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175 лет назад 2016
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Итоги группового этапа WESG 2016 по Dota 2
Текст: Владимир Чайка

На дне. Провальное выступление СНГ-команд на WESG по Dota 2

Российские Fantastic Five и Comanche, а также украинские Team Ukraine и Team X-Bet не смогли пройти групповой этап WESG по Dota 2.
14 января 2017, суббота. 14:30. Киберспорт
Команда MVP — последняя надежда СНГ. Как же было много шуток на эту тему в своё время, и вот настал момент, когда это реальность. Корейцы из MVP Phoenix, благодаря своему агрессивному стилю игры, частенько становились любимчиками наших фанатов после того, как все СНГ-коллективы вылетали из какого-то турнира. Но в начале 2017 года в преддверии World Electronic Sport Games по Dota 2 организация MVP подписала перспективную киргизскую пятёрку NoLifer 5, которая отобралась на турнир в Гуанчжоу. Теперь фанатам с постсоветского пространства остаётся болеть только за ребят из Кыргызстана,
так как российские и украинские сборные покинули турнир уже на групповой стадии.

Группа А
1. To.be.or.not.to.be, Китай — 11 очков
2. DileCom, Перу — 9
3. MVP Revolution, Кыргызстан — 8
4. Horde, Швеция — 7
5. Bravado Gaming, Южная Африка — 3
6. T-Show, Бразилия — 1

Без сенсаций не обошлось в группе А. Ещё до старта турнира все пророчили шведам Horde лёгкий проход в плей-офф, а букмекеры относили их к тройке лидеров, но на деле всё оказалось совсем не так. Формат группового этапа был таков, что команды играли между собой по две встречи. В случае ничьей оба коллектива получали по одному очку, но в случае победы на обеих картах команда забирала в свой актив сразу три очка. Так получилось, что Йоаким «Akke» Актерналл и компания оказались сильнее на двух картах только в борьбе с южноафриканцами, в то время как с остальными расписали мировую. Примечательно, что свой шанс Horde упустила в последний момент, когда в принципиальной борьбе проиграла MVP Revolution вторую карту. Первую строчку и попадание в четвертьфинал обеспечили себе китайцы T.O.T., а вот перуанцам DileCom ещё придется побороться за это право в дополнительном туре.
Ещё до старта турнира все безоговорочно пророчили шведам Horde лёгкий проход в плей-офф, но на деле всё оказалось совсем не так.

Группа В
1. Cloud 9, Дания — 13 очков
2. SG e-sports, Бразилия — 11
3. Team Romania, Румыния — 6
4. Fantastic Five, Россия — 5
5. Team X-Bet, Украина — 4
6. Vultur Gaming, Аргентина — 1

А вот лидеры турнира, согласно прогнозам букмекеров, датчане Cloud 9 полностью оправдали возложенные на них надежды. Команда уверенно расправилась со всеми соперниками и лишь бразильцам SG e-sports позволила отжать у себя одну карту. Представитель Южной Америки также не уступил ни в одном из противостояний, огорчив нашу Fantastic Five и румынов Team X-Bet одинаковым счётом 2:0. Российская команда сохраняла шансы на выход в следующий этап до последней карты, но всё же уступила в решающий момент сборной Румынии, которая и отправляется на дополнительный этап плей-офф. А ведь ещё до старта турнира и российская, и украинская команды считались одними из главных претендентов на попадание в восьмёрку лучших по итогам турнира.
Российская Fantastic Five сохраняла шансы на выход в следующий этап до последней карты, но всё же уступила в решающий момент сборной Румынии.

Группа С
1. The Alliance, Швеция — 13 очков
2. DUOBAO.Young, Китай — 13
3. Dark Passage, Турция — 6
4. s1 Lykos, Филиппины — 6
5. aboshamalah, Иордания — 6
6. Team One, Эквадор — 0

Наиболее равными оказались противостояния в группе С. Встреча шведской The Alliance и китайской DUOBAO.Young так и не определила сильнейшего, поскольку оба коллектива переиграли всех остальных, а между собой расписали мировую. Тем не менее первая строчка осталась за чемпионами мира 2013 года, так как они имеют лучший дополнительный параметр, который определяется меньшим количеством потраченного времени на игры. Также благодаря этому показателю в плей-офф прошли и турки Dark Passage, поделившие третью строчку со сборными Иордании и Филиппин. А вот главными неудачниками соревнований в Гуанчжоу оказались эквадорцы из Team One, поскольку вынуждены возвращаться домой с «баранкой» в итоговом зачёте.
Группа D
1. TNC Pro Team, Филиппины — 10 очков
2. Infamous, Перу — 10
3. MAX.Y, Китай — 8
4. Team Ukraine, Украина — 6
5. Comanche, Россия — 3
6. Signature.Trust, Таиланд — 2

Главной сенсацией группового этапа можно назвать вылет из турнира звёздного состава Team Ukraine. Как ни цеплялись украинцы за надежду на плей-офф на последней карте с Signature.Trust, для которых этот поединок не играл никакой роли, а зацепиться не смогли. Выступления у них не задались ещё с первого тура, когда они без каких-либо шансов уступили перуанцам Infamous. Первую строчку в группе и место в четвертьфинале в последнем туре обеспечили себе филиппинцы TNC, которые переиграли российскую Comanche.
Выступления Team Ukraine не задались ещё с первого тура, когда она без каких-либо шансов уступила перуанцам Infamous.

Подводя итоги группового этапа, можно смело в очередной раз говорить о провальном выступлении СНГ-команд. Невооруженным глазом заметен застой в игре наших коллективов, в то время как представители других регионов уверенно идут в отрыв. Наиболее успешно себя проявили китайцы и перуанцы, их команды в полном составе прошли в плей-офф. Последней надеждой наших фанатов остаётся MVP Revolution из Кыргызстана, которой предстоит в дополнительном туре побороться с бразильцами SG e-sports за право выступить в четвертьфинале WESG 2016.
Нам же остаётся радоваться другим новостям: в эти дни центровой Virtus.pro Владимир «No0ne» Миненко взял отметку в 9 тыс. очков одиночного рейтинга. Надеемся, уже в ближайшем будущем личные достижениях российских игроков перерастут и в командные.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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