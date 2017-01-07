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Главные турниры 2016 года в киберспорте.
Текст: «Чемпионат»

Россия догоняет. Лучшие киберспортивные турниры года

От EPICENTER в Москве до зарубежных соревнований. В итогах года – рассказ о лучших турнирах в основных киберспортивных дисципилнах.
7 января 2017, суббота. 13:15. Киберспорт

Турнир года в Dota 2 — EPICENTER Moscow, Москва, Россия

В начале мая 2016-го в Москву прибыли лучшие коллективы мира, чтобы принять участие в турнире от Epic Esports Events — одного из крупнейших организаторов игровых турниров в Восточной Европе и странах СНГ. EPICENTER Moscow вызвал большой ажиотаж в сообществе своим призовым фондом в $ 500 тыс. и стал настоящим испытанием для его учредителей. На их плечи легла колоссальная ответственность в свете особого внимания к организации турнира после неудачного The Shanghai Major.

Местом проведения был выбран «Крокус Сити Холл», в котором соорудили, пожалуй, лучшую сцену за всю историю турниров по Dota 2. Соревнования прошли без задержек и казусов, что, к сожалению, пока что чуждо для большинства киберспортивных чемпионатов. Не попавшие на игры болельщики могли насладиться высококачественной трансляцией, а пришедшие на EPICENTER зрители не скучали. Их ожидали шоу-программа, конкурс косплея, разнообразные розыгрыши и аттракционы, автограф-сессии и многое другое. Ну и, конечно, главным украшением были яркая игра и напряженная борьба всех участвующих команд, победителем стала Team Liquid.

Турнир года в CS:GO – EPICENTER

Одним из самых ярких событий 2016 года в CS:GO стал московский турнир EPICENTER, прошедший на площадке «Ледовой арены ВТБ». В столицу съехались все сильнейшие киберспортсмены мира в этой дисциплине, а также многие представители российского истеблишмента. Для всех участников соревнований турнир оказался своеобразным погружением в индустрию профессионального киберспорта.

Приятно, что российская столица смогла достойно показать товар лицом. Шоу на десятитысячной арене получилось отменным. Практически полный зал с упоением наблюдал за матчами элитных команд, да и финал оказался очень ярким. Словом, звёзды в эти дни сошлись как надо.

Турнир года в OverwatchOverwatch Open

Первый в истории игры турнир Overwatch Open был изначально обречён на то, чтобы стать главным событием года как для зрителей, так и для самих игроков. В Атланте в великолепной студии ELEAGUE в конце сентября собрались представители Европы и Северной Америки, которые и разыграли между собой призовые в размере $ 300 тыс.

Пока это достаточно камерное шоу, ведь новой дисциплине ещё предстоит найти своего зрителя и собрать свой первый большой стадион, однако Overwatch Open оказался заметным стартом в мире киберспорта.

Турнир года в League of Legends – мировое первенство

Riot Games планирует проведение чемпионатов мира на годы вперёд. Разработчики League of Legends всегда стараются создать лучший продукт с точки зрения картинки, графики и общего содержания, чтобы как можно больше людей посмотрели турнир не только в Интернете, но и по телевидению. Ради этого компания бросает в работу все силы еще задолго до старта соревнований.

Турнир года в Hearthstone

В отличие от подхода Riot Games, которые все любят контролировать сами, в Blizzard спокойно относятся к проведению сторонних турниров. Именно поэтому по Hearthstone их проходят десятки. Но лучшим всё равно остаётся чемпионат мира на выставке BlizzCon. То ли дело в домашней атмосфере и большом зале, то ли в любви Blizzard к мелочам и деталям, создающим уют и тепло. В любом случае ежегодно компания показывает, как должен выглядеть настоящий чемпионат по карточной игре.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
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