Почём опиум для народа? Что купить на распродаже в Steam и Origin

Предновогодние распродажи в цифровых магазинах видеоигр – всегда удар по кошельку. Всё вокруг дешёвое, хочется купить много и сразу. Только вот осознание, когда играть во всё великолепие, приходит позже. В этот раз помимо товаров в Steam мы добавили лучшие предложения из Origin (а там есть на что посмотреть). Напоминаем, что скидки в цифровых магазинах не меняются до конца распродажи.Ежегодная игра года для всех любителей футбола. Из-за перехода на новый движок в FIFA 17 играется совершенно иначе, чем предыдущие части. Переработали полностью и режим карьеры. Теперь он стал больше похож на то, что можно увидеть в сериях NBA 2k. Даже всеми любимый режим Ultimate Team стал ещё лучше, чем прежде, хотя, казалось бы, куда ещё. Собирайте команду мечты, побеждайте в еженедельных турнирах и получайте достойную награду.Если «Дом 2» где-то и существует, помимо российского телевидения, то это в The Sims. Игроку предстоит создавать персонажей, планировать и украшать им дома, выстраивать отношения между ними, развивать их карьеру и навыки. В общем, неплохой способ для вашей подруги начать знакомство с видеоиграми.Шутер с большими роботами и сумасшедшими скоростями. Если первую честь и было за что упрекнуть, то Titanfall 2 стал злее для ценителей и добрее для новичков. Появилась и сюжетная кампания, так что теперь хоть понятно происходящее вокруг. Головокружительный боевик – как раз про Titanfall 2.Пожалуй, единственная игра про Первую мировую войну. В Battlefield 1 не рассказывается полная история происходящего. Лишь избранные эпизоды. Например, в одной из кампаний идёт повествование об экипаже танка Mark V по кличке «Чёрная Бесс» и их приключениях на фронте. Главная особенность Battlefield 1 – сохранение всех деталей войны, от экипировки до оружия, которое стреляет, как 100 лет назад. И другой похожей игры сейчас просто нет.Игры серии LEGO нравятся не только детям, но и взрослым. При этом их разрабатывают по популярным и известным франшизам, как «Мстители», «Бэтмен», «Хоббит», «Властелин колец», «Звёздные войны». В Steam вы найдёте игру по вкусу. В некоторых из них предусмотрен кооперативный режим. Так что выходные можно провести за одним экраном вместе с ребёнком.«Ещё один ход и спать» — это про игры серии Civilization 6. Ни одна часть на старте не пользовалась любовью фанатов. Только спустя несколько патчей и обновлений гусеница превращалась в бабочку. С шестой частью происходит примерно то же самое. Правда, она не похожа на предыдущие вариации уже с момента запуска. Лучше, интереснее, захватывает дух. Приходится грамотно планировать расположение зданий на клетках, продумывать стратегию, искать пути ускоренного изучения технологий. Играя в Civilization 6, не удивляйтесь, что на часах уже 5 утра, хотя лечь спать планировали ещё в полночь. Помните про ещё один ход.Самый настоящий симулятор ограблений. Собираете банду из четырёх человек, запасаетесь пушками, электронными приборами, гранатами, распределяете роли, надеваете маску и погнали. Чем выше уровень сложности, тем богаче награда.Для тех, кто любит решать головоломки и сложные задачки, а не стрелять по виртуальным людям. По сюжету главный герой попадает на остров. Он не помнит, как сюда попал, поэтому он должен изучить окружающий мир и вернуться домой. Всего в игре несколько сотен задачек разной сложности. Как сказал один пользователь про The Witness: «Dark Souls в мире головоломок». Просто не будет.Идеальная игра для большой компании. Четыре человечка в смешных костюмах крайне нелепо мутузят друг друга. Главное условие – выжить должен кто-то один. Рукопашные бои проходят на крышах грузовиков, станции метро, заводе, ринге, верхушке тепловой электростанции или черт знает где ещё. В общем, море веселья и угара вам обеспечены.Главный киберспортивный шутер современности. Вечное противостояние спецназа и террористов, которое переросло в отдельную дисциплину с миллионами долларов. Правда, рекомендуем перед покупкой запастись заодно и нервами.Всё тот же Mortal Kombat X только с двумя дополнениями, которые включают новых персонажей и наборы костюмов. Жестокий, брутальный, кровавый – это про MK. И он явно не для детей. Здесь могут эпично оторвать голову или разрубить по частям. После некоторых сцен и вовсе боишься уснуть. Но если серьёзно, то на PC сложно найти файтинг круче Mortal Kombat (простите фанаты Street Fighter).Если вы любите игры старой школы, самоистязание, боль, унижения, периодически используете техники насилия над собой, то Dark Souls 3 для вас. Игра с уникальной подачей сюжета через миниатюрные детали. При этом сложность зависит исключительно от того, откуда у вас растут руки. Попробовав однажды, не забудете никогда.Один из претендентов на игру года. В Tyranny большую часть времени приходится читать, чем размахивать мечом в пьяном угаре. Самое главное, что это одна из немногих игр, в которых можно отыгрывать роль как угодно. При этом принятые решения реально отразятся не только на взаимоотношениях дружественных персонажей, но и глобальную ситуацию на карте. Одна из немногих фентезийных игр, которая захватывает и держит в напряжении от начала и до конца.Про L.A. Noire говорят, что это True Detective или «Улицы разбитых фонарей» нашего времени. На дворе 1947 год, Лос-Анджелес захлебывается в волне насилия. Вы – Коул Фелпс, детектив, занимающийся расследованием преступлений. Герой ищет улики, записывает показания, опрашивает свидетелей, а после отправляется на задержание преступника. Чем больше раскрытых дел, тем ближе повышение. Ну а дальше, вы и так знаете: «Андрюха, у нас труп. Возможно, криминал. По коням».