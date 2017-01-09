Рыба моей мечты, или Титул для Resolut1on

Зато для Newbee история, напротив, повторилась. Игроки из Поднебесной могли испытать дежавю: на прошлогоднем московском турнире EPICENTER им также пришлось сыграть восемь игр за день, а в гранд-финале с аналогичным счётом уступить европейской Team Liquid. В Малайзии фактор усталости сыграл с китайцами злую шутку, потому как на последних картах они уже были выжаты как лимон. Однако для их соперников соревнования были не менее напряжёнными, поэтому волевая победа Digital Chaos полностью заслужена.
В Малайзии фактор усталости сыграл с Newbee злую шутку, потому как на последних картах игроки были выжаты как лимон.
Digital Chaos прошла испытание чемпионством
На пути к чемпионству американская команда переиграла в полуфинале российскую Virtus.pro, которая разделила вместе с Wings Gaming итоговое 3-4-е место. В целом же список команд, вышедших в плей-офф ESL One Genting, был полностью предсказуем, и турнир прошёл без сюрпризов. Вот только полностью разочаровали пришедших болельщиков, которых в Малайзии оказалось очень и очень много, любимцы местной публики Fnatic и Warriors Gaming Unity. Оба представителя малайзийской «Доты» заняли последние строчки в своих группах.
Распределение призового фонда:
1. Digital Chaos, США — $ 125 тыс.
2. Newbee, Китай — $ 50 тыс.
3-4. Virtus.pro, Россия и Wings Gaming, Китай — по $ 22,5 тыс.
5-6. Team NP, США и Execration, Филиппины — по $ 10 тыс.
7-8. Fnatic и WG.Unity, оба Малайзия — по $ 5 тыс.
Одним из самых принципиальных и зрелищных поединков оказался матч между двумя представителями Поднебесной. Newbee и Wings Gaming понадобились все три карты, чтобы определить сильнейшего в Китае на данный момент. Решающая третья карта прошла по всем канонам — длительность более часа и равная борьба при незначительных колебаниях чаши весов в одну из сторон. Итоговый счёт по фрагам составил 30:29 в пользу Newbee, которые сумели защитить свою базу с Medusa и дождались необходимых наступательных предметов.
Чемпионский состав Digital Chaos: (слева направо): w33, Moonmeander, MiSeRy, Resolut1on, Saksa
Лучшим игроком турнира, вне всяких сомнений, можно назвать украинского игрока Digital Chaos Романа «Resolut1on» Фоминка, который приложил немало усилий для победы как по ходу турнира, так и на решающей пятой карте в противостоянии гранд-финала. В последних трёх играх он не погиб ни одного раза, дав понять китайцам, что не уступит победу. Интересно, что Resolut1on не проигрывает в последнее время на героях, представляющих водный мир (например, Naga Siren и Slark), поэтому в середине финального противостоянии фанаты Digital Chaos начали просить в «твиттере» выбирать для него только этих героев.
Resolut1on не проигрывает в последнее время на героях, представляющих водный мир, например, Naga Siren и Slark.
Стоит отметить, что победа в ESL One Genting принесла Роману одно из самых больших денежных вознаграждений за карьеру, если не учитывать турниры от Valve. Точно такую же сумму, $ 25 тыс., год назад он завоевал в составе Team Empire на Game Show Global eSports Cup Season 1 в Москве. На данный момент Resolut1on не хватает всего $ 40 тыс., чтобы стать первым на просторах СНГ долларовым миллионером благодаря призовым из Dota 2. Ближайшему преследователю Данилу «Dendi» Ишутину необходимо заработать ещё целых $ 270 тыс., чтобы опередить Романа в этой гонке.