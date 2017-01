Как надо играть. Лучшие киберспортивные поединки 2016 года

Dota 2. Лучшие матчи года

Лучшая игра года CS:GO — Na’Vi против Virtus.pro (ESL One New York)

Лучшая игра года в Overwatch — Misfits против Rogue на Overwatch Open

Лучшие моменты или матчи года в League of Legends

Лучший матч в Hearthstone: Heroes of Warcraft

Игра между китайцами EHOME и американцами Evil Geniuses на The International 2016 стала первой в истории турниров от Valve, когда одной из команд удалось выиграть в борьбе против мегакрипов. Это именно тот случай, когда не стоит скупиться на хвалебные эпитеты, ведь игра стоит того, чтобы добавить её в коллекцию лучших игр за всю историю Dota 2 Ещё свежи в памяти воспоминания от финального поединка бостонского мэйджора, где греки Ad Finem сражались против европейского микса OG. Несколько раз «эллины» были на волоске от поражения, но феноменальная игра всех членов коллектива, которые буквально зубами вгрызались в эту победу, позволила им остаться на плаву. Невероятно зрелищная и насыщенная игра, которую можно пересматривать снова и снова!Одной из самых зубодробительных игр в CS:GO в 2016 году стал финал ESL One New York с участием извечных соперников Virtus.pro и Natus Vincere. После изнурительных групповых матчей по швейцарской системе и непростых для обоих коллективов полуфинальных поединков команды обменялись любезностями на двух первых картах.Решающее противостояние на de_mirage стало украшением не только всего турнира, но едва ли не самым напряжённым матчем в истории CS:GO. Ни одна команда не могла похвастать каким-либо ощутимым перевесом в индивидуальном мастерстве или тактических задумках, однако блистательный Александр «s1mple» Костылев в этот день оказался решающим козырем. Именно его игра позволила Natus Vincere склонить чашу весов в свою пользу и выиграть долгожданный чемпионский титул.Самой грандиозной игрой в ушедшем сезоне в дисциплине Overwatch стал финал европейской сетки, а фактически — полуфинал чемпионата мира с участием команд Misfits и Rogue. Достаточно быстро противостояние топовых европейских коллективов превратилось в своеобразное дерби. Решающая игра проходила на пяти картах. Считанные фраги отделяли команды друг от друга. Если бы они были спринтерами, то для выявления победителя потребовался бы фотофиниш.С победой Misfits, оказавшейся чуть успешнее на карте «Голливуд», турнир во многом потерял свою главную интригу. Было очевидно, что в этом полуфинальном поединке по сути решилась судьба чемпионского титула.Южнокорейская лига давно важнее чемпионата мира. Уровень исполнителей в регионе даже в четверке лидеров не идёт ни в какое сравнение с лучшими командами Европы и Америки, не говоря уже о других странах. Именно поэтому местные матчи чаще всего более значимые и интересные, чем встреча пятерок киберспортсменов, которых волнует размер зарплаты в следующем сезоне и размер подписчиков в «Твиттере». Если в LoL и есть свои аналоги больших футбольных звёзд, то в Корее их с избытком.Старый состав KT Rolster – один из сильнейших, но далеко не самых успешных. В 2016 году команда играла в разноплановом, умном и очень прагматичном стиле. Ребята из KTR умели не только подстраиваться под соперника, но и подбирать правильный момент для проведения серии ударов. Их универсализм и баланс внутри состава позволял делать то, на что у других не хватало духа и смелости.Во время квалификации на чемпионат мира KT Rolster встречались с SK Telecom T1 (будущими трёхкратными обладателями самого желанного трофея). И это была самая зрелищная серия года. После первых двух поражений в серии KTR выдали лучшие три карты и победили в матче. Правда, потом игроки не смогли пройти команду Samsung Galaxy, но это уже совсем другая история.Если в Hearthstone и случались курьёзные или сумасшедшие по накалу страстей матчи, то они ни в какое сравнение не шли с тем, что творил Павел «Pavel» Бельтюков на чемпионате мира. Его прозвали «королем камбэков» и «убийцей друидов» за выдающуюся статистику против этого класса. Дважды он вытаскивал безнадёжные серии с 0-3 и доводил их до победы. В итоге екатеринбуржец влюбил в себя десятки тысяч человек, подарил всему СНГ-региону праздник, а лучшие моменты с главного турнира года разлетались по социальным сетям быстрее, чем очередные шутки про вашу маму и рандом.