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175 лет назад 2016
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Компания Nintendo провела презентацию консоли Nintendo Switch
Текст: Александр Бражник

Ни слова про киберспорт. Состоялась презентация Nintendo Switch

Представители компании Nintendo раскрыли дату выхода и некоторые технические характеристики своей новой игровой системы.
13 января 2017, пятница. 12:20. Киберспорт
Компания Nintendo провела официальную презентацию своей новой консоли Nintendo Switch, объявив дату выхода устройства. На прилавках магазинов приставка появится уже 3 марта, а её цена составит 300 долларов. Правда, пока цена объявлена только для США и для других регионов она может отличаться. На презентации рассказали об отдельных технических характеристиках Nintendo Switch, представили стартовую линейку игр, но так и не рассказали о киберспортивном потенциале устройства, на который намекали раньше.

После демонстрации первого трейлера Nintendo Switch в октябре прошлого года уже была понятна концепция, которой придерживались создатели консоли при разработке устройства, но оставалась масса вопросов относительно технического воплощения идеи. Компания Nintendo осталась верна себе в попытке представить революционный продукт, способный изменить представление о современных развлечениях. Японцы попытались создать единую платформу для видеоигр, которую можно использовать одновременно и как домашнюю приставку, и как портативную консоль. Причём переход из одного состояния в другое можно осуществлять, не прерывая игрового процесса.

Японская хитрость


Основным вопросом оставалась мощность карманного устройства, ведь, по сути, для воплощения в жизнь концепции непрерывной игры дома и в дороге всё игровое железо должно уместиться в сравнительно небольшую портативную консоль. И тут, по слухам, разработчики схитрили, запрятав в док-станцию охлаждающую систему и разгоняя мощность приставки при работе в связке с телевизором. Официально до сих пор не объявлено ни о разрешении картинки, которую будет выдавать Nintendo Switch на экране телевизора и дисплее диагональю 6,2 дюйма, ни о производительности устройства. Скорее всего, по этим показателям она будет проигрывать большим приставкам от Sony и Microsoft, однако Nintendo никогда не гналась за данными характеристиками конкурентов.
До сих пор не объявлено ни о разрешении картинки, ни о производительности Nintendo Switch.


Не в одно касание


Nintendo Switch стало первым устройством компании, которое получило мультисенсорный экран. Это открывает перед консолью новые горизонты в плане управления игровым процессом при использовании портативной версии.

Новая консоль оснащена съёмными контроллерами Joy-Con, которые как трансформер присоединяются к планшету по обе стороны экрана. В таком виде портативное устройство предназначено для одиночной игры. Из правого и левого Joy-Con также собирается напоминающее стандартные контроллеры устройство. Каждый мини-контроллер имеет собственный акселерометр и гироскоп и поддерживает функцию вибрации. На одном Joy-Con установлена инфракрасная камера, на основе которой реализуется система распознавания жестов. Демонстрации сборного контроллера на презентации было уделено едва ли не больше времени, чем самой консоли. Новинка действительно выглядит очень эффектно, однако самостоятельно работающие «половинчатые» контроллеры кажутся слишком маленькими и неудобными.
Демонстрации сборного контроллера на презентации было уделено едва ли не больше времени, чем самой консоли.

В собранном виде устройство лучше всего использовать при запуске игр на телевизоре в домашней обстановке. Также можно играть более привычным геймпадом HORI Pad или аркадным джойстиком Real Arcade Pro SW, которые в базовый набор не входят. Для кооперативного прохождения два игрока могут использовать по одному Joy-Con, в том же режиме управления ведутся и многопользовательские состязания, которые в первом ролике явно указывали на желание Nintendo привлечь киберспортивную аудиторию. Для локальной игры в большой компании по беспроводной сети можно подключить до 8 консолей Nintendo Switch.

При разработке новой консоли дизайнеры Nintendo постарались на славу, однако количество возможных комбинаций устройства кажется чрезмерным. Складные контроллеры, изменяемая портативная консоль, модифицируемая при помощи док-станции домашняя приставка – всё это выглядит футуристично и словно переносит в эпоху трансформеров. Красиво и впечатляюще, но ценность игровых приставок заключена отнюдь не в их внешнем виде. Важно, чтобы на деле это не свелось к ситуации, когда из четырёх известных букв, как ни крути, складывается только одно слово.

Оперативное беспамятство


Презентация оказалась направлена на демонстрацию внешнего совершенства новинки. О характеристиках железа не было сказано почти ни слова, что наводит на неприятные мысли. Опять же по слухам, объем оперативной памяти Nintendo Switch составит 4 Гб, что сравнимо с объёмом оперативки современных смартфонов на Android и вдвое больше, чем у iPhone 7. Конечно, топовые версии мобильных телефонов сейчас сложно уличить в недостаточном быстродействии, но и создаются они не для видеоигр, которые по умолчанию требуют более крутых характеристик.

Верхний предел работы батареи в режиме игр составит 6 часов, однако в зависимости от запущенного на приставке проекта он может уменьшиться вдвое.

Про ёмкость аккумулятора портативной консоли разработчики упомянули крайне обтекаемо. Верхний предел работы батареи в режиме игр составит 6 часов, однако в зависимости от запущенного на приставке проекта он может уменьшиться вдвое. Это также уступает показателям современных смартфонов и планшетов. Зарядка консоли будет производиться в док-станции или при помощи порта USB-C. А имеющийся в Nintendo Switch слот для карт памяти, как ожидается, позволит дополнительно использовать до 128 Гб пространства.

Ударная линейка


На презентации Nintendo Switch была приоткрыта завеса тайны над первыми играми для новой консоли. До сих пор по обрывочным данным можно было сделать вывод о выходе на Switch легендарной Zelda, любимой многими Skyrim и нескольких симуляторов командных спортивных игр. Также поговаривали о вездесущем Mario и расширенной версии Pokemon. Подтвердилась только часть этой информации.

В игровой линейке Nintendo Switch окажутся FIFA и NBA 2K.

С выходом консоли будут доступны The Legend of Zelda: Breath of the Wild, The Elder Scrolls V: Skyrim, Mario Kart 8 Deluxe и Super Mario Odyssey, несколько частей Dragon Quest. Также в списке появились FIFA и NBA 2K. Значительную часть игровой линейки составят игры, разработанные специально под возможности Joy-Con. К таковым можно отнести 1-2-Switch с ковбойскими дуэлями и танцами, файтинг ARMS с управлением в режиме гироскопических контролеров и головоломка Snipperclips – Cut it out, together! для компании до 4 человек.

Напомним, что в первоначальном списке поддержки Nintendo Switch засветилось порядка 50 разработчиков и издателей игр, среди которых Electronic Arts, Ubisoft, CAPCOM, SEGA, Take-Two, Telltale Games и другие производители игр.

В финале заметим, что на презентации Nintendo не уделила ни секунду киберспорту, хотя на первом показе консоли пару месяцев назад, на этот аспект устройства японское издательство прозрачно намекала. Впрочем, учитывая анонс Splatoon 2, из которой Nintendo и будет делать киберспортивную дисциплину, о компьютерном спорте в связке с Nintendo Switch мы ещё не раз услышим.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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