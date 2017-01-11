Битвы стран и континентов. Анонс WESG 2016 по Dota 2

Бороться за право считаться сильнейшей сборной в Dota 2 и за $ 800 тыс. призовых будут 24 коллектива из 16 стран. Шанс громко заявить о себе на весь мир получили игроки из Аргентины, Эквадора, Киргизии и даже Южной Африки. Наибольшее число представителей у Китая — три, а также России, Украины, Швеции, Бразилии, Филиппин и Перу — по два. Все участники разделены на четыре группы по шесть команд. По итогам групповой стадии, которая состоится 12-13 января, по три команды из каждой группы, занявшие места в нижней части таблицы, будут вынуждены паковать чемоданы, в то время как победители групп уже гарантируют себе место в четвертьфинале и как минимум $ 10 тыс. призовых. Команды, занявшие второе и третье места в каждой группе, встретятся между собой в дополнительном раунде, где в четвертьфинал отберутся ещё четыре коллектива. Гранд-финал и матч за третье место запланированы на 15 января, в заключительный день турнира.
Группа А
To.be.or.not.to.be, Китай
Bravado Gaming, Южная Африка
T-Show, Бразилия
Horde, Швеция
Team Dilecom, Перу
MVP Revolution, Киргизия
Российская Comanche: (слева направо) Yoky, NoFear, iLTW, Misha, XaKoH
Шведским коллективам Horde и The Alliance повезло с жеребьёвкой больше всего, поскольку в текущем составе участников обе команды являются абсолютными фаворитами в своих группах. В группе А пятёрке Йоакима «Akke» Актерналла серьёзную конкуренцию могут составить разве что победитель и финалист азиатской квалификации — To.be.or.not.to.be и MVP Revolution, соответственно.
Шведские команды Horde и The Alliance являются абсолютными фаворитами в своих группах.
Удачное выступление киргизской пятёрки на региональных отборочных побудило менеджмент MVP обратить внимание на этих перспективных ребят, благодаря чему они уже стали частью известной организации. Особое внимание следует обратить и на Bravado Gaming, ведь африканские команды в соревновательной «Доте» большая редкость. Кто знает, возможно, в руках этих игроков сейчас находится будущее целого региона, ведь их удачное выступление может заставить Valve задуматься об африканских квалификациях на свои турниры.
Группа В
Cloud 9, Дания
Fantastic Five, Россия
Vultur, Аргентина
Team X-BET, Украина
SG e-sports, Бразилия
Team Romania, Румыния
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Совсем другого уровня команды расположились в группе В. Здесь можно увидеть грозных датчан из The Imperial — победителей европейской квалификации, которые в межсезонье перешли под тег известной организации Cloud 9. К слову, букмекеры считают их главными фаворитами турнира, оценивая шансы на победу с вероятностью один к трем.
Букмекеры отдают победу на WESG 2016 команде Cloud 9 с вероятностью один к трем.
Бороться за лидерство в группе будут также наши Fantastic Five и Team X-BET, составы которых выглядят довольно сильными. Вполне могут рассчитывать на успех и румыны. А вот сюрпризов стоит ждать от бразильцев из SG e-sports. В их составе числятся небезызвестные Адриано «4dr» Мачадо и Вильям «hFn» Анастасио, прославившееся на весь мир благодаря высоким позициям в американской таблице лидеров по одиночному рейтингу. Учитывая тот факт, что домашнюю квалификацию они завершили на втором месте, их шансы на успех не такие уж и призрачные.
Группа C
Aboshamalah, Иордания
s1-Lykos, Филиппины
DUOBAO Young, Китай
Team One, Эквадор
Dark Passage, Турция
The Alliance, Швеция
Тренировочная зона команд
Как уже упоминалось, шведам явно подфартило с групповой стадией. Сложно найти команду в группе С, которая бы могла доставить неприятности легендарной The Alliance. Но это лишь в теории. На практике может оказаться совсем иначе, ведь для большинства ребят из малоизвестных команд, представляющих экзотические для «Доты» страны, это шанс всей их жизни. Поэтому запредельного уровня мотивации явно у них не отнимешь, чего не скажешь об опытных игроках шведской пятёрки.
Для большинства команд, представляющих экзотические для «Доты» страны, это прекрасный шанс показать себя.
Интересно будет следить и за иорданской пятёркой Aboshamalah, которая прибыла в Китай в качестве победителя отборочных своего региона. Иордания уже подарила миру Амера «Miracle-» аль-Баркави и Язида «YapzOr» Жарадата, и кто знает, может, после WESG 2016 мы узнаем имена новых звёзд, представляющих эту страну на мировой арене.
Группа D
Infamous, Перу
Team Ukraine, Украина
Signature.Trust, Таиланд
Comanche, Россия
TNC Pro Team, Филиппины
Max.Y, Китай
Team Ukraine в сборе
Группа смерти, вне всяких сомнений. Звёздному составу Team Ukraine будет ой как непросто! Уже в первом туре их ждёт матч с перуанской Infamous — победителем американской квалификации. Не для выступления в групповом этапе прибыли в Гуанчжоу и россияне Comanche, а также азиаты TNC Pro Team и Signature.Trust. Нельзя забывать и о хозяевах турнира Max.Y, которые на фоне столь именитых соперников кажутся безобидными, но это вовсе не значит, что так оно и есть.
Ранее Team Ukraine испытала на европейской квалификации наибольшие трудности именно с коллективами, которые играют вместе на постоянной основе — The Imperial (нынешнее Cloud 9) и The Alliance. В группе D все представленные коллективы играют плечом к плечу, так что говорить о превосходстве украинской звёздной дружины над остальными явно рано. Зрелищность, напряжённость и борьба за лидерство до последнего тура гарантированы.
WESG 2016 предоставляет уникальный шанс малоизвестным игрокам заявить о себе на весь мир. На турнире соберутся звёзды мирового уровня и никому неизвестные, но подающие большие надежды игроки из малоприметных для «Доты» регионов. Не стоит даже сомневаться в том, что все команды покажут свой максимум и даже больше. Турнир стартует ранним утром 12 января, не пропустите!