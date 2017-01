Рыба моей мечты, или Титул для Resolut1on

Роман «Resolut1on» Фоминок хорошо проявил себя на ESL One Genting по Dota 2 и помог Digital Chaos выиграть первый трофей в истории команды.

Чемпионский состав Digital Chaos: (слева направо): w33, Moonmeander, MiSeRy, Resolut1on, Saksa

8 января завершился масштабный турнир начала этого года по Dota 2 — ESL One Genting. Он принёс первый в истории титул для американской команды Digital Chaos, в составе которой выступает нашВ сверхнапряжённой борьбе его коллектив сумел отыграться по ходу встречи и в конечном результате переиграл китайцев Newbee со счётом 3:2. Столь интригующего гранд-финала на турнирах от ESL не было уже больше года, поскольку два предыдущих розыгрыша в Маниле и Франкфурте закончились всухую для чемпионов.Зато для Newbee история, напротив, повторилась. Игроки из Поднебесной могли испытать дежавю: на прошлогоднем московском турнире EPICENTER им также пришлось сыграть восемь игр за день, а в гранд-финале с аналогичным счётом уступить европейской Team Liquid. В Малайзии фактор усталости сыграл с китайцами злую шутку, потому как на последних картах они уже были выжаты как лимон. Однако для их соперников соревнования были не менее напряжёнными, поэтому волевая победа Digital Chaos полностью заслужена.На пути к чемпионству американская команда переиграла в полуфинале российскую Virtus.pro, которая разделила вместе с Wings Gaming итоговое 3-4-е место. В целом же список команд, вышедших в плей-офф ESL One Genting, был полностью предсказуем, и турнир прошёл без сюрпризов. Вот только полностью разочаровали пришедших болельщиков, которых в Малайзии оказалось очень и очень много, любимцы местной публики Fnatic и Warriors Gaming Unity. Оба представителя малайзийской «Доты» заняли последние строчки в своих группах.1. Digital Chaos, США — $ 125 тыс.2. Newbee, Китай — $ 50 тыс.3-4. Virtus.pro, Россия и Wings Gaming, Китай — по $ 22,5 тыс.5-6. Team NP, США и Execration, Филиппины — по $ 10 тыс.7-8. Fnatic и WG.Unity, оба Малайзия — по $ 5 тыс.Одним из самых принципиальных и зрелищных поединков оказался матч между двумя представителями Поднебесной. Newbee и Wings Gaming понадобились все три карты, чтобы определить сильнейшего в Китае на данный момент. Решающая третья карта прошла по всем канонам — длительность более часа и равная борьба при незначительных колебаниях чаши весов в одну из сторон. Итоговый счёт по фрагам составил 30:29 в пользу Newbee, которые сумели защитить свою базу с Medusa и дождались необходимых наступательных предметов.Лучшим игроком турнира, вне всяких сомнений, можно назвать украинского игрока Digital Chaos Романа «Resolut1on» Фоминка, который приложил немало усилий для победы как по ходу турнира, так и на решающей пятой карте в противостоянии гранд-финала. В последних трёх играх он не погиб ни одного раза, дав понять китайцам, что не уступит победу. Интересно, что Resolut1on не проигрывает в последнее время на героях, представляющих водный мир (например, Naga Siren и Slark), поэтому в середине финального противостоянии фанаты Digital Chaos начали просить в «твиттере» выбирать для него только этих героев.Стоит отметить, что победа в ESL One Genting принесла Роману одно из самых больших денежных вознаграждений за карьеру, если не учитывать турниры от Valve. Точно такую же сумму, $ 25 тыс., год назад он завоевал в составе Team Empire на Game Show Global eSports Cup Season 1 в Москве. На данный момент Resolut1on не хватает всего $ 40 тыс., чтобы стать первым на просторах СНГ долларовым миллионером благодаря призовым из Dota 2 . Ближайшему преследователю Данилу «Dendi» Ишутину необходимо заработать ещё целых $ 270 тыс., чтобы опередить Романа в этой гонке.