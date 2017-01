Битвы стран и континентов. Анонс WESG 2016 по Dota 2

Российская Comanche: (слева направо) Yoky, NoFear, iLTW, Misha, XaKoH

Шведские команды Horde и The Alliance являются абсолютными фаворитами в своих группах.

Станислав «Bzz» Глушан: хорошее начало дня с вкусного завтрака

Букмекеры отдают победу на WESG 2016 команде Cloud 9 с вероятностью один к трем.

Тренировочная зона команд

Для большинства команд, представляющих экзотические для «Доты» страны, это прекрасный шанс показать себя.

Team Ukraine в сборе

С 12 по 15 января в китайском городе Гуанчжоу стартует крупнейший киберспортивный турнир World Electronic Sport Games 2016 по четырём передовым дисциплинам: Dota 2 , Counter-Strike:Global Offensive, Hearthstone и StarCraft II. Особенностью соревнований является выступление сборных команд из стран всех континентов, что ново для компьютерного спорта. Интерес к турниру, который состоится на олимпийском стадионе Гуандуна вместительностью 80 тыс. человек, подогревает и внушительный призовой фонд — $ 3,7 млн. Львиную долю из них разыграют команды по Dota 2 и CS:GO — по $ 1,5 млн, ещё $ 400 тыс. достанутся игрокам Hearthstone и $ 300 тыс. — StarCraft 2.Бороться за право считаться сильнейшей сборной в Dota 2 и за $ 800 тыс. призовых будут 24 коллектива из 16 стран. Шанс громко заявить о себе на весь мир получили игроки из Аргентины, Эквадора, Киргизии и даже Южной Африки. Наибольшее число представителей у Китая — три, а также России, Украины, Швеции, Бразилии, Филиппин и Перу — по два. Все участники разделены на четыре группы по шесть команд. По итогам групповой стадии, которая состоится 12-13 января, по три команды из каждой группы, занявшие места в нижней части таблицы, будут вынуждены паковать чемоданы, в то время как победители групп уже гарантируют себе место в четвертьфинале и как минимум $ 10 тыс. призовых. Команды, занявшие второе и третье места в каждой группе, встретятся между собой в дополнительном раунде, где в четвертьфинал отберутся ещё четыре коллектива. Гранд-финал и матч за третье место запланированы на 15 января, в заключительный день турнира.To.be.or.not.to.be, КитайBravado Gaming, Южная АфрикаT-Show, БразилияHorde, ШвецияTeam Dilecom, ПеруMVP Revolution, КиргизияШведским коллективам Horde и The Alliance повезло с жеребьёвкой больше всего, поскольку в текущем составе участников обе команды являются абсолютными фаворитами в своих группах. В группе А пятёрке Йоакима «Akke» Актерналла серьёзную конкуренцию могут составить разве что победитель и финалист азиатской квалификации — To.be.or.not.to.be и MVP Revolution, соответственно.Удачное выступление киргизской пятёрки на региональных отборочных побудило менеджмент MVP обратить внимание на этих перспективных ребят, благодаря чему они уже стали частью известной организации. Особое внимание следует обратить и на Bravado Gaming, ведь африканские команды в соревновательной «Доте» большая редкость. Кто знает, возможно, в руках этих игроков сейчас находится будущее целого региона, ведь их удачное выступление может заставить Valve задуматься об африканских квалификациях на свои турниры.Cloud 9, ДанияFantastic Five, РоссияVultur, АргентинаTeam X-BET, УкраинаSG e-sports, БразилияTeam Romania, РумынияСовсем другого уровня команды расположились в группе В. Здесь можно увидеть грозных датчан из The Imperial — победителей европейской квалификации, которые в межсезонье перешли под тег известной организации Cloud 9. К слову, букмекеры считают их главными фаворитами турнира, оценивая шансы на победу с вероятностью один к трем.Бороться за лидерство в группе будут также наши Fantastic Five и Team X-BET, составы которых выглядят довольно сильными. Вполне могут рассчитывать на успех и румыны. А вот сюрпризов стоит ждать от бразильцев из SG e-sports. В их составе числятся небезызвестные Адриано «4dr» Мачадо и Вильям «hFn» Анастасио, прославившееся на весь мир благодаря высоким позициям в американской таблице лидеров по одиночному рейтингу. Учитывая тот факт, что домашнюю квалификацию они завершили на втором месте, их шансы на успех не такие уж и призрачные.Aboshamalah, Иорданияs1-Lykos, ФилиппиныDUOBAO Young, КитайTeam One, ЭквадорDark Passage, ТурцияThe Alliance, ШвецияКак уже упоминалось, шведам явно подфартило с групповой стадией. Сложно найти команду в группе С, которая бы могла доставить неприятности легендарной The Alliance. Но это лишь в теории. На практике может оказаться совсем иначе, ведь для большинства ребят из малоизвестных команд, представляющих экзотические для «Доты» страны, это шанс всей их жизни. Поэтому запредельного уровня мотивации явно у них не отнимешь, чего не скажешь об опытных игроках шведской пятёрки.Интересно будет следить и за иорданской пятёркой Aboshamalah, которая прибыла в Китай в качестве победителя отборочных своего региона. Иордания уже подарила миру Амера «Miracle-» аль-Баркави и Язида «YapzOr» Жарадата, и кто знает, может, после WESG 2016 мы узнаем имена новых звёзд, представляющих эту страну на мировой арене.Infamous, ПеруTeam Ukraine, УкраинаSignature.Trust, ТаиландComanche, РоссияTNC Pro Team, ФилиппиныMax.Y, КитайГруппа смерти, вне всяких сомнений. Звёздному составу Team Ukraine будет ой как непросто! Уже в первом туре их ждёт матч с перуанской Infamous — победителем американской квалификации. Не для выступления в групповом этапе прибыли в Гуанчжоу и россияне Comanche, а также азиаты TNC Pro Team и Signature.Trust. Нельзя забывать и о хозяевах турнира Max.Y, которые на фоне столь именитых соперников кажутся безобидными, но это вовсе не значит, что так оно и есть.Ранее Team Ukraine испытала на европейской квалификации наибольшие трудности именно с коллективами, которые играют вместе на постоянной основе — The Imperial (нынешнее Cloud 9) и The Alliance. В группе D все представленные коллективы играют плечом к плечу, так что говорить о превосходстве украинской звёздной дружины над остальными явно рано. Зрелищность, напряжённость и борьба за лидерство до последнего тура гарантированы.WESG 2016 предоставляет уникальный шанс малоизвестным игрокам заявить о себе на весь мир. На турнире соберутся звёзды мирового уровня и никому неизвестные, но подающие большие надежды игроки из малоприметных для «Доты» регионов. Не стоит даже сомневаться в том, что все команды покажут свой максимум и даже больше. Турнир стартует ранним утром 12 января, не пропустите!