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175 лет назад 2016
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Чего ожидать от 2017 года в киберспорте
Текст: Георгий Ядвидчук

Чего ожидать от 2017 года в киберспорте

Новые инвестиции, вторая волна футбольных клубов, развитие женских соревнований – лишь немногое, что может произойти.
15 января 2017, воскресенье. 13:45. Киберспорт
2016 год для киберспорта стал во многом переходным. Если раньше сообщество встречало новости об инвестициях со стороны бизнесменов или компаний салютом и феерверками, то сейчас крупными вложениями не удивишь. Впрочем, нельзя сказать, что глобальный рынок бездумно забрасывают деньгами и он раздут, как рыба фугу. Большинство организаций в основном барахтаются в поисках спонсоров и довольствуются подачками. 2017 год может изменить финансовую ситуацию в киберспорте.

Новые инвестиции и игроки



Аналитики Newzoo и SuperData давно пророчат приход гигантов на рынок. Только в январе Visa стала спонсором SK Gaming, а аdidas подписала контракт с Team Vitality. Если раньше компании только присматривались к индустрии, то сейчас действуют. Охота за новой аудиторией, особенно за поколением нулевых, заставляет выходить на новые рынки. У игроков сильнейших и раскрученных команд огромная аудитория, которая растёт из года в год (в основном это ребята 13-18 лет) — в сумме в социальных сетях она может составлять от нескольких десятков и сотен тысяч до миллиона, как в случае с OpTic.

Киберспорт как образ жизни



Большинство команд занимаются раскруткой собственных интернет-магазинов и брендов, таких как G2 Esports, Fnatic или Gambit Gaming. С приходом аdidas у Vitality появится собственная линейка. Для компаний, создающих одежду, киберспорт – как космос. Дизайн клубных футболок весьма далёк от того, что можно увидеть в традиционном спорте. Не исключён вариант, что со временем Nike, аdidas и другие компании будут соперничать друг с другом и предлагать игрокам многомиллионные контракты, как это происходит в футболе.

Новые приобретения



Так как у киберспортивного рынка нет практически никаких регуляторов, любая компания способна заехать на белом коне с мешком денег. Покупать здесь есть что. Но больших игроков пока беспокоит целесообразность и риски. Вероятно, в их глазах киберспорт – один большой стартап, который может выстрелить когда угодно и принести много денег.

Вторая волна футбольных клубов



Уже сейчас более 20 команд разного калибра (от «Спартака» до «Манчестер Сити») обзавелись игроками по FIFA 17, Counter-Strike: Global Offensive или League of Legends. В 2017 году будет понятно, насколько серьёзно менеджмент команд готов вкладываться в индустрию и появятся ли новые участники на рынке. Этому должен поспособствовать не только чемпионат мира по FIFA, но и профессиональная лига по Overwatch.

Женский киберспорт



Соревнования среди женщин по-прежнему переживают печальные времена: турниров мало, да и призовые не самые высокие. Для процветания женского киберспорта нет никаких предпосылок в 2017 году. Однако стоит кому-то одному вложить серьёзные деньги — и всё может поменяться.

Интерес со стороны государств



В 2016 году в России киберспорт признали спортом, а во Франции приняли «Цифровой закон». В проекте определили статус компьютерных соревнований (их отделили от азартных игр), прописали порядок получения призов и виз. Однако далеко не во всех странах существуют поблажки для профессионалов, и особенно остро стоит проблема с визами.

Очень часто киберспортсмены пропускают соревнования — когда по своей халатности, когда из-за определённых ограничений. Например, в 2016 году игрокам из России пришлось бросить выступления за европейские команды по League of Legends из-за проблем с оформлением документов для пребывания на территории Германии. Со временем киберспорт может стать национальной идеей или доходным направлением в сфере экономики стран. В Южной Корее и Китае игровые развлечения уже давно встроили в систему и научились зарабатывать на них.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Counter-Strike: Global Offensive Dota 2 FIFA 17 League of Legends
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