геймерский холдинг GX Media, который привлёк $ 11 млн, а спустя четыре года Thresh вместе с Майком Кэссиди, Максом Вуном и Давидом Лави открыл компанию Xfire, которой принадлежит разработка одноименной программы обмена мгновенными сообщениями в сетевых играх.

25 апреля 2006 года Xfire была приобретена компанией Viacom за внушительные $ 102 млн. Через два года на ежегодной конференции разработчиков игр Game Developers Conference Деннис Фонг анонсировал свой очередной проект — социальную сеть для геймеров «Raptr», которой занимается по сей день. На данный момент в Raptr зарегистрировано около 25 миллионов человек.

Джонатан «Fatal1ty» Уэндел



Профессиональная карьера игрока: 1999-2006 г.г.
По завершении киберспортивной карьеры открыл собственную компанию.

Джонатан Уэндел дебютировал как профессиональный киберспортсмен в октябре 1999 года, заняв третье место на турнире FRAG 3. За всё время выступлений Fatal1ty выиграл пять турниров мирового уровня, включая CPL и World Cyber Games. Он был одинаково успешен сразу в четырёх FPS-дисциплинах тех лет – Quake, DOOM, Painkiller и Aliens versus Predator. На пике своей карьеры он тренировался не менее восьми часов в день, а о его популярности можно судить хотя бы по тому, что Уэнделу была посвящена передача «60 минут» на канале MTV.
Джонатан «Fatal1ty» Уэндел открыл компанию, в названии которой увековечил собственный никнейм.

После завершения карьеры Джонатан открыл компанию, в названии которой увековечил собственный никнейм, на тот момент уже ставший брендом – Fatal1ty. Начав с выпуска ковриков для мыши, Уэдел постепенно расширил ассортимент продукции до самих компьютерных мышек, кулеров и наушников, а потом замахнулся на корпусы для системных блоков, материнские платы, звуковые и видеокарты. Его компания существует и по сей день, успешно выдерживая конкуренцию на рынке. Кому ещё, как не бывшему киберспортсмену знать все запросы геймеров относительно компьютерной техники и периферии?!

Профессиональная карьера игрока: 2001-2007 г.г.
По завершении игровой карьеры стал генеральным менеджером NiP.
Профессионально занимался хоккеем.
За всё время отыграл только в двух командах – NiP и SK.

Ещё один представитель Зала славы ESL, бывший профессиональный игрок в Counter-Strike Эмиль «HeatoN» Кристенсен стал одним из ярчайших киберспортсменов начала 2000-х. В детстве он увлекался хоккеем, состоял в одном из лучших молодёжных клубов Швеции, но из-за полученной на ледовой площадке травмы связал свою жизнь с «Контрой».

За время своей карьеры выиграл множество титулов в составе всего двух команд – SK Gaming и Ninja in Pyjamas. Он становился победителем CPL World Championship и World Cyber Games. В сентябре 2007 года сыграл свой последний матч. Затем какое-то время занимался продвижением игр Counter-Strike: Source, Dead or Alive 4, FIFA 08, Forza Motorsport 2 и тренировал несколько киберспортивных коллективов. В августе 2012 года стал генеральным менеджером родной для него организации Ninja in Pyjamas.

Лим Ё «BoxeR» Хван



Профессиональная карьера игрока: 1999-2013 г.г.
По завершении киберспортивной карьеры переключился на игру в покер.

SlayerS_BoxeR является одним из наиболее успешных игроков за всю историю существования StarCraft и единственный двукратный чемпион World Cyber Games. Он оказал большое влияние на профессиональных игроков в своей дисциплине, способствовал развитию StarCraft в Южной Корее и за её пределами.
Лим Е «BoxeR» Хван выпустил две книги, отслужил в армии и начал зарабатывать деньги игрой в покер.

Один из псевдонимов Лим Е Хвана – «Император Терранов» – говорит об уровне его мастерства. Он выиграл 1300 официальных турниров, удерживал первое место в рейтинге Корейской ассоциации киберспорта целых 17 месяцев, а его фан-клуб насчитывал более 600 тысяч человек! Завершив карьеру киберспортсмена, BoxeR выпустил две книги, отслужил в армии и начал зарабатывать деньги игрой в покер.

Ярослав «NS» Кузнецов



Профессиональная карьера игрока: 2005-2014 г.г.
По завершении киберспортивной карьеры стал комментатором и аналитиком профессиональных команд по Dota 2.

На международной арене: с 2005 по 2014 г.
Night Sniper — первый ник Ярослава. Позже он сократил его до аббревиатуры NS.
Большинство турниров выиграл в составе Virtus.pro.

Ярослав Кузнецов увлёкся «Дотой» в далёком 2005-м. Точкой отсчёта в его игровой карьере стала команда SAY_PLZ и турнир ASUS Summer 2005. За девять лет профессиональных выступлений он успел поиграть практически во всех известных коллективах СНГ и выиграть на 24 турнирах, а большинство своих побед одержал в составе Virtus.pro.

Сейчас Ярослав Кузнецов — один из главных аналитиков российской «Доты» студии RuHub. Ни один крупный турнир по Dota 2 не обходится без его комментариев.

Сергей «starix» Ищук



Профессиональная карьера игрока: 2009-2015 г.г.
По завершении киберспортивной карьеры стал тренером CS-состава Natus Vincere.

Сергей «starix» Ищук — один из наглядных примеров того, как успешный киберспортсмен может стать не менее успешным тренером. В течение шести лет Сергей был центральной фигурой команды Natus Vincere по Counter-Strike. Со своей командой он сумел выиграть всё, что только можно было выиграть.
Сергей «starix» Ищук — пример того, как успешный киберспортсмен может стать не менее успешным тренером.

В марте 2015 года после неудачного выступления коллектива на ESL One Katowice 2015 руководство Natus Vincere решило пойти на крайние меры и провести замены. Тогда Сергей «starix» Ищук перешел с позиции игрока на позицию менеджера и тренера состава. В новую роль он вжился очень быстро. Трудно себе представить более спокойного, уравновешенного, но в то же время активного «рулевого». Своим игровым опытом Сергей Ищук делится не только с участниками Natus Vincere, но и со всеми поклонниками Counter-Strike.

Иван «Soul» Демидов



Профессиональная карьера игрока: 1999-2004 г.г.
По завершении киберспортивной карьеры переключился на игру в покер.

В профессиональный покер Иван Демидов пришёл из киберспорта, где был известен под псевдонимом Soul. Он играл в StarCraft, Age of Empires и WarCraft III. В последней дисциплине Soul стал победителем WCG Russia 2003. На закате своей киберспортивной карьеры Иван Демидов выступал за известный европейский киберспортивный клуб Schroet Kommando.

Сейчас об Иване наслышаны даже те, кто не интересуется покером. Когда ему было 27 лет, он стал первым игроком, попавшим за один сезон за финальные столы главных турниров Мировой серии в Лас-Вегасе и Лондоне, и только за 2008 год заработал почти $ 6 млн! До 2016 года он был членом команды PokerStars.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Иван Демидов Counter-Strike: Global Offensive Dota 2 League of Legends
Новости. Киберспорт
26 декабря 2016, понедельник
13:35 Илья ALOHADANCE Коробкин достиг отметки в 9 тыс. очков в публичных матчах Dota 2
12:27 Аполло «Apollo» Прайс и Нам «Lira» Тэ Йо присоединились к Team EnVyUs по LoL
10:28 Разработчик модов в Counter-Strike выпустил бета-версию Classic Offensive
09:30 Tempo Storm укомплектовала состав по LoL
25 декабря 2016, воскресенье
23:40 Джеки «EternalEnvy» Мао: я получаю много ненависти в свой адрес
16:04 Участник финалов WESG по CS:GO получил VAC-бан
13:40 Seraph, Ninja и Hakuho продолжат выступать за Team EnVyUs
13:00 Виктор «TaZ» Войтас: Антон Черепенников — лучший руководитель
12:40 Менеджер Virtus.pro: в данный момент мы не видим необходимости в тренере
12:18 Команда SK Gaming заработала за год около $ 1,8 млн
06:43 Слух: Team Roccat сформировала состав по League of Legends на весенний сплит
00:22 ESL и Blizzard анонсировали турнир по Hearthstone: Heroes of Warcraft
00:09 Александр «s1mple» Костылев: Ладислав «GuardiaN» Ковач — лучший снайпер, чем я
24 декабря 2016, суббота
18:38 Игроки Team SoloMid по CS:GO хотят сохранить прежний состав команды
14:01 Объявлены номинанты премии GosuAwards 2016
12:03 Millenium распустила составы по StarCraft 2 и Hearthstone
04:11 Просмотры популярных YouTube-каналов упали на 7 процентов
04:10 ALTERNATE aTTaX укомплектовала состав по CS:GO
23 декабря 2016, пятница
23:51 Глава организации Immortals ответил на претензии американских игроков в CS:GO
21:42 Ростислав «fn» Лозовой покинул состав Vega Squadron по Dota 2
18:40 Австралийский суд оштрафовал Valve на $ 3 млн
17:20 RFRSH Entertainment вложит в развитие Astralis, GODSENT, Heroic и Norse $ 30 млн
15:00 Команда Wings Gaming заработала за год свыше $ 9,5 млн
14:10 TSM расторгла контракт с Шоном «sg@res» Гейрсом из-за открытого письма к PEA
13:01 Василий Уткин сравнил киберспорт с онанизмом
12:26 Sony не повысит цены на игры с 1 января
11:54 В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена
11:09 Микаил «Maikelele» Билл собрал новую команду
10:42 The Alliance стала чемпионом WellPlay Invitational #6
02:58 League of Legends стала самой прибыльной киберспортивной игрой в 2016 году
02:29 Роман «CaspeRRR» Лепёхин: цель менеджера — контроль всей деятельности игрока
01:07 Виталий «labotryas» Муха стал игроком киевского «Динамо»
22 декабря 2016, четверг
20:16 Virtus.pro анонсировала состав по League of Legends на весенний сплит
18:53 Алексей «Sharkz» Таранда покинул пост главного тренера Vega Squadron
14:11 Североамериканские игроки бойкотируют запрет на участие в EPL по CS:GO
13:37 Стефано «Verbo» Дисальво вошёл в состав Immortals по Overwatch
12:36 Доходы игровой индустрии за 2016 год составили $ 91 млрд
11:16 В Dota 2 выпущен корректирующий патч
00:15 Игрок состава TORNADO.RoX по League of Legends получил бан на весенний сплит
21 декабря 2016, среда
23:29 Ninjas in Pyjamas получила последнее приглашение на DreamHack Las Vegas 2017
21:28 ФK «Динамо» Киев открыл киберспортивное подразделение
19:43 Team Dignitas анонсировала состав по League of Legends на 2017 год
18:28 Дастан «dastan» Акбаев покинул состав Tengri по CS:GO
16:18 В новой карте для CS:GO будет подводная лодка
15:00 Киберспортивное агентство Evolved представило первых клиентов
Все новости RSS
Каких игроков нужно пригласить Na'Vi в обновлённый состав по Dota 2?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2016
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+