Три причины для успеха нового состава Na`Vi

Наличие чётко выраженного лидера
Капитаном и «драфтером» нового состава станет опытнейший Pajkatt, который начал свою карьеру ещё во времена первой «Доты». Несмотря на то что он долгое время скитался по разного рода «середнякам», он всегда выступал на очень высоком уровне, и его умения не вызывают ни у кого сомнений. Силу своих аналитических способностей Пер Андерс сумел показать на The International 2016 в роли тренера финалистов Digital Chaos. Взгляд на Dota 2 с позиции наставника наверняка не прошёл для шведа даром, в том числе и в плане разработки новых стратегий.
Многие уже давно перестали верить в шведа, списав его со счетов, но рановато. Достаточно только взглянуть на карьеру того же Расмуса «MiSeRy» Филипсена (https://www.championat.com/cybersport/article-260536-istorija-uspeha-igroka-v-dota-2-rasmusa-misery-filipsena.html), капитана Digital Chaos, который только спустя 5-6 лет начал добиваться реальных результатов. Главное — найти себя и свою команду. И есть весомые основания полагать, что Pajkatt сделал это, подписав соглашение с Na`Vi. Пер Андерс получил, пожалуй, лучший шанс в своей жизни доказать всему миру, что он является именитым «дотером», так как все бразды правления коллективом с мировым именем теперь находятся полностью в его руках.
Выход из зоны комфорта
Киберспотивный директор украинской организации Евгений Золотарёв заверил, что на этот раз состав собирался не игроками, а непосредственно руководством. Поэтому никаких «друзяшек», до боли известных СНГ-сообществу, не будет. С учётом немаловажного фактора, что лидер Na`Vi говорит на иностранном языке, в отличие от трёх других игроков, всё это указывает на то, что участникам команды придётся покинуть свою зону комфорта. А это лишь способствует личностному росту каждого игрока и коллектива в целом.
Особенно это касается Данила «Dendi» Ишутина, которому теперь всерьёз придётся доказывать свою профпригодность. Фанаты уже изрядно соскучились по его выдающейся игре, которую он не показывает долгое время. Совсем недавно он сумел подтвердить свой «скилл», достигнув на спор планку 8 тысяч очков одиночного рейтинга. Теперь от него ждут старую-добрую игру плеймейкера «Рождённых побеждать», так как весь груз ответственности за стратегические решения взял на себя Pajkatt.
Позитивный настрой и наличие четкой цели
Топливом команды должна стать позитивная и дружеская атмосфера внутри коллектива, чего не хватало предыдущим составам Na`Vi — сейчас на это делался особый акцент. Контракт длительностью в один год уже говорит о намерении долгосрочного сотрудничества, поэтому моментальных результатов никто требовать не станет. Тем не менее невозможно представить киевский мэйджор без хозяев, поэтому ближайшая цель вырисовывается сама по себе. И это хорошо, так как послужит ребятам своего рода маяком, подающим сигнал о правильном направлении движения.
Состав Natus Vincere по Dota 2
Пер Андерс «Pajkatt» Олсен Лилль, Швеция — легкая линия (С)
Данил «Dendi» Ишутин, Украина — центральная линия
Виктор «General» Нигрини, Украина — сложная линия
Роман «rmN» Палей, Германия — игрок поддержки
Мальте «Biver» Винтер, Дания — игрок поддержки
Все пять игроков обладают чрезвычайно высокими личными умениями, и новый состав «Рождённых побеждать» выглядит действительно очень интересным и непредсказуемым.