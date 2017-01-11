Обманный манёвр. Игроки TyLoo дисквалифицированы

— в ходе европейской квалификации на DreamHack Masters Las Vegas 2017 стали известны ещё четыре участника турнира по Counter-Strike: Global Offensive;
— китайский коллектив TyLoo по CS:GO расстался с двумя игроками и тренером из-за нарушения ими условий контракта;
— стартует последняя, 12-я квалификация на турнир Omen Dota 2 Cup от Game Show;
— опубликованы результаты жеребьёвки команд — участниц группового этапа соревнований 2017 EU LCS Sping Split по League of Legends;
— организации The Alliance и Counter Logic Gaming обзавелись новыми игроками в дисциплине Hearthstone;
— европейский тег Reunited распустил свои составы Overwatch и Rocket League из-за финансовых трудностей.