Битва регионов. В столице разыграют Кубок России по киберспорту

— заключительный этап киберспортивного Кубка России соберёт в московском клубе YOTASPACE 176 спортсменов из 8 регионов;
— организация Natus Vincere представила обновлённый состав по League of Legends на новый сезон;
— в Германии стартовал DreamHack Leipzig 2017 по Counter-Strike: Global Offensive с призовым фондом $ 100 тыс.;
— канадец Пуджан «FNS» Мехта вернулся в команду Counter Logic Gaming, а организация Orbit обзавелась новым составом по CS:GO;
— появились слухи о переносе места проведения Tne International в связи с закрытием «Кей-Арены» в американском Сиэтле.