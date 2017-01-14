«Ты не можешь взять и приписать заслуги себе»

Стыдно использовать название M19 и пытаться заработать на чужих заслугах.
9 января новое руководство M19 объявило об организации. Бывший состав Albus NoX Luna, вошедший в число 8 лучших команд на чемпионате мира — 2016, стал первым приобретенным активом. Сумма сделки не уточняется. Вместе с игроками под знамёна M19 перешли два сотрудника ANX. Юрий Марков займёт должность директора по дисциплинам. Константин «Ansva» Чанчиков» будет работать на позиции менеджера и помощника тренера. В анонсе также говорилось о проведении тренировок на территории отреставрированной усадьбы XVIII века площадью в 11 гектар.
Владельцы новой организации — Владислав Кригер, Александр Шлемин и Андрей Михеев. До последнего момента руководство M19 не раскрывало себя. 13 января Шлемин дал интервью порталу Cybersport.ru. В нём он рассказал, что раньше был киберспортсменом, играл в WarCraft 3 за клан БМК в клубе M19, расположенном по адресу Московский проспект, дом 19 в городе Санкт-Петербурге (отсюда и название организации). Партнёром бизнесмена стал Андрей Михеев. По неподтвержденной информации, в прошлом он профессионально выступал за хоккейный клуб ЦСКА. Последний из акционеров, Владислав Кригер, — основатель и глава компании MyWifi.
«Мы выходцы из классического бизнеса — строительство, клининг и т.д.», — заявил Шлемин.
M19 существует за счёт частных инвестиций. Шлемин не стал раскрывать, кто именно спонсирует организацию. «Сейчас [мы] находимся в такой стадии, что не хотелось бы раскрывать эту информацию», — пояснил бизнесмен.
Помимо состава по League of Legends менеджмент планирует подписывать и другие команды. В планах у M19 создание тренировочной базы для киберспортсменов. Там будут готовить игроков для составов второго эшелона.
Бывшие игроки M19 выразили протест по поводу использования названия. «Какие-то люди из ниоткуда пытаются присвоить чужие заслуги, что-то на этом нажить», — заявил Алексей «NooK» Козловский. В интервью Cybersport.ru киберспортсмены негативно отозвались о команды. По их мнению, использовать чужую историю и название – низко.
«Де-юре, М19 — набор букв и цифр, не субъект права, де-факто — это львиная доля жизни многих из нас, и за использование её части вам придется отвечать в рамках действующего законодательства», — подчеркнул Виталий «MadFan» Починкин.
Руководство новоиспечённой организации начало общение с бывшими участниками команды после официального анонса. Сделано это было во избежание утечки информации. Как заявил Шлемин, стороны ведут переговоры. Однако он выразил опасение по поводу их успешного завершения.
«По поводу приобретения бренда я хотел бы сказать, что бренда как такового не существует. Никогда не было зарегистрировано такой организации, как М19. Товарного знака не существует, покупать нечего», — отметил Шлемин. По его словам, в прошлом он часто играл в питерском компьютерном клубе. И хотя он не был частью команды, у него никогда не возникали сомнения по поводу возрождения бренда.
В русскоязычном киберспортивном сообществе люди разделились на два лагеря. Одни считают претензии бывших участников M19 необоснованными, а их реакцию называют истерикой. Другие полагают, что было бы лучше начать с нуля и не использовать чужое название, так как у Шлемина и Михеева на это нет морального права.