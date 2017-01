Вернись, я всё прощу!

Virtus.pro, Россия

Ninjas in Pyjamas, Швеция

Moscow Five, Россия

compLexity, США

Team Empire, Россия

Российская киберспортивная организация М19, существовавшая в Санкт-Петербурге с 1999 по 2006 годы, была создана на базе клуба, который находился на Московском проспекте 19, откуда и пошло название тега. Триумфальное выступление команды М19 по Counter-Strike и российских игроков Quake на World Cyber Games 2002 в начале нулевых дало небывалый толчок к развитию и популяризации компьютерного спорта в России.Через пять лет после своего образования тренировочная площадка организации была закрыта. По слухам это произошло из-за проблем с арендой. Предполагалось, что клуб будет открыт в другом месте, но этого так и не произошло.Заручившись поддержкой нового спонсора, 9 января 2017 года известнейшая российская организация объявила о подписании контракта с сильнейшей командой из СНГ по League of Legends — Albus NoX Luna. Громкое возрождение легендарного тэга может обернуться для организации успехом как минимум по двум причинам. Во-первых, вставшие под крыло организации игроки по League of Legends , действительно сильнейшие в СНГ. На недавнем чемпионате мира по этой дисциплине дошли до четвертьфинала. Во-вторых, история знает удачные возвращения киберспортивных организаций после вынужденного перерыва.РоссияCounter-Strike 1.6, Counter-Strike: Global Offensive , Dota, Need for Speed, Starcraft II, War Inc, World of Tanks, Dota 2 , FIFA, League of Legends Hearthstone , Heroes of the Storm, Rage of Titans2003с осени 2009 года по апрель 2011 годаВ начале своего существования Virtus.pro была командой, которая выступала в дисциплине Counter-Strike 1.6. Позже под этим тегом были открыты другие игровые направления. В середине нулевых CS-состав во главе с Алексеем «LeX» Колесниковым не знал себе равных на отечественной киберспортивной сцене и достойно представлял Россию на международной арене, одержав исторические победы на ESWC 2004 и ACON5.Осенью 2009 года проект был заморожен, но спустя два года известная организация была возрождена усилиями. В настоящий момент самым ценным активом Virtus.pro является звёздный польский состав по CS:GO и команда по Dota 2 , которые занимают высшие строчки в рейтинге лучших коллективов мира. Также тег представлен в дисциплинах League of Legends Counter-Strike 1.6, Quake, WarCraft III Dota 2 , League of Legends, Overwatch 2000с 2007 по 2012 годШведская киберспортивная организация Ninjas in Pyjamas была основана профессиональными игроками в Counter-Strike. «Проект задумывался, как LAN-команда. Все мы играли в клане под названием OF, который был чисто LAN-кланом, но мы добавили Bullet и Elajten в наш состав. Клан-лидер в той команде был слабоват в управлении коллективом и не особо заинтересованный игрой, так что мы решили начать играть самостоятельно, и мы с Эмилем придумали NiP. Всё это было ново для нас и нам пришлось обратиться за помощью к профессионалам в создании сайта клана», — говорил тогда Томми.Первым успехом CS-состава NiP стала победа на крупнейшем турнире того времени — Cyberathlete Professional League World Championships. Команда успешно выступала несколько лет и считалась одной из сильнейших в дисциплине, пока не настало время безденежья. Пять долгих лет о Ninjas in Pyjamas ничего не было слышно. Новая страница в истории организации была открыта лишь в начале 2012 года: бывший игрок командынашёл спонсоров и возродил известный тэг. В настоящее время в когорте сильнейших коллективов мира по CS:GO Ninjas in Pyjamas занимает четвертую строчку.Counter-Strike 1.6, Counter-Strike: Global Offensive , Dota, Dota 2, League of Legends, Point Blank, Quake Live, WarCraft III , FIFA2001с 2005 по 2011 год и с 2013 по 2014 годMoscow Five — проект многострадальный. Организация прекращала свою деятельность дважды, и каждый раз проект выводили из спячки. В настоящее время о судьбе Moscow Five практически ничего неизвестно. Не работает сайт, а официальная группа организации Вконтакте давно заброшена.Первым крупным достижением Moscow Five в середине нулевых стала победа на турнире по Counter-Strike — Hitachi Extreme Championship Belgrade 2004. В 2005-м проект был заморожен, а спустя шесть летнапомнил российским болельщикам о существовании организации. С именем этого игрока связана славная история тега после возрождения, когда были подписаны сильнейшие на тот момент игроки по Counter-Strike, а организация обзавелась командами по Dota 2 и League of Legends. Лучшим достижением Dota-состава Moscow Five стало 5-6 место на The International 2011, а CS-состав становился третьим на World Cyber Games 2011.В июне 2012 года Дмитрий Смелый был задержан полицией на отдыхе в Нидерландах. Позже ему были предъявлены обвинения в краже денежных средств с кредитных карт, вскрытии компьютерных баз данных, паролей и конфиденциальных данных о счетах граждан. Задержание главы Moscow Five не могло не сказаться на делах организации. Спустя два месяца после ареста Дмитрия Смелого, взявший на себя бразды управления проектом, объявил о закрытии команды по CS 1.6 и Dota 2. В январе 2013 года организацию покинул состав по League of Legends, а деятельность Moscow Five была приостановлена. Спустя два года было объявлено о возрождении Moscow Five и состоялось подписание молодых игроков по CS:GO и Dota 2.Counter-Strike 1.6, StarCraft II, World of Warcraft, Tekken, League of Legends, Dota 22003с 2008 по 2010 годАмериканская организация compLexity была основаналетом 2003 года, а уже через два года к организации пришли победы на крупных турнирах по Counter-Strike 1.6. С 2007-го организация начала принимать участие в лиге CGS, матчи которой транслировались по телевидению в Европе, Северной и Латинской Америке. В дебютном для себя сезоне compLexity поднялась достаточно высоко, чего нельзя сказать про второй сезон.Неудачные выступления в лиге привели к закрытию организации. В конце 2008 года игроки compLexity перешли в Evil Geniuses, а спустя полгода Джейсон Лейк признал, что его команда не оправдала возложенных ожиданий и не смогла повторить достижения прошлых лет. Джейсон сложил с себя полномочия генерального менеджера и отдал бразды правления в руки молодых и перспективных руководителей. После двухлетнего молчания организация возвратилась на киберспортивную сцену в начале 2010 года.Counter-Strike 1.6, Team Fortress 2, Call of Duty, Counter-Strike: Global Offensive, Starcraft II, League of Legends, Hearthstone , Dota 22004с 2006 по 2008 годКак и другие известные российские организации, Team Empire прошла путь от команды по Counter-Strike 1.6 до одного из крупнейших киберспортивных проектов. Но мало кто помнит, что в середине 2000-х проект был закрыт из-за финансовых проблем. Однако благодаря усилиям бывших участников команды по Counter-Strike, организация вернулась в строй в начале 2008 года. Новое руководство решило сделать ставку на перспективные игры. В частности, на бурно развивающийся в то время FPS-проект от Activision — Call Of Duty 4: Modern Warfare. Позже были подписаны игроки по League of Legends, Starcraft 2 и Dota 2.Спустя несколько лет Team Empire отказалась от League of Legends и Starcraft 2, сконцентрировавшись на Dota 2. Фанатская базы команды насчитывает тысячи людей, не в малой степени благодаря поддержке которых Team Empire возродилась и существует по сей день.