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175 лет назад 2016
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Лучшие киберспортивные коллективы 2016 года
Текст: «Чемпионат»

Китай и все остальные. Лучшие команды 2016 года

В ушедшем году китайские коллективы блеснули в разных киберспортивных дисциплинах. Рассказываем о главных.
10 января 2017, вторник. 15:45. Киберспорт

Dota 2. Команда года — Wings Gaming, Китай


Невзирая на модную в Dota 2 тенденцию менять состав команды практически после каждого мэйджора, китайская команда Wings Gaming не решалась на изменения с августа 2015 года. Зёрнышко единства дало первые плоды только во втором квартале 2016-го, когда «Крылышки» неожиданно для всех завоевали чемпионский кубок ESL One. Уже тогда команду начали воспринимать всерьёз, но мало кто мог даже представить, каких результатов добьется пятёрка из Поднебесной в ближайшем будущем.

Состав набирал мощь от матча к матчу и уже в преддверии чемпионата мира ещё раз напомнил о себе
победой на The Summit 5. На самом же The International 2016 игроки Wings Gaming в непринуждённом и дерзком стиле разобрались со всеми оппонентами, сотворив самую большую сенсацию в истории турнира. Но чуть позже они доказали всему миру, что это была вовсе не случайность, а закономерность, добавив в свою копилку ещё две победы на международных турнирах Nanyang Cruise Cup и Northern Arena BEAT. Таким образом, коллектив оформил серию из пяти побед к ряду на LAN-турнирах.

Wings Gaming доказала, что секрет успеха лежит в командном микроклимате. Долгий период без громких побед не заставил игроков потерять веру друг в друга, а наоборот только сплотил их. Это восхождение на вершину мировой «Доты» стало воодушевляющим примером для многих малоизвестных игроков и команд, которые теперь окончательно убедились в том, что залогом успеха служит не звёздный состав и популярность, а упорный труд.

Команда года CS:GO — Virtus.pro


Virtus.pro можно считать самой успешной командой в Counter-Strike: Global Offensive в 2016 году, и это при наличии серьёзной конкуренции внутри дисциплины. Могучие поляки, усиленные российской организацией, трижды оказывались сильнее всех: на турнирах StarLadder i-League Invitational, DreamHack Bucharest 2016 и, конечно же, ELEAGUE Season 1.

Только эти победы принесли «медведям» полмиллиона долларов. В актив польской пятёрки можно также занести серебро ESL One: New York 2016 и EPICENTER 2016. В ушедшем году Virtus.pro, как и другим командам, не хватало стабильности, и всё же этот колосс стоит не на глиняных ногах, выглядит стабильнее и ярче остальных.

Команда года Overwatch — Misfits


Самой яркой командой 2016 года в Overwatch стал европейский коллектив Misfits. Пускай ребятам не удалось вписать своё имя в историю, выиграв первый крупный LAN-турнир ESL Overwatch Atlantic Showdown, однако «неудачники» взяли своё на первом официальном турнире от Blizzard — Overwatch Open.

Победа на DreamHack в конце года стала для Misfits вишенкой на торте. Всего с мая команда заработала более $ 150 тыс. Однако будет ли это победное шествие продолжаться и в Новом году, предсказать сложно: в декабре команда решилась на радикальные перемены в составе. В 2017 году за неё будет выступать аж четыре новых игрока.

Команда года в League of Legends — Samsung Galaxy


Несмотря на то что SK Telecom T1 стала в третий раз за последние четыре года чемпионом мира, ей не суждено стать лучшей в командной номинации. Samsung Galaxy – вот настоящее открытие сезона 2016. Три года назад организация затеяла глобальную перестройку после триумфа на ЧМ, распродала ключевых игроков и отправилась в подводное киберспортивное плавание. На квалификации к чемпионату миру 2016 года никто не ставил на Samsung. В мыслях ни у кого не было, что такие могущественные и непробиваемые KT Rolster уступят им. Но случилась сенсация, а затем ещё одна — на главном турнире года, когда Samsung Galaxy прорвалась в финал. Более того, команда подарила интригу и одну из интереснейших серий (финал завершился со счетом 2:3 в пользу SKT). В клубе так были обескуражены успехом, что на следующий сезон переподписали весь состав. Теперь можно точно говорить: перестройка окончена.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Counter-Strike: Global Offensive Dota 2 League of Legends Overwatch
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