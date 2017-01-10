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Организации, которые после перерыва вернулись в киберспорт
Текст: Артём Ращупкин

Вернись, я всё прощу!

После громкого анонса о возвращении М19 на киберспортивную сцену вспоминаем организации, которые на время прекращали своё существование.
10 января 2017, вторник. 13:45. Киберспорт
Российская киберспортивная организация М19, существовавшая в Санкт-Петербурге с 1999 по 2006 годы, была создана на базе клуба, который находился на Московском проспекте 19, откуда и пошло название тега. Триумфальное выступление команды М19 по Counter-Strike и российских игроков Quake на World Cyber Games 2002 в начале нулевых дало небывалый толчок к развитию и популяризации компьютерного спорта в России.

Через пять лет после своего образования тренировочная площадка организации была закрыта. По слухам это произошло из-за проблем с арендой. Предполагалось, что клуб будет открыт в другом месте, но этого так и не произошло.

Заручившись поддержкой нового спонсора, 9 января 2017 года известнейшая российская организация объявила о подписании контракта с сильнейшей командой из СНГ по League of Legends — Albus NoX Luna. Громкое возрождение легендарного тэга может обернуться для организации успехом как минимум по двум причинам. Во-первых, вставшие под крыло организации игроки по League of Legends, действительно сильнейшие в СНГ. На недавнем чемпионате мира по этой дисциплине дошли до четвертьфинала. Во-вторых, история знает удачные возвращения киберспортивных организаций после вынужденного перерыва.

Virtus.pro, Россия


Страна: Россия
Дисциплины: Counter-Strike 1.6, Counter-Strike: Global Offensive, Dota, Need for Speed, Starcraft II, War Inc, World of Tanks, Dota 2, FIFA, League of Legends, Hearthstone, Heroes of the Storm, Rage of Titans
Год образования: 2003
Проект был заморожен: с осени 2009 года по апрель 2011 года

В начале своего существования Virtus.pro была командой, которая выступала в дисциплине Counter-Strike 1.6. Позже под этим тегом были открыты другие игровые направления. В середине нулевых CS-состав во главе с Алексеем «LeX» Колесниковым не знал себе равных на отечественной киберспортивной сцене и достойно представлял Россию на международной арене, одержав исторические победы на ESWC 2004 и ACON5.

Осенью 2009 года проект был заморожен, но спустя два года известная организация была возрождена усилиями Антона Черепенникова и Алексея Колесникова. В настоящий момент самым ценным активом Virtus.pro является звёздный польский состав по CS:GO и команда по Dota 2, которые занимают высшие строчки в рейтинге лучших коллективов мира. Также тег представлен в дисциплинах League of Legends и Hearthstone.

Ninjas in Pyjamas, Швеция


Дисциплины: Counter-Strike 1.6, Quake, WarCraft III, Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, League of Legends, Overwatch
Год образования: 2000
Проект был заморожен: с 2007 по 2012 год

Шведская киберспортивная организация Ninjas in Pyjamas была основана профессиональными игроками в Counter-Strike Томми «Potti» Ингемарссоном и Эмилем «HeatoN» Кристесеном. «Проект задумывался, как LAN-команда. Все мы играли в клане под названием OF, который был чисто LAN-кланом, но мы добавили Bullet и Elajten в наш состав. Клан-лидер в той команде был слабоват в управлении коллективом и не особо заинтересованный игрой, так что мы решили начать играть самостоятельно, и мы с Эмилем придумали NiP. Всё это было ново для нас и нам пришлось обратиться за помощью к профессионалам в создании сайта клана», — говорил тогда Томми.

Первым успехом CS-состава NiP стала победа на крупнейшем турнире того времени — Cyberathlete Professional League World Championships. Команда успешно выступала несколько лет и считалась одной из сильнейших в дисциплине, пока не настало время безденежья. Пять долгих лет о Ninjas in Pyjamas ничего не было слышно. Новая страница в истории организации была открыта лишь в начале 2012 года: бывший игрок команды Эмиль «HeatoN» Кристенсен нашёл спонсоров и возродил известный тэг. В настоящее время в когорте сильнейших коллективов мира по CS:GO Ninjas in Pyjamas занимает четвертую строчку.

Moscow Five, Россия


Дисциплины: Counter-Strike 1.6, Counter-Strike: Global Offensive, Dota, Dota 2, League of Legends, Point Blank, Quake Live, WarCraft III, FIFA
Год образования: 2001
Проект был заморожен: с 2005 по 2011 год и с 2013 по 2014 год

Moscow Five — проект многострадальный. Организация прекращала свою деятельность дважды, и каждый раз проект выводили из спячки. В настоящее время о судьбе Moscow Five практически ничего неизвестно. Не работает сайт, а официальная группа организации Вконтакте давно заброшена.

Первым крупным достижением Moscow Five в середине нулевых стала победа на турнире по Counter-Strike — Hitachi Extreme Championship Belgrade 2004. В 2005-м проект был заморожен, а спустя шесть лет Дмитрий «ddd1ms» Смелый напомнил российским болельщикам о существовании организации. С именем этого игрока связана славная история тега после возрождения, когда были подписаны сильнейшие на тот момент игроки по Counter-Strike, а организация обзавелась командами по Dota 2 и League of Legends. Лучшим достижением Dota-состава Moscow Five стало 5-6 место на The International 2011, а CS-состав становился третьим на World Cyber Games 2011.

В июне 2012 года Дмитрий Смелый был задержан полицией на отдыхе в Нидерландах. Позже ему были предъявлены обвинения в краже денежных средств с кредитных карт, вскрытии компьютерных баз данных, паролей и конфиденциальных данных о счетах граждан. Задержание главы Moscow Five не могло не сказаться на делах организации. Спустя два месяца после ареста Дмитрия Смелого Константин «groove» Пикинер, взявший на себя бразды управления проектом, объявил о закрытии команды по CS 1.6 и Dota 2. В январе 2013 года организацию покинул состав по League of Legends, а деятельность Moscow Five была приостановлена. Спустя два года было объявлено о возрождении Moscow Five и состоялось подписание молодых игроков по CS:GO и Dota 2.

compLexity, США


Дисциплины: Counter-Strike 1.6, StarCraft II, World of Warcraft, Tekken, League of Legends, Dota 2
Год образования: 2003
Проект был заморожен: с 2008 по 2010 год

Американская организация compLexity была основана Джейсоном Лейком летом 2003 года, а уже через два года к организации пришли победы на крупных турнирах по Counter-Strike 1.6. С 2007-го организация начала принимать участие в лиге CGS, матчи которой транслировались по телевидению в Европе, Северной и Латинской Америке. В дебютном для себя сезоне compLexity поднялась достаточно высоко, чего нельзя сказать про второй сезон.

Неудачные выступления в лиге привели к закрытию организации. В конце 2008 года игроки compLexity перешли в Evil Geniuses, а спустя полгода Джейсон Лейк признал, что его команда не оправдала возложенных ожиданий и не смогла повторить достижения прошлых лет. Джейсон сложил с себя полномочия генерального менеджера и отдал бразды правления в руки молодых и перспективных руководителей. После двухлетнего молчания организация возвратилась на киберспортивную сцену в начале 2010 года.

Team Empire, Россия


Дисциплины: Counter-Strike 1.6, Team Fortress 2, Call of Duty, Counter-Strike: Global Offensive, Starcraft II, League of Legends, Hearthstone, Dota 2
Год образования: 2004
Проект был заморожен: с 2006 по 2008 год

Как и другие известные российские организации, Team Empire прошла путь от команды по Counter-Strike 1.6 до одного из крупнейших киберспортивных проектов. Но мало кто помнит, что в середине 2000-х проект был закрыт из-за финансовых проблем. Однако благодаря усилиям бывших участников команды по Counter-Strike, организация вернулась в строй в начале 2008 года. Новое руководство решило сделать ставку на перспективные игры. В частности, на бурно развивающийся в то время FPS-проект от Activision — Call Of Duty 4: Modern Warfare. Позже были подписаны игроки по League of Legends, Starcraft 2 и Dota 2.

Спустя несколько лет Team Empire отказалась от League of Legends и Starcraft 2, сконцентрировавшись на Dota 2. Фанатская базы команды насчитывает тысячи людей, не в малой степени благодаря поддержке которых Team Empire возродилась и существует по сей день.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Counter-Strike: Global Offensive Dota 2 Hearthstone League of Legends Overwatch StarCraft 2 WarCraft III
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