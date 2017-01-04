Вжих – и ты владелец Ferrari! Главные победители в Hearthstone

Голландский чудо-мальчик
В 2016 году Тайс «ThijsNL» Молендайк четырежды побеждал на турнирах крупного калибра. Ему единственному принадлежат очень важные достижения. В июне Молендайк стал двукратным чемпионом Европы, а затем дважды подряд отобрался на чемпионат мира. Многие ещё до старта соревнований говорили, что Тайс возьмёт трофей. Правда, во время матчей групповой стадии тот перенервничал и не смог даже выйти из группы. Как заявил голландец, подобные поражения нужны, чтобы двигаться дальше.
Тайсу Молендайку принадлежат важные рекорды: двукратный чемпион Европы и участник двух чемпионатов мира подрядПосле поражения Молендайк вернулся домой, разобрал новое дополнение и съездил на два турнира: сначала в Германию — на Esport Superstars, а затем в Китай — на Chinese Nation Cup. Оба трофея Тайс привёз домой. С точки зрения призовых и количества выигранных соревнований, никто и близко не стоял рядом с ним в прошедшем году. Пожалуй, лучший сезон в карьере голландца.
Расцвет СНГ
В нашем регионе всегда хватало сильных игроков, но их беда крылась в нестабильности и отсутствии финансовой поддержки. В 2016 году как минимум 3-4 киберспортсмена из России, Украины и Казахстана мощно выступили на международном уровне.
Игроки Virtus.pro Оле «Naiman» Батырбеков и Артём «DrHippi» Кравец сначала выстрелили на зимнем чемпионате Европы. После они неоднократно проходили на различные международные соревнования. Но конец сезона у казахстанского киберспортсмена выдался скомканным. Зато его напарник может гордиться вторым местом на чемпионате мира.
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Главный трофей года и 250 тысяч долларов достались сопернику Артёма Кравца на BlizzCon – Павлу «Pavel» Бельтюкову. Восемнадцатилетний екатеринбуржец два года шёл к своей мечте. На турнире ему невероятно везло там, где он должен был проигрывать, он переворачивал исход партий, в которых болельщики его хоронили. Сейчас киберспортсмена приглашают участвовать на самые престижные турниры. Пока получается так себе.
Игроки Team Spirit тоже достойно провели сезон. Но больше остальных добился Владислав «SilverName» Синотов. Он занял первое место на китайском чемпионате World Cyber Arena. Турнир пусть и не самый богатый на известных и сильных игроков, но тем не менее. Трофей и 80 тысяч долларов – отличный результат для завершения года.
Китайский бум
Hearthstone пользуется в Китае бешеной популярностью. Только в 2016 году местных стримеров и киберспортсменов обвиняли в мошенничестве, договорных матчах ради достижения внутриигрового ранга «Легенда» и создании целого нелегального бизнеса вокруг игры. Компания Blizzard в курсе ситуации, но пока обошлось без массовых отстранений от профессиональных выступлений.
Самый денежный регион, в котором спонсоры и бизнесмены готовы стимулировать игроков необычными подарками за победу, — КитайПри этом местные игроки талантливы и способны завоёвывать трофеи на международных турнирах. На чемпионате мира китайский киберспортсмен Jasonzhou занял 3-4-е место. Ещё раньше им покорялись и первые места на соревнованиях класса пониже.
Но самой громкой новостью стал успех Чжана «lovelychook» Бохана на турнире серии China vs Europe. В финале украинец Александр «Kolento» Мальш защищал титул чемпиона. Однако он потерпел поражение со счётом 2:3. Помимо призового фонда в размере 20 тысяч долларов, китайский киберспортсмен получил новую Ferrari CaliforniaT. Автомобиль полагался за победу только игрокам из Поднебесной. Местным бизнесменам очень важно, чтобы здешние киберспортсмены выкладывались по полной. Ради побед они готовы идти даже на такие изысканные подарки.