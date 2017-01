Как прошёл и чем запомнится WESG 2016 по Dota 2

Киберспортивная олимпиада

Игроки, представляющие одну страну в разных дисциплинах, выходили на сцену вместе под табличкой с названием своего государства.

Долгожданный триумф

Момент триумфа TnC Gaming

Проклятие тега

Злой рок преследует «датских мишек», которые стали частью Cloud9 всего за несколько недель до старта финальной части WESG 2016.

Стабильность — признак мастерства

Ни одной сборной, где игроки представляли разные клубы, не удалось достичь приемлемого результата.

Cloud 9 снова вторые…

Праздник продолжается

C 12 по 15 января в китайском городе Гуанчжоу состоялся киберспортивный турнир под названием World Electronic Sport Games 2016, который был представлен соревнованиями в четырех дисциплинах: Dota 2 , Counter-Strike: Global Offensive, Hearthstone и StarCraft 2.Подводим итоги выступлений по Dota 2 Главной особенностью турнира стало выступление сборных, а не интернациональных команд, как это традиционно принято в киберспорте. Поэтому зрители смогли насладиться выступлениями плечом к плечу, например, таких именитых игроков, как Данил «Dendi» Ишутин и Роман «Resolut1on» Фоминок. Организаторы позаботились о том, чтобы турнир был максимально приближен по духу к Олимпиаде, ведь WESG позиционируется как аналог главного спортивного события в компьютерных играх. На церемонии открытия игроки, представляющие одну страну в разных дисциплинах, выходили на сцену вместе, гордо неся табличку с названием своего государства.Также в соревнованиях выявлялись бронзовые призёры. Обычно матчи за третье место не проводятся на других турнирах по Dota 2 . Конечно, размах был такой, как на классической Олимпиаде, но всё же почин был положен, и смотрелось всё действительно завораживающе.Гранд-финал по Dota 2 стал настоящим украшением турнира. Датчанам Cloud 9 и филиппинцам TnC Pro Team понадобилось все три карты, чтобы определить сильнейшего. Цена ошибки составляла $ 400 тыс. — именно такова разница в призовых между первым и вторым местом. Поэтому команды играли очень осторожно. Даже Cloud 9, добравшаяся до главного матча турнира авантюрными стратегиями. На решающей карте, продлившейся чуть менее часа, интрига сохранялась до последней минуты.Филиппинцы сумели показать истинную силу воли и рвение к победе, оформив камбэк c 15 тыс. отставания по золоту. Кажется, они отдали себя в этом матче без остатка, поскольку им едва хватило сил поднять над головой 20-килограммовый кубок победителя WESG 2016. Эта победа особенно ценна для Филиппин, поскольку страна занимает третье место в мире по общему количеству игроков в Dota 2 , но до сих пор не могла похвастать крупной победой на международной арене. К слову, это не единственный повод радоваться для филиппинских фанатов киберспорта, ведь Юнеиль «Staz» Джавиньес также выиграл WESG в дисциплине Hearthstone.1. TnC Gaming, Филиппины — $ 800 тыс.2. Cloud 9, Дания — $ 400 тыс.3. The Alliance, Швеция — $ 200 тыс.4. Infamous, Перу — $ 60 тыс.В «Дота»-сообществе не понаслышке знают о проклятии второго места для Cloud 9. Многие полагали, что причина неудачи крылась в Джеки «EternalEnvy» Мао, но канадец ещё прошлой зимой успел доказать обратное, когда победил на шанхайском мэйджоре вместе с Team Secret. Теперь же злой рок преследует «датских мишек», которые стали частью знаменитой организации всего за несколько недель до старта финальной части WESG 2016. Теперь можно всерьёз размышлять о том, как сложилась бы судьба европейцев, если бы они выступили на турнире с прошлым названием The Imperial. Нет, ни в коем случае не хочется умалять заслуги TnC Pro Team, которая заслуженно победила, но всё же датчане были буквально в шаге от победы… Ну как тут не говорить о проклятии Cloud 9?! Красноречивая улыбка на лицах игроков экс-Imperial в послематчевом рукопожатии говорила о том, что в тот момент они думали именно об этом.Результаты турнира дают понять, что успеха можно достичь только упорной работой и общими стараниями, ведь в четвёрке сильнейших представлены только коллективы, играющие вместе на обычных командных турнирах. Ни одной сборной, где игроки представляли разные клубы, не удалось достичь приемлемого результата, несмотря на то что личные умения некоторых игроков очень высоки. Это ещё раз подтверждает тот факт, что на современной соревновательной сцене невозможно добиться высот без командной игры, или, как принято говорить, выезжать на личном скилле. Зимнее трансферное окно показало, что игроки усвоили этот урок, поскольку большинство передовых команд сохранили свои составы без изменений. Тенденция не может не радовать, ведь это свидетельствует о движении в правильном направлении.Гуанчжоу продолжит принимать у себя крупнейшие киберспортивные турниры как минимум в ближайшие три года. Компания Alibaba, являющаяся генеральным спонсором WESG 2016, инвестировала в развитие компьютерного спорта внушительную сумму в размере $ 150 млн. Это говорит о том, что никаких сомнений насчёт выплаты колоссальной суммы призовых за завершившийся турнир возникнуть не должно. Также организаторы показали себя с лучшей стороны: впервые китайский турнир транслировался без задержек и в высоком качестве. Довольными остались и сами игроки, которые не скрывали в социальных сетях и блогах своего удовлетворения от события. Стоит отметить, что изначально многие относились к турниру с долей скептицизма. Возможно, некоторые популярные киберспортсмены, отказавшиеся от участия в WESG, сейчас кусают локти. Без сомнений, на следующий турнир в Гуанчжоу приземлится звёздный десант.В целом же орагнизаторы World Electronic Sport Games проделали колоссальную работу по развитию и популяризацию киберспорта в мире. Только в одной из представленных на турнире дисциплин, Dota 2 , учредители сумели собрать 24 команды из 16 стран мира. Причём для таких стран, как Турция, Эквадор, Аргентина, Киргизия и многих других, турнир открыл ворота на большую сцену. Впервые игроки из этих стран прочувствовали атмосферу большого киберспортивного турнира и, не скрывая эмоций, говорили о желании соревноваться и в будущем. Всё это безусловно окажет большое влияние и даст дополнительный толчок для развития киберспорта в странах, где он ещё не успел стать мейнстримом.