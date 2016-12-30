Завершился масштабный турнир по FIFA 17 от «Чемпионата»!

Поединки шли более двух месяцев, а финальные игры состоялись в конце ноября. Победителями турнира стали:
Xbox One:
3-е место — Артем «ArtemBis» Бийский
2-е место — Максим «COE DARKMAX» Чернов
1-е место — Никита «R4GE I Rooney I» Панкин
PS4:
3-е место — Антон «ANOX_klenof» Кленов
2-е место — Алексей «Keksonaldo121» Юрасов
1-е место — Михаил «torrespnz» Запорожец
PC:
3-е место — Антон «EYES_Antoha1337» Жуков
2-е место — Михаил «Faber_Castell» Ковалев
1-е место — Павел «JohnnyGrimе» Пурювкин
Фото: Дмитрий Голубович, "Чемпионат"
На минувшей неделе некоторый призёры и победители из Москвы заехали в офис за призами, а также за тем, чтобы сыграть в FIFA 17 с официальным кибератлетом московского «Спартака» Сергеем Kefir Никифоровым. Этим матчи мы транслировали на своём канале на YouTube в прямом эфире. Сейчас можно посмотреть запись трансляции.
Игроки поделились соображениями насчёт турнира. Например, Павел Пурювкин, победитель первенства на PC, рассказал, что не проиграл за весь турнир ни единого матча, а по-настоящему трудным вышел только финал.
Максим Чернов, который занял второе место на Xbox One, сказал, что в финале многое решил «баг» игры. Во время перепасковки у своих ворот в одном из матчей вратарь из команды Максима в прямом смысле «завис» и не смог прервать пас защитника, который привёл к автоголу. Во многом этот курьёз, по словам Чернова, и предопределил исход финальной битвы.
Все призёры получили памятные призы — консоли PS4, игры и брендированные геймпады в цветах «Чемпионата».
Фото: Дмитрий Голубович, "Чемпионат"
«Специальные джойстики, забрендированные в цветах «Чемпионата», предоставила Команда ConsoleCrew. Ребята занимаются профессиональной модификацией игровых контроллеров для PlayStation 4 и Xbox One. С помощью онлайн конструктора на сайте можно самостоятельно создать свое уникальное игровое оружие».
Приставки PlayStation 4 для победителей предоставили компания PlayStation Russia и телекомпания Sony Pictures Television. Постоянные партнёры и большие друзья портала «Чемпионат».
Спасибо всем участникам турнира за внимание и с наступающими праздниками! Это был первый, но не последний подобный турнир на нашем сайте. Увидимся в 2017 году!