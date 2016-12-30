Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Завершился масштабный турнир по FIFA 17 от «Чемпионата»!

Победители и призёры получили уникальные подарки и сыграли против киберспортсмена «Спартака» Сергея Kefir Никифорова в нашем офисе.