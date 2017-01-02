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Самые популярные киберспортивные статьи в 2016 году
Текст: «Чемпионат»

В центре внимания. Самые популярные статьи про киберспорт

В новогодние каникулы вспоминаем самые популярные статьи 2016 года в нашем разделе.
2 января 2017, понедельник. 10:30. Киберспорт
2016 год ушёл в историю, и самое время начать подводить итоги. В том году открылся наш раздел, поэтому начнём с простого – вспомним самые популярные статьи за всё время существования нашего киберспортивного уголка на «Чемпионате». В нашей подборке: интервью с самым популярным киберспортивным комментатором, триумф китайской «Доты» в Сиэтле, самые сильные российский футболисты в FIFA 17 и многое другое.

→ The International 2016: как это было


В августе в Сиэтле прошёл очередной мировой турнир The International – пожалуй, главное ежегодное событие в киберспорте. Мы уделили этому событию огромное внимание, посвятив турниру несколько десятков статей. Конечно, самая популярная из них оказалась посвящена финалу первенства, в котором победу праздновала китайская команда Wings Gaming.
The International 2016 действительно стал лучшим за всю историю проведения турнира. Высокий уровень организации турнира, непредсказуемость результатов и максимальная самоотдача игроков в каждом матче позволили этому турниру затмить все предыдущие. Valve действительно проделала колоссальный объём работы, за что заслуживает отдельной похвалы.

→ Самые сильные футболисты РФПЛ по версии FIFA 17


Примерно в то же время стартовал и очередной отечественный футбольный чемпионат. В честь этого события мы покопались в спортивном симуляторе FIFA 17 от EA Sports и отобрали двадцатку самых сильных игроков по версии игры. В топе, как и ожидалось, оказалось немало игроков «Зенита», ЦСКА и «Спартака».

→ Виталий Волочай: «Киберспорт может превратиться в мыльный пузырь»


Минувшим летом киберспорт был признан официальным видом спорта в России, и все как с цепи сорвались. Компьютерный спорт стремительно начал набирать популярность у нас в стране. Для того чтобы разобраться в последних новостях и тенденциях в киберспорте, мы встретились с одним из самых авторитетных людей в индустрии – комментатором Виталием v1lat Волочаем.
Киберспорт будущего должен равняться на NBA. Это здоровенная лига с лучшими командами мира, которые играют друг с другом на протяжении нескольких месяцев. Первую неделю играют в Берлине, вторую — в Нью-Йорке, третью — в Москве, четвёртую — в Пекине, пятую — в Шанхае, шестую — в Токио. Они летают по всему миру, собирают полные стадионы, трансляции идут в VR-шлемах, в 4К качестве, на 10 языках, в доступные ресурсы-преемники типа Twitch.tv. Как-то так я это вижу.

→ Сергей Kefir Никифоров: «Судьба наградила меня»


После того как киберспорт вышел на авансцену, многочисленные спортивные клубы начали подписывать кибератлетов. В 2016 году мода дошла и до российских футбольных клубов. Безусловно, самая громкая новость была связана с московским «Спартаком», который подписал контракт с самым популярным фифером России, двукратным чемпионом нашей страны Сергеем Kefir Никифоровым. Разумеется, мы не могли оставить это событие без внимания и первыми поговорили с киберспортсменом после подписания контракта.
Для меня сотрудничество со «Спартаком» — это, безусловно, шаг вперёд. Очень интересно поработать с клубом, за который болеешь с детства. Может, благодаря этому соглашению я смогу лучше узнать изнутри профессиональный футбол.

→ Приключения русских в США


Безусловно, главным событием для российского киберспорта стал выход команды Albus Nox Luna в плей-офф мирового первенства League of Legends. Наш коллектив перед турниром ходил в числе аутсайдеров, но ребята смогли преподнести настоящую сенсацию. Вдвойне приятно, что «Чемпионат» присутствовал при этом событии. Мы провели в Сан-Франциско с Albus Nox Luna неделю, распросили ребят обо всём и рассказали о приключениях коллектива.
Команда Albus NoX Luna по игре League of Legends (LoL) повторяет историю сборной Исландии по футболу, от которой сходил с ума весь мир во время чемпионата Европы. И если в России, Украине и других странах СНГ про успехи пятёрки никто толком не в курсе (как говорят у нас, в LoL никто не играет, он никому не нужен), то многомиллионное англоязычное сообщество Америки и Европы болеет за «наших» ребят, рисует изображения с киберспортсменами и даже придумывает «мемы». Всё, о чём мечтают фанаты игры, чтобы парни не зазнались, а продолжали зажигать, как бородатые футболисты с одного маленького острова.

→ FIFA 17 против PES 2017


Осень – время года, когда выходят ежегодные части главных футбольных игр на планете – FIFA и PES. Каждый год новые выпуски сравнивают между собой миллионы поклонников этих проектов, решили сравнить и мы. И вот что получилось.

→ VR в киберспорте: будущее или очередной пшик?


Ещё один из главных трендов 2016 года — виртуальная реальность. Вышли HTC Vive и PlayStation VR, Valve сделал специальный VR-режим в Dota 2 и так далее. Многие эксперты индустрии начали говорить, что за виртуальной реальностью будущее, что рано или поздно классические модели управления уйдут и все наденут шлемы на голову, как в фильме «Газонокосильщик». Так ли это и какие перспективы ждут VR-технологии, мы спросили у нескольких важных персон в отечественном киберспорте.
VR-технология уже буквально устроила прорыв в индустрии развлечений – об этом свидетельствует интерес таких крупных игроков рынка, как «Фейсбук», Sony, Google и других. Очевидно, эта технология имеет серьёзный потенциал в мире видеоигр, способна расширить возможности общения и социальных сетей, серьёзно дополнить возможности видео-индустрии и предлагает своего рода телепортацию зрителя во времени и пространстве уже сейчас.

→ Турнир Epicenter в Москве


Для российского киберспорта год вышел очень насыщенным. И, безусловно, одним из главных событий для российских болельщиков стали два турнира Epicenter в Москве. В мае устроители мероприятия собрали в столице России лучшие команды по Dota 2, а в октябре провели турнир среди сильнейших коллективов по CS:GO. Мощный призовой фонд, впечатляющая организация, трансляция по ТВ и другие вещи, по которым нам запомнился Epicenter.

→ Самые красивые и успешные девушки в киберспорте


Конечно, куда же без девушек! Несмотря на то что киберспорт в основном считается мужской индустрией, девушек, в том числе и весьма успешных, в нём немало. В нашем разделе за несколько месяцев существования мы постоянно пишем о лучших киберспортсменках мира, разумеется, отвлекаясь не только на их профессиональные результаты, но и на их повседневную жизнь.
Принято считать, что киберспорт — сугубо мужское увлечение, но это не совсем так. Как и в большом спорте, соревнования по компьютерным играм проводятся и среди девушек. Несмотря на то что женский киберспорт не такой многочисленный и популярный, как мужской, в рядах представительниц прекрасного пола присутствуют яркие спортсменки с серьёзными достижениями. При этом заслуженный успех отдельных представительниц киберспорта нередко оттеняется их красотой.

→ «Старость» в радость, или Занятие для киберспортсменов на пенсии


Карьера киберспортсмена мимолетна, но многие завершившие карьеру игроки оказываются по-прежнему успешными уже в другом деле. Рассказываем о главных кибератлетах, у которых после завершения карьеры всё только началось. Кто-то стал игроком в покер, кто-то — успешным бизнесменом, а кто-то — профессиональных хоккеистом.
Карьера киберспортсмена мимолётна: в современном компьютерном спорте игроков в возрасте старше 28 лет можно пересчитать по пальцам. То есть почти все, кто начинал играть в конце 1990-х и даже в начале 2000-х, уже почивают на лаврах. Но далеко не всем за свою карьеру получается заработать на безбедное существование. По этой причине некоторые киберспортсмены задумываются о собственном будущем, ещё выступая на профессиональной сцене, а по завершении карьеры стремятся к новым высотам.
Спасибо, что были с нами в 2016 году. С праздниками!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Counter-Strike: Global Offensive Dota 2 FIFA 17 League of Legends
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