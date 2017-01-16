В расчёте на новые высоты. Новая консоль от Nintendo

— компания Nintendo провела презентацию своей новой приставки Nintendo Switch и рассказала о стартовой линейке игр для консоли;
— Джо Карнахан завершил работу над сценарием фильма по мотивам видеоигры Uncharted;
— закрытое бета-тестирование For Honor продлится с 26 по 29 января, выход игры запланирован на 14 февраля 2017 года;
— разработчики Mass Effect Andromeda поделились некоторыми техническими характеристиками игры;
— создатели Conan Exiles продемонстрировали систему строительства и разрушений в проекте;
— фанаты Overwatch обсуждают отношения между Ангелом и Гендзи после появления на тестовом сервере реплик ко Дню святого Валентина.