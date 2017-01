На дне. Провальное выступление СНГ-команд на WESG по Dota 2

Ещё до старта турнира все безоговорочно пророчили шведам Horde лёгкий проход в плей-офф, но на деле всё оказалось совсем не так.

Российская Fantastic Five сохраняла шансы на выход в следующий этап до последней карты, но всё же уступила в решающий момент сборной Румынии.

Выступления Team Ukraine не задались ещё с первого тура, когда она без каких-либо шансов уступила перуанцам Infamous.

Команда MVP — последняя надежда СНГ. Как же было много шуток на эту тему в своё время, и вот настал момент, когда это реальность. Корейцы из MVP Phoenix, благодаря своему агрессивному стилю игры, частенько становились любимчиками наших фанатов после того, как все СНГ-коллективы вылетали из какого-то турнира. Но в начале 2017 года в преддверии World Electronic Sport Games по Dota 2 организация MVP подписала перспективную киргизскую пятёрку NoLifer 5, которая отобралась на турнир в Гуанчжоу. Теперь фанатам с постсоветского пространства остаётся болеть только за ребят из Кыргызстана,так как российские и украинские сборные покинули турнир уже на групповой стадии.1. To.be.or.not.to.be, Китай — 11 очков2. DileCom, Перу — 93. MVP Revolution, Кыргызстан — 84. Horde, Швеция — 75. Bravado Gaming, Южная Африка — 36. T-Show, Бразилия — 1Без сенсаций не обошлось в группе А. Ещё до старта турнира все пророчили шведам Horde лёгкий проход в плей-офф, а букмекеры относили их к тройке лидеров, но на деле всё оказалось совсем не так. Формат группового этапа был таков, что команды играли между собой по две встречи. В случае ничьей оба коллектива получали по одному очку, но в случае победы на обеих картах команда забирала в свой актив сразу три очка. Так получилось, что Йоаким «Akke» Актерналл и компания оказались сильнее на двух картах только в борьбе с южноафриканцами, в то время как с остальными расписали мировую. Примечательно, что свой шанс Horde упустила в последний момент, когда в принципиальной борьбе проиграла MVP Revolution вторую карту. Первую строчку и попадание в четвертьфинал обеспечили себе китайцы T.O.T., а вот перуанцам DileCom ещё придется побороться за это право в дополнительном туре.1. Cloud 9, Дания — 13 очков2. SG e-sports, Бразилия — 113. Team Romania, Румыния — 64. Fantastic Five, Россия — 55. Team X-Bet, Украина — 46. Vultur Gaming, Аргентина — 1А вот лидеры турнира, согласно прогнозам букмекеров, датчане Cloud 9 полностью оправдали возложенные на них надежды. Команда уверенно расправилась со всеми соперниками и лишь бразильцам SG e-sports позволила отжать у себя одну карту. Представитель Южной Америки также не уступил ни в одном из противостояний, огорчив нашу Fantastic Five и румынов Team X-Bet одинаковым счётом 2:0. Российская команда сохраняла шансы на выход в следующий этап до последней карты, но всё же уступила в решающий момент сборной Румынии, которая и отправляется на дополнительный этап плей-офф. А ведь ещё до старта турнира и российская, и украинская команды считались одними из главных претендентов на попадание в восьмёрку лучших по итогам турнира.1. The Alliance, Швеция — 13 очков2. DUOBAO.Young, Китай — 133. Dark Passage, Турция — 64. s1 Lykos, Филиппины — 65. aboshamalah, Иордания — 66. Team One, Эквадор — 0Наиболее равными оказались противостояния в группе С. Встреча шведской The Alliance и китайской DUOBAO.Young так и не определила сильнейшего, поскольку оба коллектива переиграли всех остальных, а между собой расписали мировую. Тем не менее первая строчка осталась за чемпионами мира 2013 года, так как они имеют лучший дополнительный параметр, который определяется меньшим количеством потраченного времени на игры. Также благодаря этому показателю в плей-офф прошли и турки Dark Passage, поделившие третью строчку со сборными Иордании и Филиппин. А вот главными неудачниками соревнований в Гуанчжоу оказались эквадорцы из Team One, поскольку вынуждены возвращаться домой с «баранкой» в итоговом зачёте.1. TNC Pro Team, Филиппины — 10 очков2. Infamous, Перу — 103. MAX.Y, Китай — 84. Team Ukraine, Украина — 65. Comanche, Россия — 36. Signature.Trust, Таиланд — 2Главной сенсацией группового этапа можно назвать вылет из турнира звёздного состава Team Ukraine. Как ни цеплялись украинцы за надежду на плей-офф на последней карте с Signature.Trust, для которых этот поединок не играл никакой роли, а зацепиться не смогли. Выступления у них не задались ещё с первого тура, когда они без каких-либо шансов уступили перуанцам Infamous. Первую строчку в группе и место в четвертьфинале в последнем туре обеспечили себе филиппинцы TNC, которые переиграли российскую Comanche.Подводя итоги группового этапа, можно смело в очередной раз говорить о провальном выступлении СНГ-команд. Невооруженным глазом заметен застой в игре наших коллективов, в то время как представители других регионов уверенно идут в отрыв. Наиболее успешно себя проявили китайцы и перуанцы, их команды в полном составе прошли в плей-офф. Последней надеждой наших фанатов остаётся MVP Revolution из Кыргызстана, которой предстоит в дополнительном туре побороться с бразильцами SG e-sports за право выступить в четвертьфинале WESG 2016.Нам же остаётся радоваться другим новостям: в эти дни центровой Virtus.pro Владимир «No0ne» Миненко взял отметку в 9 тыс. очков одиночного рейтинга. Надеемся, уже в ближайшем будущем личные достижениях российских игроков перерастут и в командные.