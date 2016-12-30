Рождественская эйфория. Как отмечают праздники киберспортсмены

Ведущая и аналитик на крупных турнирах и мероприятиях по Dota 2 Йорин «Sheever» ван дер Хэйден отмечала Рождество в семейном кругу. Уютный голландский ужин.
Совладелец Alliance и профессиональный игрок в Dota 2 Йоаким Актералл встречал праздник с Луизой – дамой сердца, вместе с которой с 15 лет.
Интеллигент и забияка. Два друга у руля Alliance
Очаровательная Джулия Киран вместе с любимым мопсом и братом.
Вообще, киберспортсмены на удивление люди семейные. Известный ведущий Пол Шалонер в кругу животных и близких играл в «Эрудит» (он же Scrabble).
Звезда CS:GO Адиль «ScreaM» Бенрильтом оказался более многословным, чем остальные. «Просто хочу пожелать вам, ребята, чтобы вы были счастливы сегодня вечером и в любой другой день года. Обязательно хорошо проведите время с семьей. Мир».
Менеджер Alliance Келли Ун устроила праздник детям и пригласила домой Санту. Ну, кто откажется от подарков?
Профессиональный игрок в Dota 2 Джимми «DeMoN» Хо провёл вечер с любимой женщиной.
Комментатор League of Legends Тревор «Quickshot» Генри тоже не стал ничего выдумывать. Скромно, с душой, по-семейному отметил Рождество с Беккой Робертс.
Красавица и умница Стефани Харви, победившая в премии «Умнейший человек Канады», показала, что можно радоваться и мелочам. Например, наряженной ёлке.
Руководитель киберспортивных проектов в Blizzard Марцин «Gnimsh» Филипович похвастался подарком. Кому «Тысячелетнего сокола»?
Джонатан «Loda» Берг предложил подписчикам делиться рождественскими фотографиями. У самого мандаринки и сладкие печёные домики.
Всеми любимая в сообществе League of Legends Эфьё «Sjokz» Депортере.
Ну а пока католики отмечали Рождество, команда SK Gaming по CS:GO встретилась с кумиром миллионов детей – футболистом «Барселоны» Неймаром. Чуть позже к ним присоединился профессиональный игрок в покер Андре Аккари. Говорят, Неймар тоже любит CS:GO. В общем, всё сообщество завидует киберспортсменам до сих пор.