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175 лет назад 2016
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Главные персоны 2016 года в киберспорте
Текст: «Чемпионат»

Ветераны идут в бой. Персоны года в киберспорте

В новогодние праздники продолжаем подводить итоги 2016 года в киберспорте. Сегодня речь пойдёт о персонах года.
7 января 2017, суббота. 10:00. Киберспорт

Персона года в Dota 2 — Расмус «MiSeRy» Филипсен, Дания

Датчанин Расмус «MiSeRy» Филипсен под занавес 2016 года остался единственным игроком в мире, который принял участие во всех официальных турнирах Valve по Dota 2. Невзирая на многолетний опыт выступлений, его карьера только начинает набирать обороты. В начале года он наконец-то сумел выиграть долгожданный турнир от Valve — The Shanghai Major вместе с Team Secret, а уже на The International 2016 остановился всего в шаге от чемпионского Аегиса вместе с Digital Chaos.

>>> Последний из могикан, или 7 жизней Расмуса «MiSeRy» Филипсена

За прошедший год MiSeRy сумел заработать практически $ 1 млн, что в разы больше призовых за все восемь лет его предыдущей игровой карьеры. Сейчас он является капитаном Digital Chaos — одной из наиболее прогрессирующих команд на современной «Дота»-сцене. Вне всяких сомнений, в Новом году он жаждет реабилитироваться за поражения в гранд-финале чемпионата мира, поэтому отдаст все свои силы, чтобы на чемпионском трофее было выгравировано его имя.

Персона года в CS:GO — Виктор «TaZ» Войтас

В дисциплине Counter-Strike: Global Offensive 2016-й стал одним из самых выдающихся. В череде ярких событий и целого года оказалось мало, чтобы определить безоговорочно лучшую команду, тем более одного лучшего игрока. Однако если и выделять кого-то, так это польского игрока Виктора Войтаса, вот уже много лет ведущего команду Virtus.pro к очередным вершинам.

В год своего 30-летия Виктор заслуженно стал лучшим даже не благодаря выигранному финалу ELEAGUE с рекордным призовым фондом в $ 400 тыс., а тому прогрессу, который показал он лично и команда под его руководством. Подписанный ещё на три года контракт с Virtus.pro стал признанием этого удивительного прогресса. Оказывается, старого пса можно научить новым трюкам.

Персона года Overwatch — Антон «Cooller» Синьгов

Пусть в молодой дисциплине Overwatch бушуют нешуточные страсти, однако для российских болельщиков всё выглядит вполне однозначно. Легенда Quake Антон «Cooller» Синьгов вместе со своей командой ANOX смог пробиться в финал первого чемпионата мира по Overwatch, взяв лавры самой яркой персоны года.

Несмотря на то что турнир в Атланте и вышел неудачным для россиян, но те несколько дней за нашу команду болело огромное количество людей. Через некоторое время Синьгов на правах временного запасного перешёл из ANOX в стан команды Misfits, вместе с которой взял золото DreamHack Winter 2016 и $ 30 тыс. Теперь один из самых успешных киберспортсменов России разжился титулом и в новой для себя игре.

Персона года в League of Legends — Бэ «Bang» Джунсик

Бэ «Bang» Джунсик – одна из причин, по которой SK Telecom T1 стала трехкратным чемпионом мира. Если в первой половине весеннего сезона региональной лиги многое держалось на Ли «Duke» Хо-Сонге, то осенью лидерство перехватил корейский стрелок. Пока в лесу и на центре карты в SKT соревновались в умении закинуть матч на ровном месте, на верхней и нижней линии думали как победить.

Bang в составе SKT с 2014 года. Он всегда казался крепкой опорой команды. Джунсик неоднократно доказывал свою состоятельность в ключевых матчах на чемпионате мира и местной лиге. Он стабилен, слушает тренера, как родную мать, но из-за общего метагейма и стиля игры не выделяется на фоне остальных. Bang готов жертвовать известностью ради общего успеха команды. Пока остальные позиции обновляются, Джунсик со своим напарником по нижней линии по прозвищу Wolf сохраняет места в основе уже который год подряд.

Персона года в Hearthstone — Тайс «ThijsNL» Молендайк

Сложно найти человека, который бы пахал целый год, как Тайс «ThijsNL» Молендайк. Голландец пусть и выступил не лучшим образом на чемпионате мира, как положено фавориту, зато заработал больше всех трофеев. Четыре крупные победы на международных соревнованиях, две из которых с разницей в семь дней. При этом Молендайк закрепил статус двукратного чемпиона Европы. 2016 – лучший год в карьере голландца, которого окружают не менее умные и мастеровитые напарники по команде. Никто и близко, кроме Павла «Pavel» Бельтюкова, не смог повторить что-либо подобное. Правда, одной победы на чемпионате мира порой недостаточно, чтобы быть лучшим.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
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