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175 лет назад 2016
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Зимняя распродажа в Steam и Origin. Часть 2
Фото: c.slashgear.com
Текст: Георгий Ядвидчук

Почём опиум для народа? Что купить на распродаже в Steam и Origin

Время для новогодних подарков себе, жене, детям и близким. Зимняя распродажа в Steam и Origin, часть вторая.
27 декабря 2016, вторник. 13:30. Киберспорт
Предновогодние распродажи в цифровых магазинах видеоигр – всегда удар по кошельку. Всё вокруг дешёвое, хочется купить много и сразу. Только вот осознание, когда играть во всё великолепие, приходит позже. В этот раз помимо товаров в Steam мы добавили лучшие предложения из Origin (а там есть на что посмотреть). Напоминаем, что скидки в цифровых магазинах не меняются до конца распродажи.

→ Предновогодняя распродажа. На что тратить деньги в Steam?

FIFA 17


Цена со скидкой: 999,50 рубля (1999 рублей)

Ежегодная игра года для всех любителей футбола. Из-за перехода на новый движок в FIFA 17 играется совершенно иначе, чем предыдущие части. Переработали полностью и режим карьеры. Теперь он стал больше похож на то, что можно увидеть в сериях NBA 2k. Даже всеми любимый режим Ultimate Team стал ещё лучше, чем прежде, хотя, казалось бы, куда ещё. Собирайте команду мечты, побеждайте в еженедельных турнирах и получайте достойную награду.

The Sims 4


Цена со скидкой: 666,34 рубля (1 999 рублей)

Если «Дом 2» где-то и существует, помимо российского телевидения, то это в The Sims. Игроку предстоит создавать персонажей, планировать и украшать им дома, выстраивать отношения между ними, развивать их карьеру и навыки. В общем, неплохой способ для вашей подруги начать знакомство с видеоиграми.

Titanfall 2


Цена со скидкой: 999,50 рубля (1999 рублей)

Шутер с большими роботами и сумасшедшими скоростями. Если первую честь и было за что упрекнуть, то Titanfall 2 стал злее для ценителей и добрее для новичков. Появилась и сюжетная кампания, так что теперь хоть понятно происходящее вокруг. Головокружительный боевик – как раз про Titanfall 2.

→ Гигантские роботы просят огня. Про Titanfall 2

Battlefield 1


Цена со скидкой: 999,50 рубля (1999 рублей)

Пожалуй, единственная игра про Первую мировую войну. В Battlefield 1 не рассказывается полная история происходящего. Лишь избранные эпизоды. Например, в одной из кампаний идёт повествование об экипаже танка Mark V по кличке «Чёрная Бесс» и их приключениях на фронте. Главная особенность Battlefield 1 – сохранение всех деталей войны, от экипировки до оружия, которое стреляет, как 100 лет назад. И другой похожей игры сейчас просто нет.

→ Это была война. Про Battlefield 1

Серия LEGO


Цена со скидкой: от 100 до 360 рублей

Игры серии LEGO нравятся не только детям, но и взрослым. При этом их разрабатывают по популярным и известным франшизам, как «Мстители», «Бэтмен», «Хоббит», «Властелин колец», «Звёздные войны». В Steam вы найдёте игру по вкусу. В некоторых из них предусмотрен кооперативный режим. Так что выходные можно провести за одним экраном вместе с ребёнком.

Civilization 6


Цена со скидкой: 1799 рублей (1999 рублей)

«Ещё один ход и спать» — это про игры серии Civilization 6. Ни одна часть на старте не пользовалась любовью фанатов. Только спустя несколько патчей и обновлений гусеница превращалась в бабочку. С шестой частью происходит примерно то же самое. Правда, она не похожа на предыдущие вариации уже с момента запуска. Лучше, интереснее, захватывает дух. Приходится грамотно планировать расположение зданий на клетках, продумывать стратегию, искать пути ускоренного изучения технологий. Играя в Civilization 6, не удивляйтесь, что на часах уже 5 утра, хотя лечь спать планировали ещё в полночь. Помните про ещё один ход.

PAYDAY 2


Цена со скидкой: 104 рубля (419 рублей)

Самый настоящий симулятор ограблений. Собираете банду из четырёх человек, запасаетесь пушками, электронными приборами, гранатами, распределяете роли, надеваете маску и погнали. Чем выше уровень сложности, тем богаче награда.

The Witness


Цена со скидкой: 349 рублей (699 рублей)

Для тех, кто любит решать головоломки и сложные задачки, а не стрелять по виртуальным людям. По сюжету главный герой попадает на остров. Он не помнит, как сюда попал, поэтому он должен изучить окружающий мир и вернуться домой. Всего в игре несколько сотен задачек разной сложности. Как сказал один пользователь про The Witness: «Dark Souls в мире головоломок». Просто не будет.

Gang Beasts


Цена со скидкой: 280 рублей (419 рублей)

Идеальная игра для большой компании. Четыре человечка в смешных костюмах крайне нелепо мутузят друг друга. Главное условие – выжить должен кто-то один. Рукопашные бои проходят на крышах грузовиков, станции метро, заводе, ринге, верхушке тепловой электростанции или черт знает где ещё. В общем, море веселья и угара вам обеспечены.

Counter-Strike: Global Offensive


Цена со скидкой: 300 рублей (449 рублей)

Главный киберспортивный шутер современности. Вечное противостояние спецназа и террористов, которое переросло в отдельную дисциплину с миллионами долларов. Правда, рекомендуем перед покупкой запастись заодно и нервами.

Mortal Kombat XL


Цена со скидкой: 237 рублей (699 рублей)

Всё тот же Mortal Kombat X только с двумя дополнениями, которые включают новых персонажей и наборы костюмов. Жестокий, брутальный, кровавый – это про MK. И он явно не для детей. Здесь могут эпично оторвать голову или разрубить по частям. После некоторых сцен и вовсе боишься уснуть. Но если серьёзно, то на PC сложно найти файтинг круче Mortal Kombat (простите фанаты Street Fighter).

Dark Souls 3


Цена со скидкой: 999 рублей (1999 рублей)

Если вы любите игры старой школы, самоистязание, боль, унижения, периодически используете техники насилия над собой, то Dark Souls 3 для вас. Игра с уникальной подачей сюжета через миниатюрные детали. При этом сложность зависит исключительно от того, откуда у вас растут руки. Попробовав однажды, не забудете никогда.

Tyranny


Цена со скидкой: 719 рублей (799 рублей)

Один из претендентов на игру года. В Tyranny большую часть времени приходится читать, чем размахивать мечом в пьяном угаре. Самое главное, что это одна из немногих игр, в которых можно отыгрывать роль как угодно. При этом принятые решения реально отразятся не только на взаимоотношениях дружественных персонажей, но и глобальную ситуацию на карте. Одна из немногих фентезийных игр, которая захватывает и держит в напряжении от начала и до конца.

L.A. Noire


Цена со скидкой: 209 (599 рублей)

Про L.A. Noire говорят, что это True Detective или «Улицы разбитых фонарей» нашего времени. На дворе 1947 год, Лос-Анджелес захлебывается в волне насилия. Вы – Коул Фелпс, детектив, занимающийся расследованием преступлений. Герой ищет улики, записывает показания, опрашивает свидетелей, а после отправляется на задержание преступника. Чем больше раскрытых дел, тем ближе повышение. Ну а дальше, вы и так знаете: «Андрюха, у нас труп. Возможно, криминал. По коням».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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