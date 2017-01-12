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175 лет назад 2016
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Обзор главных событий на киберсцене за год
Текст: Кирилл Овсянников

Overwatch-2016. Всё только начинается

Продолжаем подводить итоги года. На очереди набирающий шутер от Blizzard Overwatch.
12 января 2017, четверг. 19:00. Киберспорт
Стартовав в мае прошлого года, игра Overwatch побила множество разнообразных рекордов, в том числе став самой быстро продаваемой киберспортивной игрой в истории. Суммарное число игроков, купивших этот командный шутер, перевалило за 20 миллионов ещё в середине октября.

Overwatch получила игровой «Оскар» The Game Awards сразу в трёх номинациях: «Лучшая киберспортивная дисциплина», «Лучший сетевой шутер» и главный приз этой престижной церемонии.

Новая игра объединила сразу несколько игровых сообществ: многие любители соревнований в Battlefield, Call of Duty, Team Fortress и многочисленных версий Quake переключились на Overwatch. Даже представители таких параллельных жанров, как League of Legends и StarCraft 2, обратили внимание на самый типичный шутер в истории игр.

Два континента


Киберспортивный потенциал раскрылся в игре практически сразу, хотя Blizzard не торопились с продвижением собственных соревнований по Overwatch. После того как ажиотаж, связанный со стартом продаж, немного успокоился, в Сети появился анонс турнира ESL Overwatch Atlantic Showdown, который должен был пройти в августе в рамках игровой выставки Gamescom.

Вероятнее всего, этот турнир не был собственной инициативой Electronic Sports League, и инспирировала его сама компания-разработчик, в это же время оставаясь как бы отстранённой от происходящего.

На первом киберспортивном турнире по Overwatch организаторы столкнули лбами Европу и Северную Америку. Вышло неплохо, хотя любопытный зритель встретил новое зрелище крайне сдержанно: о рекордном количество просмотров тогда ещё говорить не приходилось.

Противостояние двух континентов продолжилось и на другом крупном турнире. На свой первый чемпионат мира Overwatch Open американская компания-разработчик пригласила уже хорошо известных представителей профессиональной киберсцены из США и Европы. Однако не обошлось и без появления новых имён: так, небольшой сенсацией отборочного этапа стал успех россиян ANOX, который в невероятно конкурентной борьбе смогли добыть себе путёвку в Атланту, где и проходил финал турнира.

Короткая история нашего успеха


Вообще, появление на профессиональной сцене команды ANOX стало по-настоящему ярким пятном в истории ушедшего года. Двое белорусов, двое россиян, один украинец и один русскоговорящий житель Великобритании под флагом российской организации смогли сделать почти невозможное: отобраться на чемпионат мира от европейского региона, где конкуренция была очень высока.

К команде было приковано внимание болельщиков из стран СНГ ещё и по причине того, что в её составе выступали два легендарных киберспортсмена, сделавших себе имя, выступая на международных турнирах по Quake. Речь идёт об Алексее «cYpheR» Янушевском и Антоне «COOLLER» Синьгове. Вынос — Двое белорусов, двое россиян, один украинец и один русскоговорящий житель Великобритании под флагом российской организации смогли сделать почти невозможное: отобраться на чемпионат мира от европейского региона, где конкуренция была очень высока.

Хотя команда в финальной части чемпионата мира выступила не слишком удачно, наблюдать за этой комбинацией из молодых и опытных игроков было действительно интересно. К сожалению, долго этот состав вместе не продержался. Уже после Overwatch Open команду покинули оба легендарных квейкера, а через месяц и оставшиеся игроки вышли из организации. Теперь костяк «аноксов» выступает в составе Slav Squad, однако звёзд с неба наши игроки больше не хватают.

Впрочем, российская сборная, в которой выступало два игрока ANOX, отметилась в начале ноября важным вторым местом на Overwatch World Cup, уступив в финале команде Южной Кореи.

Самый сильный


На главный же вопрос года, который для любого вида спорта один, кто же оказался сильнее, выше и быстрее всех. В Overwatch однозначного ответа на этот вопрос нет.

Из семи крупных турниров два остались за европейской командой Rogue: франко-шведский коллектив одержал победы на ESL Overwatch Atlantic Showdown в Кёльне и APAC Premier в Шанхае, заработав более $ 160 тыс.

Впрочем, почивать на лаврах «рогам» на дают игроки Misfits, которые смогли выиграть первый чемпионат мира по Overwatch, так ещё одержать победу на DreamHack Winter 2016. Эта команда, заработавшая $ 150 тыс. за сезон, на днях была частично выкуплена баскетбольным клубом НБА «Майами Хит».

Противостояние этих двух коллективов определённо продолжится и в будущем году, ведь в самом конце сезона оба состава провели своеобразную рокировку: теперь состав Rogue стал чисто французским, а состав Misfits чисто шведским. Как говорится, найти общий язык — бесценно. Вынос — Противостояние этих двух коллективов определённо продолжится и в будущем году, ведь в самом конце сезона оба состава провели своеобразную рокировку: теперь состав Rogue стал чисто французским, а состав Misfits чисто шведским.

В декабре прошло также завершилась и большая телевизионная лига Overwatch APEX Season 1, победу на которой праздновали представители американского региона (почти все они на самом деле европейцы) EnVyUs. Благодаря этой победе, а первым местам на Major League Gaming Vegas 2016, OG Invitational и, конечно же, второму месту на Overwatch Open смогли не только претендовать на лавры самой успешной команды в 2016 году, но и заработать больше своих конкурентов. Бюджет команды пополнился на $ 213 тыс.

Будущий сезон в Overwatch будет очень увлекательным. Увидим ли мы, наконец, первые места от представителей США на международных турнирах, кто захватит лидерство в Европе и что будет с поднимающим голову азиатской киберсценой с её бешенным потенциалом.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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