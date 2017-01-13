«Ура, Кроос снова хорош». Как выглядит команда года в FIFA 17

Впрочем, выбор организации подвергся жёсткой критики как со стороны многих профессионалов, так и простых футбольных болельщиков, которые ждали, что в команде окажутся как минимум Пепе, который провёл блистательный сезон, и Джанлуиджи Буффон. Сейчас на сайте Futhead.com — самой популярной базе игроков, посвящённой футбольному симулятору, — у карточки Дани Алвеса 1100 дизлайков, у Пике — 500, у Иньесты — 250. Таким образом пользователи реагируют на несправедливый, по их мнению, выбор ФИФА. Но повлиять, конечно, они ни на что уже не могут. Итак, вот как выглядит команда года в FIFA 17.
Вратарь — Мануэль Нойер («Бавария»)
Мануэль Нойер («Бавария»)
Бессменный участник сильнейшей команды мира и обладатель почти всех возможных трофеев в современном футболе. Нойер и без TOTY-улучшения был лучшим вратарём в игре, а теперь с этим спорить точно стало бесполезно. Синяя карточка немца — главная мечта всех поклонников Бундеслиги в FIFA 17.
Правый защитник — Дани Алвес («Ювентус»)
Дани Алвес («Ювентус»)
Дани Алвес — главное недоразумение, по мнению поклонников FIFA и футбола, в этой команде года. В силе бразильского защитника, конечно, никто не сомневается, но многие считают, что Алвес вытеснил из состава, заслужившего в нём место португальца Пепе. Впрочем, улучшенная карточка футболиста в FIFA 17 с невероятными показателями поможет многим поднять настроение. Особенно должны быть довольны поклонники итальянского футбольного первенства.
Левый защитник — Марсело («Реал»)
Марсело («Реал»)
Второй бразильский защитник расположился на противоположном фланге обороны и тут, в отличие от Алвеса, вопросов к составителям команды нет. Марсело вместе с мадридским «Реалом» выиграл Лигу чемпионов и, пожалуй, действительно является сейчас сильнейшим игроком на своей позиции. TOTY-апгрейд в FIFA 17 превратил бразильца из отличного игрока в феноменального, особенно если вы любите играть в атакующий виртуальный футбол и разрешаете своим крайним защитникам активно поддерживать атаку.
Центральные защитники — Серхио Рамос («Реал») и Жерар Пике («Барселона»)
Серхио Рамос («Реал»)
К половине испанской связки, как и к Марсело, вопросов нет. Серхио Рамос провёл 2016-й на высоком уровне: забивал на последних минутах, выиграл Лигу чемпионов, обезвреживал одного грозного нападающего за другим. Поэтому и заслужил место среди 11 самых-самых.
Жерар Пике («Барселона»)
А вот наличие в команде ЖерараПике многими воспринимается как недоразумение. С «Барселоной» Пике выиграл испанское первенство, да, но в ЛЧ уступил «Реалу», а про европейское первенство и вспоминать не хочется. Помимо упоминаемого выше Пепе многие болельщики были не прочь видеть в команде, например, Бонуччи из «Ювентуса» или Тьяго Силву из «ПСЖ». В общем, наличие в команде Пике, пожалуй, главный вопрос к голосовавшим за него людям.
Полузащитники — Лука Модрич, Тони Кроос (оба — «Реал») и Андрес Иньеста («Барселона»)
Лука Модрич («Реал»)
Хорватский моторный полузащитник не мог не попасть в команду года, потому что в 2016-м был невероятно хорош. В составе «Реала» выиграл Лигу чемпионов и очень ярко проявил себя на Евро-2016, где тащил на своих плечах не самую маститую сборную Хорватии. В FIFA 17 у Модрича теперь просто феноменальная карточка. С такими показателями хорват может сыграть буквально на любой позиции в центре поля и даже в нападении.
Тони Кроос («Реал»)
Тони Кроос до зимнего апгрейда был одним из самых бесполезных высокоуровневых футболистов в режиме Ultimate Team в FIFA 17. Он стоил нормальных денег, но никто его всё равно не ставил в свои составы из-за очень невысокой скорости — одного из самых важных показателей в футбольном симуляторе от EA Sports. Получив улучшения Кроос не стал Усейном Болтом, но превратился уже в более-менее интересного центрального полузащитника с, между прочим, самым высоким показателем точности пасов в игре. Тони, верим!
Андрес Иньеста («Барселона»)
Если к господам выше претензий нет, то появление Иньесты в команде года — это скорее реверанс в сторону былых заслуг испанца. Ведь как минимум Канте и Погба могли также претендовать на попадание в состав. В FIFA 17 Иньеста, несмотря на внушительное улучшение характеристик, остаётся одним из самых тонких и умных игроков, которые могут и обыграть, и отдать голевой пас нападающим. Настоящий волшебник полузащиты.
Правый форвард — Лионель Месси («Барселона»)
Лионель Месси («Барселона»)
В этом году Месси проиграл очередной раунд противостояния своему извечному сопернику из Португалии, но представить себе команду года без аргентинца по-прежнему невозможно. Он остаётся одним из лучших (если не лучшим) игроков мира даже в неудачные для себя сезоны. Месси в FIFA 17 получил царский апгрейд, даже больше чем у Роналду, и стоит в два раз дешевле, чем португалец. В общем, и в виртуальном пространстве Месси остаётся великим игроком.
Центральный форвард — Луис Суарес («Барселона»)
Вся футбольная общественность ждала, что в центре нападения будет не уругвайский форвард, а нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн, но профессионалы проголосовали иначе. И трудно их в этом винить: Суарес выглядит в составе «Барселоны» лучшим нападающим мира. Недавно уругваец забил 100-й мяч в 120-м поединке в футболке сине-гранатовых — феноменальный результат! Апгрейд в FIFA 17 превратил Суареса в машину по производству голов, который умеет на виртуальном поле абсолютно всё.
Луис Суарес («Барселона»)
Левый форвард — Криштиану Роналду («Реал»)
Криштиану Роналду («Реал»)
Второй год подряд EA Sports награждает португальца карточкой с наивысшим из возможных рейтингов — 99. Роналду, как бы не хотели это признавать поклонники Лео Месси, остаётся богом FIFA и её самым сильным футболистом (не считая легенд). Апгрейд превратил Роналду из лучшего в настоящего терминатора футбола. На данный момент именно TOTY-карточка португальца является самой дорогой в игре — за неё придётся выложить около 7 млн монет.