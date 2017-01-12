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История североамериканской киберспортивной ассоциации
Текст: Георгий Ядвидчук

Работа выполнена. История киберспортивной ассоциации PEA

Запрет на выступление в лиге конкурентов, борьба игроков за свои права и сворачивание деятельности.
12 января 2017, четверг. 20:30. Киберспорт
На возникновение Профессиональной киберспортивной ассоциации (PEA) сообщество смотрело с таким же любопытством, как пчёлы на Винни-Пуха. На тот момент никто и подумать не мог, что за четыре месяца воздушный шар взорвётся. Но ружьё бахнуло. Да так, что эхо от выстрела по-прежнему доносится до владельцев киберспортивных команд в США. Честность, открытость и прозрачность, возведённые в абсолют, рассыпались за три недели. Именно за этот срок PEA похоронила не только себя, но и лигу, над которой ассоциация так долго работала.

Великолепная семёрка


8 сентября семь популярных организаций объявили о формировании Профессиональной киберспортивной ассоциации. Участниками PEA стали Team Solomid, Cloud9, Team Liquid, Counter Logic Gaming, Immortals, NRG eSports и compLexity Gaming. Главной задачей было проведение двух сезонов профессиональной лиги по игре Counter-Strike: Global Offensive. Призовой фонд соревнований на 2017 год составлял $ 1 млн. При этом участникам турнира, владельцам команд и комментаторам обещали 50% от доходов лиги.
Чтобы организация выглядела прозрачной, внутри ассоциации создали совет из семи человек. Два места заняли представители PEA, ещё два — владельцы команд, последние три достались киберспортсменам. Совет должен был принимать решения по распределению призовых или формированию правил соревнований. При этом и комиссар PEA Джейсон Кац, и владельцы команд обещали открытость во взаимоотношениях. «Спрашивайте, что хотите», — стало девизом.
Джордан «n0thing» Гилберт, Якоб «Pimp» Виннече и Спенсер «Hiko» Мартин выступили представителями киберспортсменов в совете.

Однако игроков крайне расстроил тот факт, что их меньшинство. Кац убеждал киберспортсменов в необходимости такого решения. По его словам, никто не хотел оказаться в тупиковой ситуации из-за равенства голосов. На деле профессионалам постоянно не хватало одной поднятой руки. Игроки быстро поняли: совет – видимость демократии, никого не волновало их мнение.

Зарождение конфликта


Правда, поводом для скандала стало вовсе не меньшинство в совете. Ещё до создания ассоциации киберспортсменов интересовал вопрос участия на других турнирах. В PEA уверяли, что никогда не станут указывать игрокам, где им выступать. Однако во время чемпионата IEM Oakland поползли слухи об отказе команд, входящих в ассоциацию, от участия в лиге ESL Pro League (EPL). Игрокам никто не сообщал о таком решении. Обманутые киберспортсмены обратились к бывшему операционному директору Evil Geniuses Скотту «SirScoots» Смиту и попросили его помочь разобраться в ситуации. Стать их защитником.

Никто из киберспортсменов не собирался отказываться от ESL. Более того, некоторые команды были не против выступлений на обеих лигах. С 7 декабря Смит начал бомбардировку письмами. Ни на одну его просьбу, ни на один вопрос он не получал ответа. Между тем PEA и ESL вступили закрытые переговоры. Но уже на первой встрече организаторам EPL поставили ультиматум: или наши команды снимаются с лиги, или вы оставляете американский рынок.
В ESL не хотели конфронтации. Сотрудники компании настаивали на переговорах и мирном решении проблемы. После очередного письма 14 декабря от Смита с игроками ESL и PEA договорились еще об одном разговоре. Телефонный звонок должен был состояться на днях, но из-за квалификации на турнир серии Major его постоянно откладывали. В итоге компании связались ещё раз. Организаторы EPL предлагали долю в лиге, но в PEA и слушать не хотели. Мы снимаемся и точка.

Когда новости дошли до киберспортсменов, они выпустили открытое письмо. Игроков больше всего волновал один вопрос: кто вам дал право решать за нас? К обсуждению проблемы подключились не только популярные представители киберспортивного сообщества, но и сами участники конфликта.

Лига раздора. За что борются американские киберспортсмены

Шон Гейрес и владелец TSM


Несмотря на то что под письмом подписалось 25 человек, больше всего досталось новоиспеченному капитану TSM. Шону Гейресу пришлось покинуть команду спустя несколько недель после подписания контракта. Причина: урон бренду и репутации владельца организации. По версии Энди Дина, Гейрес не обсуждал с ним конфликт с PEA и ESL. Киберспортсмен обманом ввёл в заблуждение остальных участников состава и заставил их подписаться под письмом.
Гейрес утверждал, что ещё до прихода в команду, он и Дин неоднократно обсуждали сложившуюся ситуацию на встречах. Однако после публикации письма владелец TSM сменил тон и вектор общения. Договорились до того, что стали прорабатывать вариант с расторжением контракта.

Недовольный киберспортсмен первым опубликовал скриншоты переписок. Владельцу TSM пришлось защищаться не только от игрока, но и от взбешённых болельщиков. В течение девяти дней Гейрес и Дин в «Твиттере» и на страницах профильных медиа выясняли отношения. За Шона даже вступились бывшие напарники по команде. По их словам, решение подписаться под письмом принимали совместно. Шанзеб «ShahZaM» Хан вообще сказал, что не будет играть в составе без Гейреса.
В результате TSM остались без капитана и пятого участника, а Дин в очередной раз подмочил репутацию.

Скотт Смит и исполнительный директор Immortals


Глава Immortals Ной Винстон — единственный, кто развернуто ответил на открытое письмо. Аргументы в защиту лиги сводились к простой формуле: «Намерение PEA – создать лучшую лигу как для игроков, так и для организаций».

Как заявил Винстон, ассоциация предлагала вариант ESL по разрешению ситуации, но он не устроили компанию. Все проблемы из-за перегруженного турнирного графика. Если раньше команды выступали везде, где только можно, то сейчас они вынуждены выбирать. Организаторов соревнований много, и все они хотят видеть лучшие составы на чемпионатах, иначе их никто не будет смотреть.

Поскольку новый сезон ESL стартует в феврале, расписание матчей сильно конфликтовало с PEA. Организаторам EPL предложили оставить североамериканский рынок ассоциации и сосредоточиться на европейском. По задумке, две лучшие команды из регионов встретились бы в финальной стадии турнира. За его проведение отвечали бы и ESL, и PEA. Но такой вариант не устроил организаторов EPL.
Винстон считал, что участие и в ESL, и в лиге PEA не принесло бы никакой пользы ассоциации. Только вред командам. И все опять из-за графика и обязательств перед спонсорами. По мнению главы Immortals, EPL выгодней ESL с точки зрения экономической составляющей. Он сравнил минимальные суммы от участия в лигах: $ 81 250 (призовые плюс доля от доходов) против $ 21 428.

Представитель игроков Шон «SirScoots» Смит сказал, что ему сложно комментировать слова о доходах команд, так как ни на одну из пяти просьб прислать необходимые документы он не получил ответа. Он подчеркнул, что загруженность графика зависит и от самих организаций. Именно они определяют объем работы перед спонсорами. Игроков никогда не спрашивают мнение по этому поводу.

Смит также выразил уверенность, что конкуренция с ESL никак не повредит североамериканскому рынку. Наоборот глупо предлагать компании, которая работает здесь более десяти лет, уступить место дилетантам.

Тайное голосование


Публичное выяснение отношение закончилось тогда, когда игроки анонимно проголосовали за участие в лиге ESL. Руководство PEA ничего не оставалось делать, кроме как временно приостановить деятельность.
Что теперь будет с Профессиональной киберспортивной ассоциацией, неизвестно. Но никакой лиги по CS:GO уже точно не будет.

Игроки отстояли свои права. Но им необходимо внимательней изучать контракты перед их подписанием, полагает Шон Смит. Он также убеждён, что киберспортсмены выбрали EPL исходя из финансовой выгоды. ESL предоставляют призовой фонд и возможности дополнительного дохода в сумме на $ 2 млн. Финансовые возможности PEA намного скромнее и не выдерживают никакой конкуренции. В конце концов, успех соревнований зависит не от зрелищных матчей, а от количества популярных команд на турнире. Иначе тебя никто не будет смотреть.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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