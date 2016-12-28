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175 лет назад 2016
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Как отмечают Новый год в играх
Текст: Георгий Ядвидчук

Один дома. Как развлекаются в зимние праздники в киберспорте

Что приготовили разработчики для аудитории киберспортивных дисциплин — от StarCraft до League of Legends.
28 декабря 2016, среда. 17:45. Киберспорт
Перед Новым годом игровые компании проводят специальные события для своих пользователей. Одни раздают специальные сундуки с внутриигровым контентом, другие выпускают отдельную зимнюю карту и предлагают потратиться на редкие костюмы. Рассказываем, как в киберспортивных дисциплинах разработчики отмечают последние недели 2016 года.

StarCraft 2



Авторы одной из лучших стратегий в истории не стали особо заморачиваться и в новогодние дни предоставили пользователям 25% дополнительного опыта во всех режимах игры. Акцию запустили 23 декабря. Она продлится до 1 января 2017 года.

«Если вы давно присматривались к анимации танца за 25-й уровень или хотели повысить уровень ваших командиров в совместных заданиях, то вот как раз хороший повод», — говорится в официальном анонсе.

Hearthstone: Heroes of Warcraft



«Счастливого праздника Зимнего покрова» (новый год в мире «Варкрафт») — вот что желают персонажи в карточной игре Blizzard во время матчей. При этом некоторые игровые столы переделаны под новогоднюю тематику. Елочки, гирлянды, снег и праздничный рандом. В 2015 году в режиме «Потасовка» можно было выиграть специальную рубашку для карт. В 2016-м все наслаждаются новым дополнением и отмечают новый год как умеют.

League of Legends



С 14 декабря по 10 января в League of Legends празднуют «Снегопадень». Помимо новых зимних образов для чемпионов Браум, Грейвз и Карма разработчики выпустили тематически оформленные карты для разных игровых режимов, наборы иконок для профиля, видящих тотемов и других героев, которые выходили в прошлые годы.

Разработчики также добавили особые сундуки («Зимний, «Архивный» и «Снегопаденный») с определенной наградой в каждом из них. Среди них есть и особенный — с сокровищами короля поро. Он создается только при помощи ремесла. Для него не требуется особый ключ. Зато его фрагменты можно заполучить, покупая другие хекстековые сундуки. Собрав три кусочка, пользователь получает особую «коробку» с постоянным образом.

Overwatch



В Overwatch проходит событие «Зимняя сказка». Празднество началось 13 декабря, и закончится оно 2 января. Создатели многопользовательского шутера превратили карты «Кингс Роу» и «Ханамура» в зимние, а также добавили несколько особых игровых режимов. В одном из них команды 6 на 6 должны забрасывать друг друга снежками.

Помимо этого, все обычные контейнеры заменили на зимние. В них можно отыскать новые образы, анимации, иконки, граффити и многое другое. Всего более 100 декоративных гостинцев. Сами разработчики уже раздали по 6 контейнеров игрокам, чтобы те отпраздновали как следует.

FIFA 17



В Electronic Arts все отмечают «FUTждество» (или же FUTMAS). Праздник продлится с 16 по 28 декабря. Игроки могут участвовать в специальных испытаниях и получать награды за их прохождение, соперничать друг с другом на турнирах, а также зарабатывать монеты при ежедневном заходе в веб-приложение FIFA 17. Помимо этого, авторы футбольного симулятора выпустили специальные рождественские формы.

World of Warcraft



В одной из самых популярных соревновательных MMO празднуют «Зимний покров» с Дедушкой Зимой. С 16 декабря по 2 января игрокам доступны тематические задания и подарки. Blizzard также подготовила для жителей Азерота разнообразные развлечения и расставила новогодние елки в Огриммаре, Стальгорне и Даларане. Если шагнуть в магический снежный шар, персонаж сменит блестящие доспехи на новогодний костюм.

Heroes of the Storm



В Heroes of the Storm Новый год празднуют в режиме «Потасовка». Игроки будут закидывать друг друга снежками, как в детстве. За три победы в таком формате дают 1000 золота и особый портрет. Создатели MOBA-игры также устраивают специальные еженедельные распродажи персонажей и обликов для них. Только сейчас ассортимент больше, чем обычно. Продлится всё это удовольствие до 2 января.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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FIFA 17 League of Legends Overwatch
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