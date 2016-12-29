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175 лет назад 2016
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Интервью с Дмитрием «Hooch» Богдановым
Текст: Кирилл Овсянников

«Это был лучший год в истории CS:GO»

Легендарный киберспортсмен Дмитрий «Hooch» Богданов подводит итоги 2016 года на профессиональной сцене CS:GO.
29 декабря 2016, четверг. 18:20. Киберспорт
Большую часть этого сезона Дмитрий «Hooch» Богданов провёл в составе Gambit, а на данный момент находится в поиске молодых талантов для новой команды. В интервью «Чемпионату» Дмитрий рассуждает о главных событиях на профессиональной сцене CS:GO в 2016 году, а также о развитии киберспорта в целом.

— Помимо участия в соревнованиях в этом году на EPICENTER Moscow вы попробовали себя ещё и в качестве комментатора. В какой роли чувствуете себя увереннее?
— Я уже не первый раз пробую свои силы в роли аналитика, поэтому какого-то особенного волнения не было,
но, естественно, комфортнее я себя ощущаю в качестве игрока. Это хороший и интересный опыт, хотя я и так смотрю игры, даже если их не комментирую. В то же время знания, которые я получил в игре, помогают мне комментировать и анализировать происходящее.

— Каким этот год был для вас и для всей киберсцены в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive?
— Для меня год был вполне успешным, если сравнивать с 2014-м или 2015-м. Вместе с Gambit я выиграл CIS Minor, попал на свой первый мэйджор. Кстати, я обладатель своеобразного рекорда и являюсь самым старым дебютантом больших турниров. Также мы получили статус легенд и выиграли Adrenaline Cup.

В играх по Интернету всё обстояло не так радужно, мы провалили целый ряд отборочных на очень хорошие турниры, поэтому осталось чувство, что не вся работа была сделана.

Отдельно хочу отметить выступление нашей сборной на европейских финалах WESG. В глобальном плане год был очень интересным: было много интересных турниров, безумных матчей, скандалов, громких переходов. Мне кажется, это был самый успешный год в истории CS:GO. Дай бог, чтобы следующий был как минимум не хуже.
— Можете назвать команду и игрока, которые вас удивили и разочаровали больше всего?
— В этом году, несомненно, самыми яркими командами оказались Dignitas и Optic. Из игроков хотелось бы отметить Эмиля «MagiskB0y» Рейфа: после его прихода команда Dignitas вышла на новый уровень. Насчёт разочарований вопрос непростой. Думаю, многим обидно за Ninjas in Pyjamas, которые в этом году потеряли статус легенд, а потом не смогли попасть на мэйджор. Уверен в 2017-м ребята сделают правильные выводы и станут сильнее.

— Этот год, пожалуй, не дал однозначного ответа о том, кто же является сильнейшей командой на планете. Кого бы вы поставили на первую строчку?
— Для меня ответ очевиден — это SK Gaming. Бразильцы выиграли два мэйджора подряд, что не удавалось никому. Впрочем, маленький факт, что последние восемь или девять крупных турниров выигрывали девять разных команд, говорит о безумной конкуренции в CS:GO.

— Это тоже стало своеобразным трендом года.
— Средний уровень игроков очень вырос по сравнению с тем же Counter-Strike 1.6: сейчас мы имеем множество примеров, когда на крупных турнирах «тёмные лошадки» показывают высокие результаты. На полупрофессиональном уровне мы видим то же самое. В CS:GO, как и в футболе, в определённый момент при определённых условиях любая команда может обыграть фаворита, так что этот тренд сохранится в будущем году. Нас определенно ждут сюрпризы!
В Counter-Strike: Global Offensive, как и в футболе, любая команда может обыграть фаворита.
— Это отличная мотивация для тех, кто только начинает заниматься киберспортом, но каков рецепт успеха, чтобы амбиции переросли во что-то большее?
— Это не рецепт кулинарного блюда, к сожалению, и составить какой-то рецепт вряд ли удастся. Совокупность множества факторов может сделать начинающего игрока сильным киберспортсменом. Самое главное — это талант, трудолюбие, усидчивость, восприимчивость к критике, умение работать в команде и, естественно, желание стать лучшим.

— Что можете сказать про Virtus.pro? У ребят был интересный сезон, и, кажется, все уже забыли, что это не российская, а польская команда.
— Лучше спросить об этом самих болельщиков. Для меня Virtus.pro всегда будет российской командой, ведь я четыре года отдал этой организации. Для «медведей» год получился удачным: они выступали на хорошем уровне, хотя на мэйджорах им немного не хватало. Хорошим моментом и для них, и для других киберспортсменов является новный контракт Virtus.pro с расчётом на три года. Это показывает серьёзный подход к делу от руководства проекта и задаёт пример для других организаций.
— Почему вы ушли из Gambit? Не жалеете об этом решении?
— Это не я ушёл, это, скорее, «меня ушли». После провального DreamHack было принято решение поменять пятого игрока, но, видимо, в тот же самый момент решили поменять и меня. Я понял это сам, уже находясь на Adrenaline Cup, и, когда мы доиграли турнир, я просто подошёл к ребятам и сказал, что всё понял, после чего пожелал ребятам удачи. Зависти никакой нет, была лишь небольшая обида от того, что я не смог привести команду к чемпионскому титулу на европейской арене. Рад, что хоть и без меня, команда из СНГ смогла выиграть DreamHack.
Постараюсь сделать всё возможное, чтобы создать в СНГ ещё один боеспособный коллектив.
— Чем планируете заняться уже в новом году?
— Я продолжу свою карьеру игрока. Сейчас занимаюсь поисками вариантов: ищу людей, с которыми я бы мог играть в 2017-м. Я всё ещё получаю огромное удовольствие от процесса, и у меня огромная мотивация побеждать. Постараюсь сделать всё возможное, чтобы создать в СНГ ещё один боеспособный коллектив.
— Вы большой фанат московского «Спартака». Чем запомнилась первая половина сезона в РФПЛ?
— Естественно, тем, что впервые за долгое время мы занимаем первое место после окончание первого круга. Однако больше радует, что у команды появилась игра и, самое главное, характер победителей. Душа радуется, когда видишь, что ребятам на поле не безразличен ромбик и история нашего великого клуба. Отдельно запомнился матч «Спартака» и «ЦСКА»: как сейчас модно говорить, «это были похороны»!

— Сможете назвать три ключевых фактора, почему в этом сезоне красно-белые выглядят настолько уверенно?
— Думаю, это тренер, характер и безумная мотивация у всех игроков.

— Всё больше слухов ходит о том, что РФПЛ запустит свою собственную киберфутбльную лигу. Будете болеть за прогеймеров, подписанных московской командой?
— Я болею за «Спартак» и поддерживаю любые их инициативы. В любой игре я, естественно, буду поддерживать команду и её игроков. Честно говоря, я не сильно слежу за киберфутболом, но сам люблю поиграть в компании друзей.
— Сама идея подобной лиги — это шаг вперёд для киберспорта?
— Конечно, сам факт, что профессиональные команды подписывают киберспортсменов говорит о многом. Если появится лига под эгидой РФПЛ, это будет сигналом, что люди из большого спорта настроены очень серьёзно. Это поможет сделать киберспорт ещё доступнее и популярнее.
Если появится киберспортивная лига под эгидой РФПЛ, это сделает киберспорт ещё популярнее.
— Возвращаясь к CS:GO, можете ли назвать хотя бы несколько игроков из СНГ, от которых ждёте наибольшего прогресса?
— Я много говорил, что молодые игроки не проявляют должных усилий для развития своего мастерства, однако в этом году пара ребят удивили меня очень сильно. Надеюсь, в следующем сезоне они реально выйдут на новый уровень. Это Леонид «chopper» Вишняков, Денис «electronic» Шарапов и Николай «Mir» Битюков. Они могут стать по-настоящему заметными игроками на мировой арене, если продолжат работать в том же духе.

— В киберспорт приходит всё больше денег, но многих вещей ему по-прежнему не хватает. Можете назвать самый большой дефицит в сфере компьютерного спорта?
— Как бы банально это ни звучало, но киберспорту не хватает профессионализма. Как и в большом спорте, киберспортивные федерации должны быть в каждой стране. Должен быть профсоюз игроков, так как сейчас игроки не могут за себя постоять. Должен быть единый регламент, как в футболе, чтобы не возникало таких ситуаций, как на финалах WESG в Китае, где делалось всё, чтобы местные команды прошли дальше по турнирной сетке. Кроме того, я считаю, что киберспортсмены должны более внимательно относиться к тому, что, как и где они говорят, ведь они подают пример молодому поколению.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Counter-Strike: Global Offensive
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