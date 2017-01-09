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175 лет назад 2016
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Обзор главных трендов ушедшего года
Текст: Кирилл Овсянников

Время новых стандартов. 2016 год в CS:GO

Что творилось в мире Counter-Strike: Global Offensive в течение последних 12 месяцев. Обзор главных трендов CS:GO в ушедшем году.
9 января 2017, понедельник. 16:45. Киберспорт
Подводя итоги года, принято использовать различные клише и говорить о прошедших событиях в превосходной степени. Но даже такая формула окажется недостаточной для описания 2016-го в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive. Ушедший год стал для командного шутера от Valve новой вехой. Временем, когда игра стала немыслима без огромных стадионов. Когда удержаться на вершине стало гораздо более сложной задачей, чем единожды на неё взобраться.

Свои миллионы


В прошлом году было организовано более 25 турниров по CS:GO с призовым фондом не менее $ 100 тыс. каждый. Суммарно только на этих больших турнирах было разыграно более $ 8 млн! О таких цифрах ещё совсем недавно оставалось лишь мечтать.

Появление игроков-миллионеров в дисциплине не только дало новых толчок к развитию молодых команд, но также укрепило институт тренерства, поскольку сами киберспортсмены стали куда более сговорчивыми. Когда на кон поставлены такие деньги, будешь слушать не только тренера или менеджера, но даже командного массажиста или астролога. Тем более что логистические расходы, в том числе и на наставника, для команд уходят на второй план: на фоне призовых это уже мизер, который всё чаще покрывают сами организаторы. Даже ограничения для координаторов, выдуманные в этом году Valve, этот тренд похоронить не смогли.
Когда на кон поставлены такие деньги, будешь слушать не только тренера или менеджера, но даже командного массажиста или астролога.

Рекордсменом по размеру выплаченных призовых стал первый сезон ELEAGUE, завершившийся в июле в Атланте. На нём сильнейшие команды разыграли $ 1,4 млн. По итогам всего года в тройке главных счастливчиков, на которых пролился золотой дождь, оказались бразильцы SK Gaming, поляки Virtus.pro и, что достаточно неожиданно, американцы Optic Games. Каждый из этих коллективов только в качестве призовых заработал более $ 650 тыс.

Большим турнирам — большие арены


События насыщенного турнирного графика по CS:GO в 2016 году разворачивались в том числе и на известных спортивных площадках. Так, на просторной «Минск-Арене», где обычно выступают хоккеисты местного «Динамо», собрались участники финальной части StarLadder i-League StarSeries XIV. На другой площадке КХЛ, «ВТБ Ледовая Арена», в мае прошёл грандиозный турнир EPICENTER, заново открывший Россию для большого киберспорта. Хоккейная тема не оставила в покое и организаторов популярной турнирной серии DreamHack: весенние соревнования прошли на ледовой «Мальмё-Арене». Их конкуренты из ESL симметрично ответили мероприятием на «Ланксесс-Арене» в Кёльне в середине лета.
На «ВТБ Ледовая Арена» в мае прошёл грандиозный турнир EPICENTER, заново открывший Россию для большого киберспорта.

Одной из самых просторных арен, где в 2016 году проходили киберспортивные соревнования, стал, конечно же, НСК «Олимпийский» в Киеве, на котором состоялись решающие матчи дебютного сезона StarLadder i-League Invitational.

А организаторы IEM Oakland выбрали для своего турнира легендарную «Оракл-арену» — дом команды НБА «Голден Стэйт Уорриорс». Завершился год, впрочем, вновь по-хоккейному на «Анахайм-Арене», где сейчас выступают обладатели Кубка Стэнли 2007 года «Анахайм Дакс». Там в декабре прошли финалы Esports Championship Series.

Ловись рыбка большая и маленькая


Обилие ярких турниров и высочайшая конкуренция на самых престижных из них дали жизнь ещё одному тренду. Турнирная эко-система оказалась настолько насыщенной событиями и накачанной деньгами, что профессиональные турниры как бы разделились на два эшелона: для элитных команд и для коллективов «попроще».

Получилась так исключительно потому, что путешествовать из Кёльна в Лос-Анджелес, а затем в Стокгольм в течение двух недель не представляется возможным даже для самых матёрых киберспортсменов. Команды оказались в ситуации, когда они были вынуждены выбирать между турнирами. В связи с этим соревнования с чуть более скромными призовыми многими грандами и вовсе игнорировались. Это открыло дополнительные возможности для молодых команд, чем они активно и пользовались. Особенно во второй половине сезона.
Команды оказались в ситуации, когда они были вынуждены выбирать между турнирами, и соревнования со скромными призовыми многими грандами попросту игнорировались.

Интересно, что в ряду подобных турниров второго эшелона оказались и мероприятия некогда легендарных соревновательных серий, таких как ESWC или DreamHack. Возможно, это не самые яркие страницы их нетленной истории, однако для команд-претендентов это оказалось серьёзным подспорьем как в финансовом, так и в мотивационном плане. В их интересах, чтобы эта тенденция сохранилась и в будущем году.

Ушедший год не просто отметился появлением новых трендов, он сформировал определённые стандарты качества. В проведении турниров, размере призовых и новом уровне конкуренции на профессиональной сцене CS:GO. Единственное, что никак не уместить в формальные рамки, — это интрига, свойственная любым соревнованиям. И 2017-й будет отличаться от своего предшественника хотя бы этим. Новый год — новые удивления!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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