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Про открытия года в киберспорте
Текст: «Чемпионат»

От Паши до Рамзеса. Открытия года в киберспорте

В 2016-м было немало открытий в киберспорте. О главных – в нашей статье.
8 января 2017, воскресенье. 14:00. Киберспорт

Открытие года в Dota 2 — Роман «Ramzes666» Кушнарёв, Россия



Наиболее стремительно в этом году развивалась карьера юного таланта из Новокузнецка Романа «Ramzes666» Кушнарёва, которому ещё даже не исполнилось восемнадцати. Уже в начале 2016 года он стал самым молодым участником турниров от Valve, завоевав право выступить на The Shanghai Major вместе с Team Spirit. На следующий мэйджор в Манилу Роман отправился уже с Team Empire. И хоть обоим коллективам не удалось занять почётные места, филигранная игра Ramzes666 не могла остаться незамеченной. В период летнего трансферного окна он стал ключевым звеном команды Virtus.pro и даже занял роль «драфтера».

>>> Месси из мира «Доты». История Романа «Ramzes666» Кушнарёва

Помимо этого Кушнарёв стал первым игроком на просторах СНГ, которому удалось взять планку в 9 тыс. очков одиночного рейтинга. Сейчас карьера Ramzes666 развивается семимильными шагами, и если Роман не утратит запала и будет столь же ответственно подходить к любимому делу, он имеет все шансы однажды стать лучшим игроком в мире, завоевав не один чемпионский Аегис — главный трофей The International.

Открытие года в CS:GO – Dignitas



Главным выводом 2016 года для игроков в Counter-Strike: Global Offensive стало осознание того, что талант и трудолюбие вкупе с небольшой толикой удачи могут приносить командам большие победы. Живым доказательством этого утверждения стала датская пятёрка, выступавшая под тегом Dignitas. Их победа на EPICENTER была ошеломляющей, ведь едва ли кто-то воспринимал их фаворитами московского супертурнира. Для других команд, не относящихся к заслуженным грандам, это стало своеобразным сигналом: идите и выигрывайте свои титулы! И действительно, часть молодых коллективов последовала этому не озвученному вслух совету и смогла порадовать своих болельщиков яркими результатами.

Что касается самих бывших игроков Dignitas, то их история в ушедшем году закончилась вполне счастливо. В первых числах января их подписал футбольный клуб «Копенгаген», решивший податься в киберспорт.

Открытие года в Overwatch — LW Red



В существующей менее года киберспортивной дисциплине сложно выделить команду-открытие. Любая из нескольких десятков профессиональных команд могла бы претендовать на этот титул, однако есть как минимум две причины, по которым корейский коллектив LW Red может быть признан лучшим.

Во-первых, ещё очень свежи воспоминания об их удивительной игре на Intel Extreme Masters в Кёнгидо, ведь кроме прочего были биты и европейцы Rogue. Во-вторых, LW Red явно выделяется своим азиатским происхождением. Даже на первом чемпионате мира по Overwatch были лишь представители Европы или Северной Америки.

Открытие года в League of Legends — Кирилл «Likkrit» Малофеев



Кирилл «Likkrit» Малофеев и его «Брэнд» стали украшением чемпионата мира. Игрок поддержки из России за пару матчей ввёл в моду персонажа, на которого было плевать долгое время. Его боялись, уважали и не понимали, что с ним делать. После головокружительного успеха в групповой стадии Кирилл вышел на сцену и произнес пламенную речь в защиту G2 Esports (лучшей команды Европы, которая провалила выступление). После такого в зарубежном сообществе его полюбили ещё больше. Амбициозный игрок с непростым характером – пожалуй, так можно охарактеризовать его. Попадание в восьмерку лучших подстегнуло киберспортсмена на поездку в Корею на пару недель. На такое в СНГ способен только он.

Открытие года в Hearthstone — Павел «Pavel» Бельтюков



Екатеринбуржец Павел «Pavel» Бельтюков за пару месяцев проделал путь от андердога до самого узнаваемого и успешного игрока на международной сцене. В 18 лет россиянин спокойно попал на чемпионат мира, где чудом дважды не вылетел с турнира. Его называют «королём камбеков», а ещё он обладатель 250 тыс. долларов и самого крутого трофея в киберспорте.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Counter-Strike: Global Offensive Dota 2 Hearthstone League of Legends Overwatch
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