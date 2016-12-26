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175 лет назад 2016
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Финансовые сделки в киберспорте в 2016 году
Текст: Георгий Ядвидчук

Золотая жила. Как киберспорт притягивает миллионы

Кто и зачем инвестировал в киберспорт в 2016 году.
26 декабря 2016, понедельник. 15:00. Киберспорт
В киберспорте 2016 год — время больших инвестиций, громких побед и не менее шумных скандалов. Если раньше мы удивлялись покупке владельцами «Бешикташа» команды по League of Legends, то теперь вызывать изумление у аудитории становится всё сложнее. Список спортивных клубов, вкладывающих деньги в киберспорт, растёт с каждым месяцем.

Ещё 2016 год – время для первых шагов. И хотя далеко не все до конца понимают, каким киберспорт будет через 10 лет (у владельцев и компаний-разработчиков свои концепции), большинство сходятся в одном — у индустрии большое будущее. Конечно, находятся и скептики, которые не исключают, что это мыльный пузырь, который рано или поздно лопнет. Но пока бизнесмены охотно готовы расставаться с миллионами ради прибыли.

Индустрия возможностей


Основные причины интереса к киберспорту у инвесторов — доступ к новой аудитории, преимущественно подростковой. Потенциальному рынку, который в будущем принесёт десятки миллионов, мешает отсутствие серьёзных регулирующих механизмов, которые бы ограничивали деятельность. Иными словами, находясь в авангарде, проще создавать наследие и строить бизнес. Да и пропуск в киберспорт пока измеряется парой миллионов долларов. В будущем ценник заметно возрастёт.

Пожалуй, самой оглушительной новостью 2016 года стало инвестирование холдинга USM Алишера Усманова в организацию Virtus.pro. Точная сумма вложений неизвестна. В официальном пресс-релизе говорилось о возможности достижения суммы в $ 100 млн. С тех пор в Москве прошло два турнира Epicenter по Dota 2 и CS:GO, а количество активов только росло (от покупки ставочных сервисов до приобретения долей различных команд). Новость стала сигналом для остальных предпринимателей. Если и вкладываться, то сейчас. Последствия от решения руководства холдинга USM до сих пор отдаются эхом.
Размер инвестиций в Virtus.pro составил около $ 100 млн.

Чуть раньше совладелец Mail.ru Group и DST Global Юрий Мильнер вместе с группой инвестиционных фондов выделил $ 26 млн на развитие мобильной киберспортивной игры Vainglory. Сейчас это один из немногих проектов, который зарабатывает на соревнованиях.

Крупные киберспортивные организации всё чаще обращаются за опытом к клубам из традиционного спорта. Причина очень простая – там знают, как нужно работать с аудиторией и привлекать спонсоров из других сфер.

«Посмотрите на медиаправа, спонсорство, оптимизацию продаж товаров, билетов – всё это до сих пор чётко не обозначено в киберспорте, — отметил директор Team Liquid Стив «LiQuiD112» Арханцет в интервью theScore eSports. — Здесь очень сложный набор потоков доходов, которые основываются на игре, разработчике или сторонних организаторах турниров. Также здесь не учитывают мнение игроков и команды и сотрудничество с ними, чтобы увеличить свои доходы. Я думаю, что владельцы спортивных команд могут принести свой опыт в этом».

Выбор инвесторов


Как правило, футбольные клубы или другие крупные инвесторы отдают предпочтение двум играм: League of Legends и FIFA 17.

Инфраструктура MOBA-игры от Riot Games вполне понятна любому бизнесмену. У региональных лиг есть чёткая структура и формат соревнований, субсидии для команд, матчи распланированы на год вперёд, да и охват аудитории впечатляющий. Ежемесячно в LoL играют около 100 миллионов человек. Причём в это число входят не только школьники, но и вполне платёжеспособная аудитория. Только за 2015 год компания заработала $ 1,6 млрд. К тому же сама Riot Games готова менять имидж лиг, привлекать в индустрию всё больше интересных и популярных персон.
В 2015 году Riot Games заработала $ 1,6 млрд.

Футбольный симулятор от EA Sports нравится спортивным клубам по простой причине: между реальным и виртуальным футболом много общего, да и командам нужно как-то учиться завлекать новую аудиторию на стадионы, заставлять её покупать атрибутику клуба. К тому же FIFA, в отличие от большинства соревновательных дисциплин, абсолютно понятна каждому. Сами же разработчики из Electronic Arts пока лишь только присматриваются к индустрии. Они обещали выделить $ 1 млн на чемпионат мира по FIFA 17, а также провести соревнования среди клубных игроков. Победитель отправится на главный турнир года.

Есть и такие, как диджей Стив Аоки или баскетболист «Бостон Селтикс» Юнас Йеребко. Музыкант приобрёл команду Rogue с составами по CS:GO и Overwatch. Йеребко купил команду Renegades с составами по CS:GO, Call of Duty и Super Smash Bros. Первое, что он сделал, — перевёз команду по CS:GO из Австралии в Америку.

«Я понимаю, что они чувствуют. Они из Австралии и приехали в новую страну, так что я постараюсь заботиться о них, как бы я заботился о любом из моих друзей, — заверил Йеребко. — Их дом находится в 5-10 минутах от моего, так что я в любое время смогу навестить парней. Думаю, это очень важно, так как я знаю: они прилетели с другого конца земного шара, чтобы играть за Renegates. Так что я просто хочу, чтобы они знали: я буду заботиться и поддерживать их».

Пройдёт три месяца, и команда Юнаса займёт три вторых места на престижных международных турнирах.

Королева тенниса и Большой Шак. Знаменитости, продвигающие киберспорт

В 2016 году сразу несколько организаций и с десяток футбольных клубов подписали игрока или команду (от «Спартака» до «Манчестер Сити»). Обычно сумма сделок не раскрывается. По оценкам экспертов, цена колеблется в диапазоне $ 1-1,5 млн, а то и ниже. Но есть и исключения. Совладелец команды НБА «Милуоки Бакс» Уэсли Эден приобрёл место в американской лиге «Претендентов» за $ 2,5 млн. Из них 1,8 млн выделили на покупку команды, а ещё 700 тыс. на выкуп контрактов.

Кто ещё покупал команды?


Клуб «Филадельфия Севенти Сиксерс» приобрёл две киберспортивные организации: Team Dignitas и Apex Gaming. После слияния Dignitas выступает сразу в пяти дисциплинах.

От «Спартака» до «ПСЖ». Какие клубы пришли в киберспорт

Team Liquid продала контрольный пакет акций группе инвесторов aXiomatic. Во главе неё стоят Питер Губер и Тед Леонсис. У каждого предпринимателя есть активы в спортивном бизнесе. Например, Губер владеет баскетбольной командой «Голден Стэйт Уорриорз», а Леонсис — хоккейным клубом «Вашингтон Кэпиталз». И это далеко не единственные команды, которые принадлежат им. У Team Liquid составы по самым популярным дисциплинам, а также несколько сайтов, посвящённым киберспорту.

Шакил О’Нил вместе с бейсболистами Алексом Родригесом и Джимми Роллинсом инвестировал в организацию NRG. За время существования компании «Большой Шак» успел посоревноваться с бывшим напарником по «Лэйкерс» Риком Фоксом в остроумии. При удобной возможности О’Нил и владелец Echo Fox обмениваются колкостями в Twitter.

И зачем?


Согласно данным аналитического агентства Newzoo, объём мирового рынка киберспорта составит $ 463 млн. В 2017-м, по версии компании SuperData, цифра подскочит до 1 млрд долларов. В основном доходы будут идти за счёт продажи рекламы и спонсорства — $ 661 млн. Ещё $ 78 млн принесут призовые фонды на чемпионатах, $ 59 млн — прибыль с букмекерских сайтов, $ 40 млн — заработки платформ для любительских соревнований, $ 34 млн — выручка с продажи билетов на соревнования, $1 9 млн — мерчендайзинг. Правда, по данным Newzoo, это случится в 2019 году, но никак не в 2017-м. Вне зависимости от того, кто прав, индустрия растёт, а вместе с ней и увеличивается число зрителей, вовлечённых в нее. В конце концов, пора забыть о том, что игры — увлечение исключительно молодёжи.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Counter-Strike: Global Offensive Dota 2 FIFA 17 League of Legends
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