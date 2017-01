Много — не значит хорошо. 5 тенденций года Dota-сцены

Борьба с перенасыщенностью турнирного графика

К началу 2016 года команды и зрители окончательно пришли к выводу, что турниров высокого уровня слишком много.

Бум открытых квалификаций

Bo1, несбалансированная сетка, отсутствие ограничений (в том числе региональных) в открытых квалификациях развязали командам руки.

Стабильность — признак мастерства

Глобализация сцены

Битва за профессионализм комментаторов

Игроки открыто критиковали и познания кастеров в механике игры, и излишнюю придирчивость, и негативный настрой эфиров.

В итоге всем сторонним турнирам пришлось втискиваться в недолгий промежуток между этими периодами и надеяться, что команды приедут к ним хотя бы потренироваться перед мэйджором или постараться заработать приглашение.Решать эту проблему с осени начали сами Valve. В этом сезоне они проведут только два чемпионата (и The International), да еще и объявили заранее даты их проведения. Это позволило организаторам спланировать новые соревнования, а командам — заранее определиться со своим турнирным «меню». Нет, намного меньше чемпионатов не стало. Но зато появились первые намеки на своеобразное расслоение турниров по уровню участников, а это важный шаг в развитии сцены.Если сначала открытые квалификации к турнирам от Valve казались занимательной прелюдией к основному отборочному этапу, то 2016-й сделал из них настоящее шоу. Bo1, несбалансированная сетка, отсутствие ограничений (в том числе региональных) развязали командам руки. Дошло до того, что в открытых квалификациях к бостонскому мейджору в Америке победу одержали европейские команды. Что не запрещено, то разрешено. Трансляции bo1-мясорубки собирают чуть ли не больше зрителей, чем региональные отборы, а накал страстей в них такой, что позавидует любой крупный турнир. Особенно если серьёзные ребята вроде Team Secret или Evil Geniuses решают использовать их как уловку для смены состава вне трансферного окна.Но открытые квалификации всё ещё стараются выполнять свою основную функцию — предоставлять возможности для команд, которые не заработали приглашение в течение сезона. В новом году Valve пойдёт ещё дальше: сыграть в отборочном этапе на мэйджор смогут и паберы, которые проявят себя в турнирах внутриигрового Боевого Пропуска. Среди них будет разыграна отдельная путёвка в региональную квалификацию. Трёхмиллионные турниры оказываются всё ближе к любым талантливым игрокам.Но открытые отборочные в течение этого года стали “фишкой” не только для Valve. Организаторы практически каждого крупного соревнования теперь считают своим долгом разыграть как минимум одну квоту в региональных отборах в открытой квалификации. А зрители с удовольствием следят за участниками “с самых низов”: как проходят долгий путь WG.Unity на бостонском Major или Escape Gaming на Epicenter.Менять состав каждые два месяца теперь не модно. 2016 год доказал, что каким бы звёздным ни был трансфер, он не окажется ценнее сыгранного состава. Объективных причин две: во-первых, тебе не нужно тратить драгоценное время на налаживание коммуникации, во-вторых, мета самой игры ещё сильнее сместилась в сторону командных взаимодействий.Здесь же стоят истории Wings Gaming и Ad Finem, на которые теперь с лёгкой завистью равняются другие команды. Китайцы и греки в течение года не меняли составы, продолжали работать над собой, даже несмотря на отсутствие значимых результатов. В итоге одни чемпионы The International 6, другие — финалисты бостонского мейджора. OG, которые в течение прошлого сезона также придерживались стабильного состава, хоть и провалили TI, но до того взяли два чемпионских титула на турнирах от Valve.Теперь же команды собираются с серьёзным намерением продержаться вместе сразу до TI7, а в трансферное окно после бостонского мэйджора составы меняют единицы. Организации смело предлагают своим игрокам контракты на целый год. Да чего уж там, дажене сменил команду после Бостона, арискует задержаться в одном составе больше, чем на три месяца.Европейцы играют в Америке, американцы в Юго-Восточной Азии, представители китайского региона перебираются в Европу. А Na’Vi так и вообще теперь не СНГ-команда. Год ознаменовался межконтинентальными трансферами и неожиданными переходами между регионами.Первыми и самыми яркими представителями глобальной миграции стали игроки Digital Chaos. DC, команда, “по прописке” закрепленная за американским регионом, соединила в своем составе киберспортсменов из четырёх стран европейского континента и всего одного представителя местной сцены. Коллектив перебрался на тренировочную базу в Аризону и стал почётным американским составом.Вечные путешественникииз Германии попробовали свои силы в составах Юго-Восточной Азии. DeMoN даже добрался до топ-8 The International 6 в составе филиппинской команды TnC Gaming.Затем, австралиец, начавший профессиональную карьеру на китайской сцене, перебрался в европейскую команду OG, с которой уже выиграл бостонский мэйджор. А в Team Secret в начале сезона оказались два корейца и малаец.Завершающим аккордом к глобальному объединению стал новый состав Natus Vincere, соединивший в себе игроков из СНГ и Европы. Причём организация по большей части отдала предпочтение вторым, так что в раздельной квалификации на мэйджор в Киеве Na’Vi уже сыграют против европейских составов.Всё это стало возможно благодаря активному развитию цифровых технологий и появлению огромного количества тренировочных баз. Теперь каждая команда держит в своём активе отдельный дом, куда могут съехаться игроки с разных концов света и жить и тренироваться вместе. Так что для совместной игры осталось только выбрать комфортный для всех язык общения.Если в 2015 году аудитория боролась с непрофессионализмом игроков, их агрессивным поведением в пабах и колкими высказываниям в «Твиттере», то в этом году досталось комментаторам.Игроки открыто критиковали и познания кастеров в механике игры, и излишнюю придирчивость, и негативный настрой эфиров. Мол, вместо того чтобы похвалить одну команду за интересную идею и отличное исполнение, ругают другую за ошибки и просчёты. К ним присоединились и зрители, которые оказались недовольны ещё и познаниями комментаторов в восточных регионах и излишней предвзятостью. Закончилась история тем, что теперь кастеры спрашивают совета у игроков, постоянно просят отзывов у аудитории и даже проводят публичные комментаторские “тренировки”, освещая неофициальные игры профессиональных киберспорстменов и обычных игроков.В русскоязычном сообществе тяга к критике комментаторов переросла в целую “войну блогов”, в которой приняли участие практически все стороны конфликта. Открытое противостояние началось с нелицеприятного высказывания Антона Черепенникова о работе комментаторов студии Starladder. И понеслось… К обсуждению стандартов профессии присоединились даже спортивные комментаторы, которые постарались дать пару-тройку полезных советов и на собственной шкуре узнали, насколько агрессивным может быть киберспортивное сообщество. В итоге публично и кулуарно кастеры обсудили пользу и вред англицизмов, необходимость проходить специальные курсы по технике речи и проблемы загруженного расписания.Сложно сказать, увидели и увидят ли разницу зрители, но зато шоу в «Твиттере» получилось знатное.