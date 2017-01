5 причин следить за ESL One Genting по Dota 2

Статус фаворита

Рождественские праздники не будут лишены качественной «Доты» в исполнении лучших команд мира. С 6 по 8 января на известном горном курорте Малайзии под названиемвосемь коллективов, шесть из которых принимали участие в The Boston Major, сразятся за титул чемпиона ESL One Genting 2017 — первого масштабного турнира по Dota 2 в Новом году.Начать год с крупной победы желает каждая команда, поэтому игры обещают быть очень напряжёнными и увлекательными.После досадного поражения от Evil Geniuses в рамках бостонского мэйджора, которое прервало беспроигрышную серию игр «медведей» из 16 серий матчей, российская команда ещё не показывалась на публике. Спустя месяц затишья сложно предугадать, в какой форме находятся игроки Virtus.pro, но букмекеры по-прежнему верят в их мощь и силу, расценивая их победу в турнире как наиболее вероятную. Особенно мотивированы на новые свершения два игрока на ключевых позиций —, которые в прошлом году были признаны лучшими в номинациях «Новичок года» и «Самый быстро прогрессирующий игрок», соответственно. Тем не менее соперники у наших ребят довольно серьёзные, поэтому лёгкой прогулки для них не будет. К слову, ещё с 2014 года ни одна из СНГ-команд, участвующих в турнирах ESL One, не опускалась ниже 3-4-го места.Уже довольно долгое время Newbee считается фаворитом практически каждого международного турнира, в котором принимает участие, но затем по ходу соревнований команда оступается и довольствуется лишь местом в середине списка. А вот Wings Gaming может выстрелить и одолеть всех. А может и перемудрить саму себя. В родных стенах безоговорочным фаворитом является Newbee, которая неделей ранее стала чемпионом крупнейшей китайской лиги Dota 2 Professional League Season 2 с призовым фондом в $ 900 тыс., в то время как Wings Gaming акцентирует своё внимание на выступлениях на международной арене, где у них дела идут гораздо лучше, чем на домашних турнирах.Организаторы ESL One Genting 2017 решили выдать первое прямое приглашение малайзийской команде Fnatic ещё 6 октября 2016 года, до начала полосы её неудач. Но, как известно, в последнее время на первый план в Малайзии вышла Warriors Gaming Unity, весьма неплохо зарекомендовавшая себя на бостонском мэйджоре. Именно этот коллектив и выиграл квалификацию среди команд из страны-хозяйки турнира. Теперь Fnatic и WG.Unity предстоит непростая задача достойно выступить перед домашними трибунами, а в случае выхода из группы обоим коллективам наверняка придётся схлестнуться в личном противостоянии, победитель которого и закрепит за собой звание лучшей малайзийской команды начала нового года.Зрителям из стран СНГ представится возможность поболеть не только за «медведей», но и за Digital Chaos, в составе которых выступает. Американская команда уже закрепила за собой звание одной из сильнейших в мире и всегда претендует на самые высокие места, вот только в домашний музей, если такой существует, поставить нечего, поскольку ни одного кубка на международной арене DC так и не завоевала. Разумеется, этот груз постоянно давит на игроков, поэтому они хотят как можно скорее пополнить свою коллекцию первым значимым титулом. Для этого им понадобится пройти непростое испытание.В истории профессиональной «Доты» насчитывается уже немало случаев, когда изменения в коллективе происходили в самый последний момент. ESL One Genting 2017 заканчивается 8 января, а значит у команд, не зарегистрировавших состав на сайте Valve, будут ещё сутки на обдумывания. Поэтому если у организаций ещё есть какие-то сомнения насчёт определённых игроков, малайзийский турнир должен расставить все точки над і. На данный момент полностью закреплённые составы на новый сезон имеют только Newbee, Warriors Gaming Unity и Execration.