Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат Футбольные трансферы Допинг
Билеты на спорт Купить билет на матч ХК Витязь!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
Как выглядит команда года в FIFA 17
Фото: Reuters
Текст: Андрей Загудаев

«Ура, Кроос снова хорош». Как выглядит команда года в FIFA 17

Пике и Кроос получили значительные апгрейды, Роналду по-прежнему круче всех. Какой получилась команда года в FIFA 17.
13 января 2017, пятница. 15:15. Киберспорт
9 января ФИФА на специальном мероприятии назвала имена 11 футболистов, которые вошли в команду года. В составе оказались пять игроков «Реала» (Рамос, Марсело, Кроос, Модрич и Роналду), четыре футболиста «Барселоны» (Месси, Суарез, Неймар и Пике), а также Мануэль Нойер из «Баварии» и Дани Алвес из «Ювентуса». В этот же день, уже по сложившейся традиции, в честь такого события в FIFA 17 появились специальные карточки всех 11 футболистов с увеличенными показателями.

Впрочем, выбор организации подвергся жёсткой критики как со стороны многих профессионалов, так и простых футбольных болельщиков, которые ждали, что в команде окажутся как минимум Пепе, который провёл блистательный сезон, и Джанлуиджи Буффон. Сейчас на сайте Futhead.com — самой популярной базе игроков, посвящённой футбольному симулятору, — у карточки Дани Алвеса 1100 дизлайков, у Пике — 500, у Иньесты — 250. Таким образом пользователи реагируют на несправедливый, по их мнению, выбор ФИФА. Но повлиять, конечно, они ни на что уже не могут. Итак, вот как выглядит команда года в FIFA 17.

Вратарь — Мануэль Нойер («Бавария»)


Мануэль Нойер («Бавария»)

Мануэль Нойер («Бавария»)


Бессменный участник сильнейшей команды мира и обладатель почти всех возможных трофеев в современном футболе. Нойер и без TOTY-улучшения был лучшим вратарём в игре, а теперь с этим спорить точно стало бесполезно. Синяя карточка немца — главная мечта всех поклонников Бундеслиги в FIFA 17.

Правый защитник — Дани Алвес («Ювентус»)


Дани Алвес («Ювентус»)

Дани Алвес («Ювентус»)


Дани Алвес — главное недоразумение, по мнению поклонников FIFA и футбола, в этой команде года. В силе бразильского защитника, конечно, никто не сомневается, но многие считают, что Алвес вытеснил из состава, заслужившего в нём место португальца Пепе. Впрочем, улучшенная карточка футболиста в FIFA 17 с невероятными показателями поможет многим поднять настроение. Особенно должны быть довольны поклонники итальянского футбольного первенства.

Левый защитник — Марсело («Реал»)


Марсело («Реал»)

Марсело («Реал»)


Второй бразильский защитник расположился на противоположном фланге обороны и тут, в отличие от Алвеса, вопросов к составителям команды нет. Марсело вместе с мадридским «Реалом» выиграл Лигу чемпионов и, пожалуй, действительно является сейчас сильнейшим игроком на своей позиции. TOTY-апгрейд в FIFA 17 превратил бразильца из отличного игрока в феноменального, особенно если вы любите играть в атакующий виртуальный футбол и разрешаете своим крайним защитникам активно поддерживать атаку.

Центральные защитники — Серхио Рамос («Реал») и Жерар Пике («Барселона»)


Серхио Рамос («Реал»)

Серхио Рамос («Реал»)


К половине испанской связки, как и к Марсело, вопросов нет. Серхио Рамос провёл 2016-й на высоком уровне: забивал на последних минутах, выиграл Лигу чемпионов, обезвреживал одного грозного нападающего за другим. Поэтому и заслужил место среди 11 самых-самых.
Жерар Пике («Барселона»)

Жерар Пике («Барселона»)


А вот наличие в команде ЖерараПике многими воспринимается как недоразумение. С «Барселоной» Пике выиграл испанское первенство, да, но в ЛЧ уступил «Реалу», а про европейское первенство и вспоминать не хочется. Помимо упоминаемого выше Пепе многие болельщики были не прочь видеть в команде, например, Бонуччи из «Ювентуса» или Тьяго Силву из «ПСЖ». В общем, наличие в команде Пике, пожалуй, главный вопрос к голосовавшим за него людям.

Полузащитники — Лука Модрич, Тони Кроос (оба — «Реал») и Андрес Иньеста («Барселона»)


Лука Модрич («Реал»)

Лука Модрич («Реал»)


Хорватский моторный полузащитник не мог не попасть в команду года, потому что в 2016-м был невероятно хорош. В составе «Реала» выиграл Лигу чемпионов и очень ярко проявил себя на Евро-2016, где тащил на своих плечах не самую маститую сборную Хорватии. В FIFA 17 у Модрича теперь просто феноменальная карточка. С такими показателями хорват может сыграть буквально на любой позиции в центре поля и даже в нападении.
Тони Кроос («Реал»)

Тони Кроос («Реал»)


Тони Кроос до зимнего апгрейда был одним из самых бесполезных высокоуровневых футболистов в режиме Ultimate Team в FIFA 17. Он стоил нормальных денег, но никто его всё равно не ставил в свои составы из-за очень невысокой скорости — одного из самых важных показателей в футбольном симуляторе от EA Sports. Получив улучшения Кроос не стал Усейном Болтом, но превратился уже в более-менее интересного центрального полузащитника с, между прочим, самым высоким показателем точности пасов в игре. Тони, верим!
Андрес Иньеста («Барселона»)

Андрес Иньеста («Барселона»)


Если к господам выше претензий нет, то появление Иньесты в команде года — это скорее реверанс в сторону былых заслуг испанца. Ведь как минимум Канте и Погба могли также претендовать на попадание в состав. В FIFA 17 Иньеста, несмотря на внушительное улучшение характеристик, остаётся одним из самых тонких и умных игроков, которые могут и обыграть, и отдать голевой пас нападающим. Настоящий волшебник полузащиты.

Правый форвард — Лионель Месси («Барселона»)


Лионель Месси («Барселона»)

Лионель Месси («Барселона»)


В этом году Месси проиграл очередной раунд противостояния своему извечному сопернику из Португалии, но представить себе команду года без аргентинца по-прежнему невозможно. Он остаётся одним из лучших (если не лучшим) игроков мира даже в неудачные для себя сезоны. Месси в FIFA 17 получил царский апгрейд, даже больше чем у Роналду, и стоит в два раз дешевле, чем португалец. В общем, и в виртуальном пространстве Месси остаётся великим игроком.

Центральный форвард — Луис Суарес («Барселона»)



Вся футбольная общественность ждала, что в центре нападения будет не уругвайский форвард, а нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн, но профессионалы проголосовали иначе. И трудно их в этом винить: Суарес выглядит в составе «Барселоны» лучшим нападающим мира. Недавно уругваец забил 100-й мяч в 120-м поединке в футболке сине-гранатовых — феноменальный результат! Апгрейд в FIFA 17 превратил Суареса в машину по производству голов, который умеет на виртуальном поле абсолютно всё.
Луис Суарес («Барселона»)

Луис Суарес («Барселона»)

Левый форвард — Криштиану Роналду («Реал»)


Криштиану Роналду («Реал»)

Криштиану Роналду («Реал»)


Второй год подряд EA Sports награждает португальца карточкой с наивысшим из возможных рейтингов — 99. Роналду, как бы не хотели это признавать поклонники Лео Месси, остаётся богом FIFA и её самым сильным футболистом (не считая легенд). Апгрейд превратил Роналду из лучшего в настоящего терминатора футбола. На данный момент именно TOTY-карточка португальца является самой дорогой в игре — за неё придётся выложить около 7 млн монет.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 1
Теги
FIFA 17
Новости. Киберспорт
13 января 2017, пятница
13:32 .Russia разошлась миром с Epsilon на WESG по CS:GO
13:13 Team Ukraine и MAX.Y сыграли вничью на WESG по Dota 2
12:39 Virtus.pro и Team EnVyUs сыграли вничью на WESG по CS:GO
11:31 Virtus.pro и NiP получили инвайты на турнир IEM Katowice 2017 по CS:GO
08:31 Раскрыты подробности выхода игровой приставки Nintendo Switch
12 января 2017, четверг
19:34 Natus Vincere анонсировала главного тренера состава по League of Legends
19:10 Разработчики игры DiRT Rally добавили поддержку виртуальной реальности
16:55 Команда .Russia обыграла Team One в рамках групповой стадии WESG по CS:GO
15:58 Team Ukraine обыграла Comanche в рамках групповой стадии WESG
13:55 Пуджан «FNS» Мехта присоединился к составу CLG по CS:GO
12:17 Егор «Vincent Vega» Медведев присоединился к составу M19 по League of Legends
11 января 2017, среда
22:16 Valve не повысит цен на игры в Steam из-за «налога на Google»
21:51 GODSENT отказалась от участия в финалах WESG 2016
17:30 Мальте «Biver» Винтер: приглашение в Na`Vi — мой главный успех в 2016 году
16:00 Virtus.pro и Na`Vi потеряли позиции в рейтинге лучших команд мира по CS:GO
15:23 РФПЛ анонсировала турнир по FIFA 17
14:14 Lionsgate вложилась в киберспортивную организацию Immortals
14:00 Стриминговый сервис Azubu приобрёл конкурента Hitbox
12:30 CLG подписала трёх экс-игроков Na`Vi по Hearthstone
11:11 Роман Дворянкин: оцениваю выступление VP на мэйджоре как удовлетворительное
00:03 «Майами Хит» купил долю в киберспортивной организации Misfits
10 января 2017, вторник
18:57 Newbee собрала новый состав по Dota 2 под названием Newbee.Boss
17:21 Объявлены номинанты церемонии награждения независимых разработчиков IGF 2017
16:44 Wings Gaming и compLexity зарегистрировали состав на предстоящий сезон по Dota 2
13:41 Gambit Gaming прошла на DreamHack Las Vegas 2017 по CS:GO
12:35 Организаторы DAC анонсировали следующий турнир по Dota 2
12:14 Полтора миллиона профилей сайта ESEA попали в открытый доступ
02:09 HCT Winter Championship пройдёт на Багамских островах
01:17 Организация Reunited объявила о своём закрытии
00:00 FlipSid3 Tactics обыграла Heroic в рамках квалификации на DH Las Vegas 2017
9 января 2017, понедельник
22:37 Gambit eSports одержала первую победу на квалификации к DH Masters Las Vegas
18:54 Организация M19 объявила о своём возвращении на киберспортивную сцену
16:21 Василий Кикнадзе: киберспортсмены в очень хорошей физической форме
13:38 Команда Rogue стала чемпионом турнира ESEA Season 23 по CS:GO
8 января 2017, воскресенье
22:37 Team Empire определилась с составом по Dota 2
21:15 Digital Chaos стала чемпионом ESL One Genting
17:58 Сунь «Jixing» Жуньфу присоединился к LGD.FY
17:09 Rebels победила на ProDotA Cup Europe #13
14:28 Newbee сыграет в финале ESL One Genting
13:31 Cloud9 представила новый состав по Dota 2
12:52 Эйбэд «Abed» Юсоп укомплектовал состав Team Onyx
12:21 DC обыграла Virtus.pro и вышла в финал ESL One Genting
7 января 2017, суббота
18:50 В Республике Беларусь зарегистрирована Федерация компьютерного спорта
18:19 Яо «Yao» Чжэнчжэн перешёл в основной состав LGD Gaming по Dota 2
18:12 Wings Gaming прошла в плей-офф турнира ESL One Genting по Dota 2
Все новости RSS
Какую игру можно назвать киберспортивной дисциплиной года?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+