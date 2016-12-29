«Это был лучший год в истории CS:GO»

В Counter-Strike: Global Offensive, как и в футболе, любая команда может обыграть фаворита.

Постараюсь сделать всё возможное, чтобы создать в СНГ ещё один боеспособный коллектив.

Если появится киберспортивная лига под эгидой РФПЛ, это сделает киберспорт ещё популярнее.

Большую часть этого сезонапровёл в составе Gambit, а на данный момент находится в поиске молодых талантов для новой команды. В интервью «Чемпионату» Дмитрий рассуждает о главных событиях на профессиональной сцене CS:GO в 2016 году, а также о развитии киберспорта в целом.— Я уже не первый раз пробую свои силы в роли аналитика, поэтому какого-то особенного волнения не было,но, естественно, комфортнее я себя ощущаю в качестве игрока. Это хороший и интересный опыт, хотя я и так смотрю игры, даже если их не комментирую. В то же время знания, которые я получил в игре, помогают мне комментировать и анализировать происходящее.— Для меня год был вполне успешным, если сравнивать с 2014-м или 2015-м. Вместе с Gambit я выиграл CIS Minor, попал на свой первый мэйджор. Кстати, я обладатель своеобразного рекорда и являюсь самым старым дебютантом больших турниров. Также мы получили статус легенд и выиграли Adrenaline Cup.В играх по Интернету всё обстояло не так радужно, мы провалили целый ряд отборочных на очень хорошие турниры, поэтому осталось чувство, что не вся работа была сделана.Отдельно хочу отметить выступление нашей сборной на европейских финалах WESG. В глобальном плане год был очень интересным: было много интересных турниров, безумных матчей, скандалов, громких переходов. Мне кажется, это был самый успешный год в истории CS:GO. Дай бог, чтобы следующий был как минимум не хуже.— В этом году, несомненно, самыми яркими командами оказались Dignitas и Optic. Из игроков хотелось бы отметить Эмиля «MagiskB0y» Рейфа: после его прихода команда Dignitas вышла на новый уровень. Насчёт разочарований вопрос непростой. Думаю, многим обидно за Ninjas in Pyjamas, которые в этом году потеряли статус легенд, а потом не смогли попасть на мэйджор. Уверен в 2017-м ребята сделают правильные выводы и станут сильнее.— Для меня ответ очевиден — это SK Gaming. Бразильцы выиграли два мэйджора подряд, что не удавалось никому. Впрочем, маленький факт, что последние восемь или девять крупных турниров выигрывали девять разных команд, говорит о безумной конкуренции в CS:GO.— Средний уровень игроков очень вырос по сравнению с тем же Counter-Strike 1.6: сейчас мы имеем множество примеров, когда на крупных турнирах «тёмные лошадки» показывают высокие результаты. На полупрофессиональном уровне мы видим то же самое. В CS:GO, как и в футболе, в определённый момент при определённых условиях любая команда может обыграть фаворита, так что этот тренд сохранится в будущем году. Нас определенно ждут сюрпризы!— Это не рецепт кулинарного блюда, к сожалению, и составить какой-то рецепт вряд ли удастся. Совокупность множества факторов может сделать начинающего игрока сильным киберспортсменом. Самое главное — это талант, трудолюбие, усидчивость, восприимчивость к критике, умение работать в команде и, естественно, желание стать лучшим.— Лучше спросить об этом самих болельщиков. Для меня Virtus.pro всегда будет российской командой, ведь я четыре года отдал этой организации. Для «медведей» год получился удачным: они выступали на хорошем уровне, хотя на мэйджорах им немного не хватало. Хорошим моментом и для них, и для других киберспортсменов является новный контракт Virtus.pro с расчётом на три года. Это показывает серьёзный подход к делу от руководства проекта и задаёт пример для других организаций.— Это не я ушёл, это, скорее, «меня ушли». После провального DreamHack было принято решение поменять пятого игрока, но, видимо, в тот же самый момент решили поменять и меня. Я понял это сам, уже находясь на Adrenaline Cup, и, когда мы доиграли турнир, я просто подошёл к ребятам и сказал, что всё понял, после чего пожелал ребятам удачи. Зависти никакой нет, была лишь небольшая обида от того, что я не смог привести команду к чемпионскому титулу на европейской арене. Рад, что хоть и без меня, команда из СНГ смогла выиграть DreamHack.— Я продолжу свою карьеру игрока. Сейчас занимаюсь поисками вариантов: ищу людей, с которыми я бы мог играть в 2017-м. Я всё ещё получаю огромное удовольствие от процесса, и у меня огромная мотивация побеждать. Постараюсь сделать всё возможное, чтобы создать в СНГ ещё один боеспособный коллектив.— Естественно, тем, что впервые за долгое время мы занимаем первое место после окончание первого круга. Однако больше радует, что у команды появилась игра и, самое главное, характер победителей. Душа радуется, когда видишь, что ребятам на поле не безразличен ромбик и история нашего великого клуба. Отдельно запомнился матч «Спартака» и «ЦСКА»: как сейчас модно говорить, «это были похороны»!— Думаю, это тренер, характер и безумная мотивация у всех игроков.— Я болею за «Спартак» и поддерживаю любые их инициативы. В любой игре я, естественно, буду поддерживать команду и её игроков. Честно говоря, я не сильно слежу за киберфутболом, но сам люблю поиграть в компании друзей.— Конечно, сам факт, что профессиональные команды подписывают киберспортсменов говорит о многом. Если появится лига под эгидой РФПЛ, это будет сигналом, что люди из большого спорта настроены очень серьёзно. Это поможет сделать киберспорт ещё доступнее и популярнее.— Я много говорил, что молодые игроки не проявляют должных усилий для развития своего мастерства, однако в этом году пара ребят удивили меня очень сильно. Надеюсь, в следующем сезоне они реально выйдут на новый уровень. Это Леонид «chopper» Вишняков, Денис «electronic» Шарапов и Николай «Mir» Битюков. Они могут стать по-настоящему заметными игроками на мировой арене, если продолжат работать в том же духе.— Как бы банально это ни звучало, но киберспорту не хватает профессионализма. Как и в большом спорте, киберспортивные федерации должны быть в каждой стране. Должен быть профсоюз игроков, так как сейчас игроки не могут за себя постоять. Должен быть единый регламент, как в футболе, чтобы не возникало таких ситуаций, как на финалах WESG в Китае, где делалось всё, чтобы местные команды прошли дальше по турнирной сетке. Кроме того, я считаю, что киберспортсмены должны более внимательно относиться к тому, что, как и где они говорят, ведь они подают пример молодому поколению.