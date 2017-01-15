Красота по-русски. История девушки из Подмосковья

«Чемпионат» продолжает знакомить читателей с самыми симпатичными и талантливыми киберспортсменками мира. Героиней последнего материала этого года стала россиянка Анастасия «Nast1a» Евдокина, выступающая в составе европейской команды doyoueven.Уроженка Климовска отметилась несколькими отличными результатами в уходящем году. Временно заменив немку Джули «julies» Странковски в составе Team Heaven, она смогла выиграть бронзу на StarLadder Female Stars Championship в Санкт-Петербурге.В составе своей основной команды doyoueven Евдокина стала победителем европейских отборочных на чемпионат мира ESWC. Однако в Париже девушки проиграли три из четырёх матчей группового этапа, оказавшись сильнее лишь Property Female.Реабилитироваться за такой результат doyoueven смогли в самом конце года в шведском Йёнчёпинге, где проходил турнир DreamHack Winter 2016.В рамках этого состязания Анастасия и её коллеги по команде вышли в финал, где на двух картах обыграли шведок Orbit Female.Россиянка часто гостит в Европе в том числе и потому, что её молодой человек родом из Дании. Кстати, это небезызвестный Финн «karrigan» Андерсен, легендарный игрок эпохи позднего Counter-Strike 1.6, ныне выступающий в составе FaZe Clan.Анастасия и Финн в эти дни отмечают своё пятое Рождество вместе.