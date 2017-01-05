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175 лет назад 2016
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Итоги года в League of Legends
Текст: Георгий Ядвидчук

«Вы, русские, настоящие психи». Год в League of Legends

Первый успех команды из СНГ, многомиллионный контракт на телеправа, трёхкратное чемпионство SKT и многое другое за прошедший сезон.
5 января 2017, четверг. 13:00. Киберспорт
В League of Legends из года в год повторяется одна и та же история: корейские киберспортсмены доминируют над остальными, китайцы заваливают рынок деньгами, но на международной сцене у них не клеится, американские и европейские составы переживают один кризис за другим, а все остальные просто плетутся в хвосте и пытаются нагнать лидеров. Сценарий 2016 года в общих чертах ничем не отличается от предыдущего сезона, однако он подарил немало запоминающихся моментов.

Корона SK Telecom T1


В этом сезоне корейцы из SKT ставили рекорд за рекордом. После победы на ЧМ-2015 команда не проигрывала ни на одном турнире. Победа на чемпионате мира по версии Intel Extreme Masters, золото весеннего сезона в региональной лиге, триумф на Mid-Season Invitational. Казалось, эту чертову машину по сбору трофеев не остановить.
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Однако летом всё поменялось. У игроков наблюдался спад, в лиге по итогам сезона только третьи. На чемпионат мира — 2016 команда отправилась с багажом проблем, не самыми разнообразными стратегиями и подбитой мотивацией. Но на турнире всё сложилось иначе. В третий раз за последние четыре года SKT стала обладателем самого престижного трофея. Ни один матч с соотечественниками, что с ROX Tigers, что с Samsung Galaxy, не проходил шаблонно или с резким перекосом. 3:2 на табло в каждой серии, натянутые, как струны, нервы болельщиков, неоправданные надежды игроков, истории про ошибки и оды победителям со стороны масс-медиа. Более эмоциональной развязки ЧМ-2016 сложно было представить.

Первый успех команды из СНГ


Если победы SKT перестали быть сенсацией, то выхода в плей-офф команды из СНГ-региона никто не ожидал. Аналитики прочили Albus NoX Luna последнее место, 0-6 в групповой стадии и бесславный вылет с чемпионата. Но получилось совсем наоборот. Во втором круге им удалось побить в тяжелейшем матче ROX Tigers и подарить одну из лучших игр турнира, пройтись ещё раз по сильнейшей команде Европы и выбить североамериканский состав CLG. И хотя в четвертьфинале ANX ничего не смогла противопоставить команде H2k, этого результата хватило, чтобы вернуться домой героями и за одну ночь обрести тысячи фанатов на Западе.
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Сила краудфандинга


Riot Games впервые в истории решилась увеличить призовой фонд чемпионата мира за счёт пользователей и продаж специальных внутриигровых предметов. 25% суммы за покупку образов направлялось в фонд. В результате призовые чемпионата по League of Legends превысил $ 5 млн. Команда SK Telecom T1 заработала $ 2,6 млн общей суммы. В будущем разработчики обещают и дальше использовать краудфандинг для увеличения призовых. Правда, Riot Games пошла на такой шаг после очередного скандала.

Буря в стакане


До старта чемпионата мира у владельцев команд состоялся далеко не самый приятный разговор с Riot Games. Они хотели увеличения возможностей для заработка в лигах и на турнирах, поскольку расходы из года в год растут, а получать максимальный доход от участия в соревнованиях от Riot не получается. В первую очередь это невозможно из-за жёсткой политики ограничений, построенной создателями League of Legends. Президент Riot Марк Меррил высказался не самым удачным образом после возмущения владельца TSM Энди Дина и комментатора Кристофера Майклза.
В 2016 году доход Riot Games cоставил $ 1,7 млрд.
В ходе открытой дискуссии Riot признала неправоту и обещала начать работать над улучшением экономической составляющей в экосистеме (от доходов с трансляций до продажи мерча). И хотя точные сроки реализации проекта неизвестны, компания уже приняла несколько шагов в этом направлении. Например, призовой фонд европейской и американской лиг LCS увеличен до $ 200 тысяч, повышены финансовое обеспечение тренеров и доходы от цифровых продаж, при этом сумма штрафов возросла за нарушение регламента.

Продажа телевизионных прав


Ещё одну важную сделку закрыли под конец года. Американская компания Major League Baseball и Riot Games подписали соглашение на $ 300 млн, рассчитанное до 2023 года. Работа будет проходить не напрямую с MLB, а с дочерней компанией — BAMTech. Согласно соглашению, Major League Baseball обладает эксклюзивными правами на трансляции, при этом просмотр соревнований останется свободным. Как будут поделены доходы от продаж, неизвестно.

Спортивные клубы в киберспорте


Первый, кто запустил волну подписаний киберспортсменов, стал «Шальке-04». После него потянулись и остальные. League of Legends только за этот год заинтересовались «Фенербахче», «Пари Сен-Жермен», а также владельцы команд «Филадельфия Севенти Сиксерс» и «Вашингтон Кэпиталз». Сейчас тенденция сохраняется. Спортивным клубам интересны цифровые увлечения. 2017 год станет годом противостояния футбольных и традиционных команд.

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Никому не нужный Intel Extreme Masters


IEM превратился в турнир, на котором никто не хочет выступать в межсезонье. Команды игнорируют соревнования, поскольку хотят отдохнуть, а не пахать на тренировках, чтобы не вылететь в первых же матчах. Так что организаторам приходится еще до старта чемпионата находить участников по 10 раз. В итоге получается максимально странный состав команд. Да и сам турнир из-за неразберихи скорее теряет в зрелищности, чем приобретает. Вот и получается, что хороший чемпионат не знает, куда приткнуться, чтобы обратить на себя внимание не только команд, но и зрителей.

Юбилеи


В 2016 году было две важные даты: 5 лет с момента возникновения китайской лиги LPL (одной из престижных после корейской LCK) и 10 лет с момента возникновения компании Riot Games. Тогда, в 2006-м, мало кто верил в успех стартапа, который выстрелил спустя множество лет. Игра часто походила на сырой, недоделанный продукт, но каждый раз проекту давали ещё денег и шанс. Но главным ключом к успеху, как считают основатели, стало сообщество. Если бы не оно, не было б никаких лиг, чемпионатов мира в самых необычных местах и миллиардной прибыли.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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